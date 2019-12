Estos son los mejores móviles de Xiaomi de 2019

Nuestra experta ha elegido el Xiaomi Mi Note 10 como el mejor modelo de esta firma china durante 2019. Su amplia autonomía, la calidad de pantalla y el uso de las cinco cámaras en su parte trasera lo hacen superior al resto.

Xiaomi es uno de los fabricantes que más teléfonos móviles vende, no sólo en nuestro país sino en el resto del mundo. De hecho, el año pasado se coronó como la cuarta firma más importante dentro de este nicho de mercado.

Si por una cosa se distingue es porque los precios de sus terminales son más económicos que los de la competencia, sin renunciar a la calidad. Así, y a lo largo de este 2019, ha lanzado un amplio abanico de propuestas enfocadas a un público muy diverso pero con unas características comunes como son: pantallas XXL, baterías con una buena autonomía, procesadores eficaces en el desempeño de sus tareas… La seguridad también es importante y combina dos métodos biométricos: el sistema de reconocimiento facial con el lector de huellas; un lector que ha comenzado a integrar directamente en la pantalla del móvil. En cuanto al apartado fotográfico, la compañía ha introducido novedades interesantes como a continuación veremos.

¿Qué modelos hemos probado?

Esta selección reúne seis smartphones, la mayoría dirigidos a la gama media, segmento donde se desenvuelve muy bien. En concreto, los dispositivos que participan son el Mi A3 (7,75), Mi 9 (8,25), Mi 9T Pro (8,25), Mi MIX 3 5G (8,5), Note 10 (9) y Redmi Note 8 Pro (8,75).

Cada uno ha obtenido una valoración media a partir del análisis de algunas características entre las cuales están:

- Diseño: la tendencia son terminales con marcos muy reducidos y pantallas cada vez más grandes. Este diseño debe ser compatible con la ergonomía y, además, hay que valorar sus calidades y construcción.

- Pantalla: ¿Cómo es la calidad de visualización de estos paneles? Esta característica es fundamental: el nivel de nitidez, brillo, cómo se reproducen los colores… Sobre todo a la hora de consumir contenidos multimedia (un buen audio ayuda a que la experiencia resulte más envolvente) tanto en espacios interiores como exteriores.

- Rendimiento: se ha tenido en cuenta cómo se desenvuelve cada uno de los teléfonos en la multitarea, abriendo y cerrando aplicaciones, navegando, en el día a día...

- Cámara fotográfica: cada vez son más los usuarios que valoran esta característica a la hora de elegir su próximo teléfono móvil. La tendencia ahora son los terminales con tres o cuatro sensores en su parte trasera.

¿Cómo los hemos probado?

A la hora de llevar a cabo este análisis, hemos utilizado cada uno de estos smartphones al menos una semana. En esos siete días, hemos comprobado lo cómodo que resulta llevarlos, cómo se comporta la pantalla en distintas situaciones, la autonomía de su batería o las posibilidades de su cámara fotográfica. Asimismo, hemos visualizado contenidos multimedia, accedido al correo electrónico, publicado en redes sociales...

Todos nos han dejado una muy buena impresión, pero uno de ellos ha conseguido el primer puesto de esta comparativa. Ha sido para el último lanzamiento de la marca, el Mi Note 10. Su batería de 5.260 mAh, sus cinco cámaras traseras y su pantalla AMOLED curva 3D de 6,47 pulgadas son un duro rival a batir.

Xiaomi Mi Note 10: nuestra elección

Grande y pesado. Es lo primero que uno piensa del nuevo buque insignia de la firma china. Disponible en tres colores (Blanco Glaciar, Negro Medianoche y Verde Aurora), tiene unas dimensiones de 157,8 x 74,2 x 9,6 milímetros y pesa 208 gramos. Estos números quedan justificados cuando descubrimos las características de su batería. Alcanza un amperaje de 5.260 mAh, por lo que haciendo un uso normal es posible olvidarse del cargador durante varios días. Además, esta batería es compatible con la carga rápida y en la caja se ha incluido un cargador de 30 W. En poco más de una hora se recarga.

Mientras, el diseño sigue la línea de continuidad por la que la firma viene apostando y tanto la parte delantera como trasera destaca por su protección Corning Gorilla Glass 5, que incrementa su durabilidad y resistencia. Por cierto, que el cristal curvado 3D de la parte posterior favorece el tacto y el agarre.

FICHA TÉCNICA - Pantalla: Curva AMOLED 3D de 6,47 pulgadas. Soporta HDR. Protección Corning Gorilla Glass5. - Procesador: Qualcomm Snapdragon 730G - Memoria RAM: 6 GB - Almacenamiento: 128 GB - Cámara: Penta-cámara trasera con IA: 108 megapíxeles, cámara para retratos de 12 megapíxeles, 20 megapíxeles- cámara ultra angular de 117°, cámara teleobjetivo de 5 megapíxeles y cámara macro de 2 megapíxeles. Vídeos en 4K a30 fps. Cámara frontal para selfies de 32 megapíxeles. - Batería: 5.260 mAh. Viene con un cargador de 30W. - Sistema operativo: MIUI 11 - Tamaño: 157,8 x 74,2 x 9,67 milímetros. - Peso: 208 gramos. - Conectividad: Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, compatible con Wi-Fi 2.4G y 5G. -Otros: Sensor de huella dactilar en pantalla, ranuras dual nano SIM. NFC (soporta Google Play). Conector de auriculares de 3,5 mm.

La pantalla, con notch de gota, ocupa casi la totalidad del frontal y su diseño curvo permite que los laterales se muestren más delgados. Estamos ante un panel de 6,47 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución que es compatible con contenidos HDR. La calidad es muy alta, tanto en términos de brillo (600 nits) como contraste y reproducción de colores, lo que favorece el consumo de contenidos multimedia. El audio es correcto, pero mejorable. Desde esta pantalla se puede, además, desbloquear el terminal gracias al sensor óptico de huellas (el área de detección se ha ampliado).

Turno del apartado fotográfico. Es único en su categoría porque la parte trasera reúne una quíntuple cámara con tecnología de inteligencia artificial que invita a explorar un abanico de opciones casi interminable. Lo más llamativo es que desde ajustes se accede a un modo que fotografía escenas de 108 megapíxeles de resolución. Emplea para ello un sensor Samsung ISOCELL HMX de gran tamaño (1/1.33”) que captura una mayor cantidad de información y detalle.

Además, viene con un gran angular de 117º y 20 megapíxeles, y un objetivo para la fotografía macro de dos megapíxeles de resolución. Esta penta-cámara se completa con dos teleobjetivos, uno de 5 megapíxeles y otro de 12 megapíxeles para los retratos. Si preferimos grabar vídeo, lo podemos hacer a resolución 4K a 30 fps.

El rendimiento consigue una buena nota y a nivel de software lo más destacable es la capa de personalización MIUI 11 que cuenta con un diseño limpio y minimalista.

- Lo mejor: su ‘brutal’ autonomía, el uso de las cinco cámaras en la parte trasera que invita a explorar su completa versatilidad y la calidad del panel de 6.47 pulgadas. - Lo peor: Es la opción más cara y su peso sobrepasa los 200 gramos. - Conclusiones: A pesar de que su tamaño y peso no son quizás tan manejables como otros modelos, el Mi Note 10 se corona no sólo como el mejor terminal de Xiaomi, sino del año. La autonomía de su batería no conoce rival y, además, es el primero del mercado en introducir un sistema de cinco cámaras traseras. La pantalla también es clave en este terminal, toda una delicia sobre todo para disfrutar de contenidos multimedia.

Mi MIX 3 5G

El procesador que integra, la capacidad de su batería y que soporte tecnología 5G le convierten en el hermano mayor del Mi MIX 3. Posee unas dimensiones de 157,89 x 74,69 x 8,46 milímetros y sus 225 gramos no le hacen un dispositivo relativamente pesado si se tiene en cuenta, por ejemplo, que la pantalla mide 6,39 pulgadas. No obstante, puede presumir de diseño y en su fabricación se ha utilizado metal y cerámica, materiales que le conceden un toque prémium.

Comparte, asimismo, con su hermano pequeño un mecanismo deslizable magnético que hace que cuando la pantalla se presiona ligeramente el móvil se abra por completo para mostrarnos su cámara frontal. Se trata de un modelo con doble sensor: el principal es de 24 megapíxeles y el secundario de 2 megapíxeles. Mientras, la situada en la trasera cuenta con tecnología de inteligencia artificial, sensor de 12 megapíxeles y apertura F/1.8, y sensor (también) de 12 megapíxeles para los retratos. En líneas generales, en las distintas situaciones a fotografiar, los resultados no están mal pero es cierto que Xiaomi podría haber mejorado el apartado fotográfico por una sola razón: el Mi MIX 3 pronto cumplirá un año y a lo largo de este tiempo las mejoras de los fabricantes en este apartado han sido constantes.

La pantalla es un panel AMOLED de 6,39 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución compatible con HDR que en términos de contraste, color o ángulos de visión se ha comportado según lo previsto. Su configuración también, sobre todo porque se ha optado por un procesador Qualcomm Snapdragon 855 fabricado con tecnología de 7 nanómetros. La batería de 3.800 mAh permite completar el día de uso.

En estos momentos, la lista de terminales compatibles con la tecnología 5G es bastante reducida y no todas las ciudades del país ofrecen soporte para la misma. Además, por el momento Vodafone es la única operadora que proporciona el servicio. Hemos realizado nuestras pruebas en el centro de Madrid y aunque los resultados no han alcanzado las especificaciones prometidas, tampoco desmerecen.

Mi 9

Cuando lo sostienes (pesa 173 gramos), la sensación que transmite es la de un terminal de calidad, perfil fino (7,61 milímetros) y líneas curvadas. Como viene siendo habitual en Xiaomi, el aprovechamiento de los marcos se ha resuelto de manera eficaz. Este panel, firmado por Samsung, tiene un tamaño de 6,39 pulgadas, ofrece 2.340 x 1.080 píxeles de resolución, es compatible con HDR, cuenta con protección Corning Gorilla Glass 6... Por cierto, que en uno de los laterales se ha colocado un botón específico para Google Assistant. Viene con GPS de doble frecuencia, NFC y dual SIM, y carece de la clásica entrada de jack de 3,5 mm.

Mientras, la optimización y el rendimiento del hardware aprueban con una buena nota gracias a su configuración y prestaciones complementarias como el modo Game Turbo (está dentro de la capa de personalización MIUI 10). A la cabeza, se sitúa el procesador Qualcomm Snapdragon 855 y la memoria RAM tiene un tamaño de 6 GB. La capacidad de almacenamiento es de 64 GB y no se puede ampliar. ¿Y la batería? Sus 3.300 mAh quizás se quedan un poco justos, pero a su favor hay que decir que es compatible con la tecnología de carga rápida.

El sistema de cámaras se ha resuelto con suficiente solvencia y tanto la cámara delantera como la trasera aplican inteligencia artificial. En este caso, la delantera viene con un sensor de 20 megapíxeles de resolución y apertura F/2.0. Por su parte, la trasera, recubierta de cristal de zafiro, invita a descubrir la versatilidad que encierra su sensor principal de 48 megapíxeles de la firma Sony; el ultra gran angular de 16 megapíxeles; y el teleobjetivo de 12 megapíxeles. Es posible grabar vídeo a 4K (30/60 fps) a buena calidad y el modo retrato sugiere diversas configuraciones para adaptarlo a nuestro estilo. A nivel de seguridad, comentar que cuenta con reconocimiento facial y lector de huella dactilar integrado en la propia pantalla, que ha mejorado respecto a versiones anteriores.

Xiaomi Mi 9T Pro

Es prácticamente un calco del modelo Mi 9T, si no fuera por un detalle: el procesador. Monta el chipset Qualcomm Snapdragon 855 y su aplicación en el campo de la telefonía móvil garantiza unos niveles de rendimiento y potencia elevados. Además, para el usuario que utiliza el teléfono móvil destinado a jugar la experiencia le dejará un buen sabor de boca. La configuración técnica principal se completa con una memoria RAM de 6 GB y una capacidad de almacenamiento de 64 GB; esta capacidad, eso sí, no es ampliable y los consumidores que demanden un tamaño mayor pueden optar por la versión de 128 GB.

Luce un diseño llamativo que resulta ergonómico gracias a la curvatura en 3D de la parte trasera. En este sentido, comparte con el Mi 9T idénticas dimensiones y peso. Con unas medidas de 456,7 x 74,3 x 8,8 milímetros y 191 gramos, es un terminal equilibrado y con una distribución de los bordes muy bien aprovechada. Nos deja, además, idénticas especificaciones para la pantalla; 6,39 pulgadas, panel AMOLED, compatibilidad con HDR, brillo de 600 nits, densidad de 403 ppp, protección Corning Gorilla Glass 5… Por cierto, que el lector de huella está integrado en la propia pantalla, una característica disponible en otros modelos del fabricante.

¿Y el apartado fotográfico? Aquí, el fabricante repite también fórmula. La cámara para los selfies tiene un sensor de 20 megapíxeles y destaca por incorporar un diseño retráctil; tanto el LED que integra como el sonido que emite son configurables. Por su parte, la triple trasera combina un sensor principal de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 8 megapíxeles y un ultra gran angular de 13 megapíxeles. Es posible grabar en 4K a 30 y 60 fps. En líneas generales, tiende a desenvolverse bastante bien y es muy solvente. Una de las características que más nos ha gustado es el modo retrato.

Sus características incluyen también la capa de personalización MIU1 10, NFC, jack de 3,5 mm, Bluetooth 5.0… La batería tiene una capacidad de 4.000 mAh. En este caso, se comercializa con un cargador de 18 W, pero se puede utilizar con modelos de 27 W y acelerar el proceso de recarga.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro: mejor relación calidad-precio

Roza los 200 gramos de peso y tiene un perfil de 8,79 milímetros. Su acabado y construcción son buenos y como característica extra posee un diseño resistente al polvo y protección frente a las salpicaduras. En cuanto a la pantalla, Xiaomi ha optado por un panel LCD de 6,53 pulgadas y 2.340 x 1.080 píxeles de resolución que ha sido reforzado con un cristal Corning Gorilla Glass 5. Cuenta con un notch en forma de gota y próximo a éste hay un LED para las notificaciones. La firma china ha realizado un gran trabajo con el aprovechamiento de los márgenes y el brillo, hasta alcanzar los 500 nits.

Con NFC para pagos móviles (es compatible con Google Pay), dispone de una salida de auriculares de 3,5 mm y un altavoz que cumple con su cometido. Mientras, los 4.500 mAh de capacidad de la batería garantizan una muy buena autonomía; se recarga a través de un conector reversible USB de clase C y la otra buena noticia es que viene con un cargador rápido de 18 W para que en poco más de dos horas el móvil esté listo.

Su configuración es perfecta para el usuario medio y la respuesta que ofrece a nivel multitarea o rendimiento gráfico nos ha gustado. Su sistema de refrigeración líquido también. A sus 6 GB de memoria RAM y una capacidad de almacenamiento de 128 GB, Xiaomi ha añadido el procesador Mediatek Helio G90T que se ha comportado bien.

Concluimos con el apartado fotográfico. La cámara para selfies posee un sensor de 20 megapíxeles y hace uso de la inteligencia artificial. Los resultados son bastante satisfactorios. En cuanto a la cámara principal, emplea cuatro sensores. Eso sí, no todos se han agrupado juntos. Colocados en posición vertical, encontramos un sensor principal de 64 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y 120º, y otro de profundidad para retratos de 2 megapíxeles.

A partir de aquí, lo lógico hubiera sido que el cuarto sensor se uniera al resto, pero no es así. En su lugar, se ha colocado el lector de huellas dactilares. Cumple muy bien, pero es cierto que hasta que le coges el truco el dedo acaba tocando por error el resto de las lentes. El cuarto sensor se ha colocado al lado, junto al flash. Es una lente ultra macro de dos centímetros que en ciertos momentos se agradece, pero un teleobjetivo quizás hubiese estado más acertado. En fotografías diurnas no hay nada que objetarle. No así en las escenas nocturnas, pero gracias a su Modo Noche los resultados mejoran bastante.

Xiaomi Mi A3

En esta selección de los mejores teléfonos que Xiaomi ha lanzado este 2019 se ha incluido este Mi A3, que ya analizamos en el artículo Los mejores teléfonos móviles de 2019 por menos de 200 euros. Está disponible en tres colores (azul, blanco puro y grisáceo) y uno de los materiales empleados en su fabricación es el cristal. Si se compara con uno de sus antecesores, el Mi A2, la firma china ha recuperado el jack de audio de 3,5 mm. En términos de nitidez y potencia, el altavoz arroja una buena respuesta.

Con un peso de 173,8 gramos, posee unas dimensiones de 153,48 x 71,85 x 8,47 milímetros, y en su interior aloja una batería de 4.030 mAh para disfrutar de una holgada autonomía. El tamaño de la pantalla es de 6,088 pulgadas y el notch de gota integra un sistema de desbloqueo facial que se comporta bastante bien. Este panel, con un ratio de aspecto de 19,5:9, queda protegido con un cristal Corning Gorilla Glass 5. Un punto importante a su favor es que cuenta con tecnología AMOLED, lo que favorece que los ángulos de visión sean buenos y se aprecie los contrastes entre colores. En cuanto a la resolución, los modelos que le antecedieron disponían de Full HD a una densidad de 400 ppp. Sin embargo, ahora logra una resolución de 1.560 x 720 ppp y esto influye en la propia densidad; de ahí, que en ciertos momentos se aprecie falta de nitidez y detalle.

En el momento en que realizamos la comparativa de este Mi A3, comentamos que su apartado fotográfico había sido uno de los que más nos había gustado. Sobre todo, valorando el rango de precios en el que se mueve. La cámara delantera, que integra inteligencia artificial, posee un sensor de 32 megapíxeles. En la parte trasera, y en posición vertical, se ha colocado una triple cámara, también con inteligencia artificial, que ofrece unos resultados muy decentes al activar el modo HDR. Esta triple cámara combina un sensor de Sony de 48 megapíxeles y seis lentes, una lente ultra gran angular de 8 megapíxeles y 118 grados, y un sensor de profundidad para retratos de 2 megapíxeles de resolución.

¿Por qué debes confiar en mí?

Llevo en el periodismo tecnológico casi dos décadas. En todo este tiempo, he tenido el privilegio de comprobar cómo avanza la tecnología para hacer que el día a día sea más fácil y contarlo en diferentes medios. Aunque ya he perdido la cuenta de cuántos productos han pasado por mis manos, confieso que las ganas y las sensaciones siguen siendo las mismas. Portátiles, tabletas, teléfonos, cámaras de fotos, pulseras de actividad, relojes inteligentes... No me pongo límites a la hora de elegir un dispositivo y exprimir al máximo sus posibilidades como buena consumidora de tecnología.

