Los mejores discos duros portátiles de gran capacidad

Nuestra experta ha elegido el WD My Passport 5 TB como el mejor disco duro portátil de esta comparativa por su gran capacidad de almacenaje, la facilidad que ofrece para realizar copias de seguridad y la rapidez con la que se pueden copiar o reproducir archivos.

Para guardar copias de seguridad de vídeos y fotografías o almacenar documentos necesitas un disco duro en el que almacenar toda tu información. Opciones tienes muchas: discos duros de sobremesa, modelos que se conectan a la red para acceder a los contenidos a distancia, unidades SSD rápidas y seguras… y también modelos portátiles de gran capacidad.

Es precisamente en estos últimos en los que nos hemos centrado en esta comparativa. Sus ventajas con respecto a otro tipo de unidades de almacenamiento son variadas: diseños compactos, amplia capacidad a un precio ajustado, etc. ¿Nuestro objetivo? Encontrar el mejor modelo con muchos gigas y un precio por debajo de los 130 euros.

¿Qué modelos hemos probado?



Para realizar la selección de los productos participantes en esta comparativa hemos consultado los catálogos de los principales fabricantes, eligiendo el modelo más indicado a nuestros objetivos. En concreto, hemos contado con la participación de: Seagate Expansion 5 TB (con una puntuación media de 8,25 puntos), Toshiba Canvio Advance (9), Verbatim Store 'n' Go 4 TB (8,75) y WD My Passport 5 TB (9).

A la hora de realizar las pruebas hemos mantenido los mismos criterios que utilizamos en su día en la comparativa de discos SSD:

Diseño . En lugar de valorar lo puramente estético, nos hemos fijado especialmente en la ligereza o en la durabilidad de la construcción. También en el peso y el tamaño.

. En lugar de valorar lo puramente estético, nos hemos fijado especialmente en la ligereza o en la durabilidad de la construcción. También en el peso y el tamaño. Capacidad interna . Entre los modelos seleccionados hay dos capacidades: dos discos cuentan con una capacidad interna de 4 TB y otros dos de 5 TB; en ambos casos, más que suficiente para la mayoría de los usuarios.

. Entre los modelos seleccionados hay dos capacidades: dos discos cuentan con una capacidad interna de 4 TB y otros dos de 5 TB; en ambos casos, más que suficiente para la mayoría de los usuarios. Velocidad de copia de archivos . Cada disco duro cuenta con sus propias especificaciones técnicas y son más o menos rápidos a la hora de copiar los ficheros.

. Cada disco duro cuenta con sus propias especificaciones técnicas y son más o menos rápidos a la hora de copiar los ficheros. Software de copias de seguridad y control incluido . Sus funciones o facilidad de uso, entre otros aspectos.

. Sus funciones o facilidad de uso, entre otros aspectos. Accesorios. Si incluyen cables, cómo son, etc.

Así las hemos probado y analizado

De nuevo, a la hora de poner a prueba los distintos modelos de discos duros portátiles de gran capacidad hemos repetido las pruebas que hicimos en su día con los discos SSD, centradas en tres aspectos: la resistencia al día a día, trasladándolos en bolsos, bolsillos y mochilas; la facilidad de uso y utilidad de los programas que incluyen (en caso de que los tengan); y la rapidez con la que copian y borran archivos. Así, una de las pruebas a las que los hemos sometido es cronometrar cuánto tiempo tarda cada disco en copiar una carpeta repleta de documentos de texto, audio y vídeo de 30 GB guardada en el disco duro del ordenador.

Tras cuatro semanas de pruebas, dos dispositivos han quedado empatados en cuanto a puntuación: el modelo de WD y el de Toshiba. Ambos han demostrado un funcionamiento solvente durante las pruebas, cuentan con un diseño atractivo y proponen soluciones de seguridad adicionales. Finalmente, nos decantamos como ganador por el primero, ya que el de Toshiba vibra un poquito más y es algo más ruidoso.

WD My Passport 5 TB: nuestra selección

Junto con el disco de Seagate, se trata del modelo con mayor capacidad de entre toda la selección, 5 TB, aunque su precio también es algo superior al del resto (también está disponible con 1, 2 y 4 TB de almacenamiento). Su diseño es robusto y transmite la sensación de resistencia; además, dispone de distintas medidas para mantener a salvo la información a nivel de software. Por ejemplo, con el programa WD Backup, directamente guardado en su memoria, se pueden programar fácilmente copias de seguridad periódicas (se puede elegir cada cuánto tiempo).

Ficha técnica - Capacidad: 5 TB - Conexión: USB 3.2 Gen 1 - Compatibilidad: Windows 10 o Windows 8.1. Requiere volver a formatear para otros sistemas operativos. - Dimensiones: 107,2 x 75 x 19,15 mm - Peso: 210g

También ofrece cifrado por contraseña e incluye un software, WD Discovery, que se conecta a las redes sociales y servicios de almacenamiento en la nube para importar, organizar y compartir los archivos y guardar copias de respaldo.

El disco viene con un cable USB 3.0 y, cuando se emplea para transferir archivos, es uno de los modelos más rápidos: mantiene una velocidad media de copia de 120 Mpbs, consiguiendo guardar la carpeta de 30 MB en cuatro minutos y medio, aproximadamente. Funciona además a la perfección a la hora de reproducir contenidos de gran calidad (por ejemplo, vídeos 4K) directamente en un televisor.

Lo mejor: Diseño compacto y resistente, muy rápido y con múltiples opciones de software integradas para proteger la información. Lo peor: Es el modelo más caro entre los seleccionados. Conclusión: Cuenta con una amplísima capacidad interna en la que almacenar todo tipo de documentos de forma rápida y segura.

Compra por 124,99€ en Amazon

Toshiba Canvio Advance 4 TB: la alternativa

4 minutos y 15 segundos es el tiempo invertido por este modelo de Toshiba a la hora de copiar la carpeta de 30 GB empleada para las pruebas; el más rápido de todos, con hasta 130 Mbps de velocidad media. En el caso de las velocidades de descarga, logra hasta 5 Gbps (en nuestras pruebas incluso la ha superado en algunos momentos). Nada más enchufarlo al ordenador (con Windows 10) lo reconoce directamente, dando acceso a programas incluidos como un software de copia de seguridad con una interfaz muy sencilla de utilizar en la que basta con elegir qué archivos o carpetas copiar y cuándo se hará; o una opción para proteger el disco duro con una contraseña única. Durante las pruebas hemos notado que es algo más ruidoso (debido a las vibraciones) que otros, aunque no es nada molesto.

Destaca a simple vista por su cuidado diseño, disponible en cuatro colores diferentes en acabado brillante y con un tamaño muy compacto. En su parte superior tiene un pequeño indicador luminoso que informa del estado del dispositivo. En el paquete sólo incluye la unidad de almacenamiento y un cable USB 3.0.

Compra por 113€ en Amazon

Verbatim Store 'n' Save 4 TB

Está disponible en negro cuando se opta por esta capacidad, pero en hasta cinco colores diferentes (blanco, rojo, azul, negro y plateado) si se elige una inferior. Este disco portátil incluye el software Nero Backup para realizar copias de seguridad del ordenador de forma automática. Su interfaz no es tan sencilla como el de otras opciones, aunque una vez habituados a sus opciones es fácil elegir qué archivos, carpetas y discos se deben copiar y cuándo. Esto para los usuarios de Windows, ya que esta solución no es compatible con Mac OS. No es la única opción integrada en el dispositivo, que también cuenta con el software de ahorro de energía Green Button: suspende su actividad cuando no se está utilizando, aumentando la eficiencia del disco. Este ajuste es personalizable en distintos periodos de tiempo que parten de los 10 minutos y llegan hasta 120 minutos, y también puede desconectarse.

La velocidad de funcionamiento en copia y escritura es muy similar a la del resto de modelos: unos 128 Mbps de media al copiar la carpeta empleada para las pruebas y cerca de 500 Mpbs en la descarga.

Compra por 109,51€ en Amazon

Seagate Expansion Portable 5 TB

El disco duro, un cable USB 3.0 y una guía de inicio rápido son los tres elementos que contiene la caja de este dispositivo; uno de los más vendidos en Amazon. Sus especificaciones técnicas con muy similares a las del resto y, durante las pruebas, alcanza velocidades de unos 490 Mbps de media en la descarga de documentos y 85 Mbps a la hora de copiarlos.

Sus dimensiones son muy similares a las de la competencia. En esta opción con 5 TB de capacidad, es unos gramos más pesado: 236 gramos; nada importante. También está disponible con 1, 2, 3 y 4 TB de capacidad. Por lo demás, su diseño es sobrio y transmite la sensación de resistencia, e incorpora un pequeño indicador LED en su superficie para mostrar el estado de la unidad. Aunque la firma cuenta con software para realizar copias de seguridad, no está incorporada, restando algunos puntos en la valoración.

Compra por 112,50€ en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores…

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 27 de diciembre de 2019.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.