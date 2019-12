Hay un dragón en mi armario: así es lo nuevo de Loewe

"Hace unos 50 años aún había, en un callejón al que había que llegar preguntando desde Tottenham Court Road, un patio bastante pintoresco con un arco de entrada. Y yo, el escritor de esta historia, no fui capaz de encontrarlo cuando intenté localizarlo el otro día. Perseveré un buen rato, me desesperé y acabé buscando descanso en un salón de té recientemente abierto, en el que varias jóvenes señoritas habían perdido su individualidad. La que me trajo el té me indicó bruscamente que debía pagar en el mostrador. Pero tenía un alma decente, porque dio la vuelta a un terrón de azúcar que se había manchado de mantequilla para que reposara en el costado mantecoso y pareciera limpio”.

La colección de Loewe en homenaje a William De Morgan incluye complementos como esta riñonera. Foto: Sarah Louise Stedeford / Realización: Santi Rodríguez

Las primeras líneas de When ghost meets ghost, una novela humorística y sobrenatural publicada en 1902, permiten adivinar que su autor, el inglés William De Morgan (1839-1917), era todo un personaje. Este artista polifacético e hiperactivo fue uno de los rebeldes con causa que pululaban alrededor de William Morris y que, bajo su influencia, convirtieron un movimiento neoartesanal y antiindustrial en el esplendoroso Arts & Crafts, el seísmo estético que llenó la Inglaterra de entresiglos de primorosas vidrieras prerrafaelitas, muebles dignos del vestidor de Lady Ginebra e imaginativas cerámicas. De Morgan se dedicó a esto último, y durante años creó azulejos, jarrones y platos de inspiración medieval en los que insertó, como caprichos, criaturas fantásticas que, como el patio al que alude el fragmento que hemos citado, el autor conocía aunque no supiera de dónde.

Abrigo cruzado, pantalón cargo, bandolera Military Messenger, riñonera Military Bumbag y mochila Goya. Todo, Loewe. Foto: Sarah Louise Stedeford / Realización: Santi Rodríguez

Ceramista visionario (y, en sus últimos años, autor de novelas de éxito), William De Morgan es una figura relativamente poco conocida del movimiento Arts & Crafts debido a que su obra, fundamentalmente piezas de cerámica, únicamente ha encontrado acogida en algunos museos y colecciones privadas. Ahora, este secreto a voces es el protagonista de la colección cápsula con la que Loewe y su director artístico, Jonathan Anderson, prosiguen su investigación en torno a sus héroes del Arts & Crafts, que en los últimos dos años han explorado la obra de William Morris (en clave punk) y Charles Rennie Mackintosh.

Este gorro de punto con forma de cola de dragón es una joya artesanal perteneciente a la colección que Loewe dedica al ceramista inglés William De Morgan. La riñonera es el modelo Military Bumbag de Loewe. Foto: Sarah Louise Stedeford / Realización: Santi Rodríguez

La colección en homenaje a De Morgan incluye prendas, accesorios y marroquinería. Hay jerseys con fabulosos detalles artesanales, bolsos que reproducen las criaturas fantásticas rescatadas por el ceramista del repertorio medieval e incluso toques de humor y osadía como un gorro de punto en forma de cresta de dragón. Es un canto a la artesanía, el imaginario desbordado y el eclecticismo de De Morgan, pero también un homenaje a la acepción más literal de la palabra creatividad. Uno de los motivos que siguen haciendo de Loewe una firma con una idiosincrasia única en el sector del lujo.

Loewe ha recuperado el universo onírico de De Morgan. Aquí, jersey con flecos, bermudas con motivo de esqueleto y capa de punto plisada. Foto: Sarah Louise Stedeford / Realización: Santi Rodríguez

Fotografía: Sarah Louise Stedeford. Realización: Santi Rodríguez. Maquillaje y peluquería: Noriko Takayama. Asistente de fotografía: Maiken Staak. Asistente de estilismo: Yara Skye. Modelos: Maximilian B, Timothy W y Alec (Tomorrow is Another Day).

La colección de Loewe incluye piezas monumentales como el poncho o la bufanda en forma de esqueleto. También calzado: atención a los mocasines bicolores. Foto: Sarah Louise Stedeford / Realización: Santi Rodríguez

