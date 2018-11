Viaje al interior de Mackintosh

Hay ciertos aspectos de la poética del movimiento Arts & Crafts que solo pueden apreciarse en los espacios domésticos. Nada tiene que ver la luz incandescente de un museo, por ejemplo, con la intimidad de una habitación en penumbra donde los objetos y los acabados despliegan su calidez artesanal. Eso es lo que sucede en el interior del número 78 de la calle Derngate de Northampton (Inglaterra), una de las últimas obras del artista, arquitecto, artesano y diseñador escocés Charles Rennie Mackintosh (Glasgow, 1868- Londres, 1928).

Los interiores de la vivienda que perteneció al ingeniero W.J. Bassett-Lowke son hoy el único sitio que conserva intactos los muebles, los acabados y los espacios que concibió Mackintosh. Las imágenes que aparecen en estas páginas han sido tomadas allí, con motivo de la colección de moda y accesorios que ha dedicado a Mackintosh un fan tan ilustre como Jonathan Anderson, director artístico de Loewe. “Era un outsider”, responde el norirlandés cuando tiene que explicar su fascinación por Mackintosh. “Siempre me ha interesado el movimiento Arts & Crafts porque me encanta la idea de que alguien haga a mano un objeto con un aspecto primitivo, y que acuda a la historia para conceptualizar algo futuro”.

El galerista Roger Billcliffe, autoridad mundial en la obra de Mackintosh, explica los motivos por los que este pionero del diseño europeo no ha perdido ni pizca de vigencia. “La honestidad y la integridad siguen importando en el diseño”, apunta. “Mackintosh se inspiró en la naturaleza. Como arquitecto dio respuesta al clima y a los materiales de su tierra, y en la lluviosa Escocia no hay templos griegos, sino piedra, pizarra, acero y madera. Para él, además, no había detalle demasiado pequeño, y una cuchara o el pomo de una puerta eran fundamentales”.

La colección que Jonathan Anderson ha diseñado para Loewe en homenaje a Mackintosh es toda una declaración de amor a las formas botánicas y a la geometría estilizada a la que el creador modernista dedicó buena parte de su obra. “Algo hecho hace siglos puede ser más moderno que lo de hoy”, explica Anderson. También la colección evoca la naturaleza táctil de su arquitectura mediante texturas ricas que denotan el pulso artesanal de la firma española. Otra coincidencia. “Para él, los acabados eran tan importantes como la estructura”, explica Billcliffe. Los alemanes tienen una palabra para definirlo: Gesamtkunstwerk. Obra de arte total. Y atemporal, claro.



Realización: Santi Rodríguez.

Jersey con motivos florales. Todo, Loewe. Sarah Louise Stedeford

Los motivos botánicos que inspiraron a Charles Rennie Mackintosh se aprecian en las prendas que ha diseñado el director artístico de Loewe. Sarah Louise Stedeford

En la imagen, la mochila Goya. Sarah Louise Stedeford

La sudadera evoca los tonos naturales y los motivos botánicos que inspiraron a Charles Rennie Mackintosh. Sarah Louise Stedeford

El patrón geométrico en rojo y negro de este bolso se inspira en muebles de Mackintosh tan populares como sus sillas de respaldos infinitos. Es la nueva colección Charles Rennie Mackintosh de Loewe. Sarah Louise Stedeford

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.