Las 15 mejores ofertas del Black Friday 2019

TECNOLOGÍA

- Kindle Paperwhite. Si te apasiona leer y quieres aprovechar al máximo estos días de fiestas, Amazon ofrece su e-reader estrella a un precio sin competencia. Este modelo se caracteriza por su pantalla de tinta electrónica de alta resolución, capaz de ofrecer una sensación de lectura prácticamente idéntica a la que tendrías leyendo en papel. Tiene conexión Wi-Fi para facilitar la descarga de libros y es resistente al agua. 23% de descuento, ahorra 30 euros.

- Xiaomi Mi 9. Equipa una triple cámara ultraclara con IA. Además, para captar una mayor perspectiva, incluye un gran angular con fotografía macro. El cuerpo es de cristal holográfico y ofrece una curvatura adicional en su parte trasera que le confiere un extra de elegancia. Tiene un procesador Qualcomm 855, una pantalla AMOLES de 6,39 pulgadas y soporta una carga rápida inalámbrica de 20 vatios. Su sensor de imagen alcanza los 48 Mpx. Este es el precio más bajo que ha tenido en Amazon. 33% de descuento, ahorra 200 euros.

- Tarjeta microSD de 256 GB SanDisk Ultra. No sólo ha sido el segundo producto favorito de nuestros lectores en el segundo año de Escaparate, sino que también ha triunfado en ventas durante el Black Friday de 2018. Y es que es un gran accesorio para ampliar la capacidad de almacenamiento del móvil, las cámaras fotográficas o de vídeo, o incluso la tablet. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento y por contar con la categoría A1 de clase 10 para unas transferencias de datos muy rápida. Encuéntrala a su precio más bajo hasta la fecha en Amazon. 38% de descuento, ahorra 17 euros.

- Disco duro portátil de 5 TB WD Elements. Este disco duro destaca por su gran capacidad de almacenamiento y su diseño compacto. Los usuarios de Amazon hacen hincapié en la relación calidad precio. “Es el segundo disco externo de WD que tengo. También he comprado discos de esta marca para NAS y PC y no he tenido ningún problema. La lectura/escritura es bastante aceptable, incluso utilizando encriptación”, comenta el usuario David R. Este es el precio más bajo que ha tenido en Amazon. 21% de descuento, ahorra 28 euros.

- PlayStation 4 de 1TB con tres juegos (Uncharted 4, The Last of Us y Horizon Zero Dawn). Una oferta más que atractiva con una clara apuesta por los videojuegos más destacados de los últimos tiempos: de aventura, acción o supervivencia con tintes de terror. La consola más afamada de Sony ahora con un diseño más liviano y compacto, de tipo slim. El lote incluye, además, auriculares mono con micrófono, cable de alimentación AC, cable HDMI y un cable USB. 31% de descuento, ahorra 110 euros.

- iPhone XR de 6,1 pulgadas y 64 GB de memoria interna. Hazte con la penúltima generación de smartphones de la firma de la manzana. Lanzado en 2018, este modelo dispone de una pantalla Liquid Retina de 6,1 pulgadas con la tecnología LCD más avanzada del sector. Sus bordes son de aluminio y es resistente al agua y al polvo. Gracias a tres tecnologías distintas de reconocimiento facial, se pueden llevar a cabo tareas como desbloquear el teléfono, iniciar sesión o hacer pagos. Incluye también barómetro, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, sensor de proximidad y sensor de luz ambiental. En cuanto a la fotografía, equipa una cámara principal de 12 Mpx y una frontal de 7 Mpx. Su memoria interna es de 64 GB e incorpora carga rápida. Ahora con un 18% de descuento, ahorra 130 euros.

- Portátil HP 15s-fq1013ns. Disfruta de una gran velocidad para realizar cualquier proyecto de la escuela o el trabajo, gracias al procesador Intel Core i3 de este portátil. Dispone de 8 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB en estado sólido, que acelera cualquier tarea. Además, con su pantalla de 15,6 pulgadas y resolución Full HD podrás disfrutar de los mejores contenidos multimedia a lo grande. 25% de descuento, ahorra 130 euros.

HOGAR Y CUIDADO PERSONAL

- Robot aspirador Conga 3490 Elite. Esta aspiradora de Cecotec lo hace todo: aspira, barre, pasa la mopa y friega (con tres posibles acabados). Compatible con asistentes de voz como Alexa y Google Home, es capaz de almacenar hasta cinco mapas diferentes. Su app permite programar y gestionar hasta 50 planes de limpieza distintos, seleccionando las habitaciones que requieren un aseo más frecuente o aquellas que no deseas limpiar. 58% de descuento, ahorra 386 euros.

- Aspiradora escoba AEG CX7 Flexibility sin cable 2 en 1. Es válida tanto para usarla de aspiradora escoba (sin bolsa y sin ningún cable de por medio) como para utilizarla de mano, en espacios de difícil acceso. La batería ofrece 45 minutos de autonomía en modo económico y 15 minutos en nivel máximo. Equipa tecnología ciclónica y la función Brush Roll Clean cuyo objetivo es mantener a punto el cepillo del aspirador evitando que se enreden pelos y fibras. Está enfocado, también, a suelos delicados como parquet, mármol o gres. La capacidad del depósito es de 500 ml e incluye modo parking para que se pueda sostener en vertical. 46% de descuento, ahorra 151 euros.

- Set de tres sartenes BRA. Tres sartenes de aluminio fundido de 18, 22 y 26 cm, con tres capas de recubrimiento antiadherente Teflon Classic libres de PFOA. Son aptas para cualquier tipo de cocina, incluidas las de inducción, y pueden lavarse en el lavavajillas con toda tranquilidad. Con mango ergonómico y apilable, este juego viene con dos salvamanteles de silicona verdes de regalo. 33% de descuento, ahorra 18,72 euros.

- Máquina de afeitar Philips, Serie 9000 S9711/32. Sus cuchillas de precisión y cabezales de ocho direcciones permiten atrapar un 20 % más de pelo, permitiendo un afeitado apurado con menos pasadas. Apta para un cómodo afeitado húmedo, con gel o espuma, o en seco. Sus tres ajustes (sensible, normal y rápido) permiten personalizar el afeitado, y una conveniente pantalla digital te informa de la batería restante o del estado de la máquina, que se limpia rápidamente con solo pulsar un botón. Con 60 minutos de carga, se dispone de una hora de afeitado sin cable. 24% de descuento, ahorra 48,15 euros.

- Plancha de pelo ghd platinum+ black styler. Rizos, ondas, alisados... Disfruta de cualquier tipo de look gracias a su tecnología predictiva ultra zone, que garantiza una temperatura homogénea y constante a lo largo de ambas placas. Está equipada con un protector de placas resistente al calor y un sistema de desconexión automática a los 30 minutos de inactividad; puede usarse con seguridad en cualquier lugar del mundo y sus 2,7 m de cable permiten usarlo con total comodidad. 20% de descuento, ahorra 53 euros.

MODA

- Nike Air Max 270 Hombre. Sin duda las zapatillas que todo el que sabe de zapatillas adora. No es solo que estas deportivas unan los grandes avances tecnológicos de la casa Nike (la energía de Air Max con la tecnología React), sino que su estética inspirada en movimientos artísticos como el Bauhaus, y su increíble variedad de tonos y combinaciones las han convertido en el producto estrella de este año y son las más vendidas de la marca. Cómpralas ahora con un descuento del 58%.

- Nike Air MAx 270 Mujer. Y también para ellas, por 78,38 euros, en lugar de los 160 euros que costaba hace una semana, no dejes escapar este descuento del del 51%.

- Zapatos de hombre Clarks. Unos zapatos versátiles y prácticos de caballero para usar en cualquier ocasión: tanto para vestir más formal como para un estilo casual de diario. Son de la marca Clarks y están fabricados en cuero con acabado de ante, suela de goma y cordones. Disponibles en varios colores y en todas las tallas. Antes costaban 66 euros, ahorras 28,36€.

