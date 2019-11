Las mejores ofertas en tecnología del Black Friday 2019: un Xiaomi Mi 9, una PlayStation 4 y más

No cabe duda de que los descuentos en tecnología son los más esperados del Black Friday. Y en esta edición 2019, las ofertas en gadgets volverán a ser protagonistas durante el día de mayores descuentos en el año. Las grandes tiendas online, como Amazon, eBay,PcComponentes o Fnac, ya han puesto en marcha sus campañas, con grandes rebajas en los productos electrónicos.

Pero ya que la cantidad de promociones puede ser interminable y hasta confusa, en EL PAÍS Escaparate hemos seleccionado para ti las 15 mejores ofertas en tecnología del Black Friday 2019. Destacan, sobre todo, las rebajas ofrecidas por Amazon, que alcanzan hasta un 66% de descuento y en muchos casos resultan en los precios más bajos que han tenido estos artículos. Entre éstos están el Fire TV Stick con Alexa, el smartphone Xiaomi Mi 9, una tarjeta microSD SanDisk de 256 GBo la consola PlayStation 4.

DISPOSITIVOS AMAZON

- Amazon Fire TV Stick con Alexa. Este reproductor multimedia, que te permite convertir cualquier televisor en un smart TV, es uno de los productos más vendidos en cada Black Friday. La novedad es que ahora integra el asistente de voz Amazon Alexa, en el mando, por lo que puedes controlar la reproducción de tus series y películas favoritas con la voz. Encuéntralo a su precio histórico más bajo. 38% de descuento, ahorra 15 euros.

- Altavoz inteligente Echo Dot. Si quieres un asistente de voz que cada mañana te informe de tu agenda, el tiempo y el tráfico a tus destinos, y que además te permita controlar tu música y la domótica de tu casa, el Echo Dot es para ti. Ofrece un sonido estéreo profundo y cuenta con un botón para cerrar los micrófonos y darte más privacidad. Ahora está a su precio más bajo de la historia. 63% de descuento, ahorra 38 euros.

- Kindle Paperwhite. Si te apasiona leer y quieres aprovechar al máximo estos días de verano, Amazon ofrece su e-reader estrella a un precio sin competencia. Este modelo se caracteriza por su pantalla de tinta electrónica de alta resolución, capaz de ofrecer una sensación de lectura prácticamente idéntica a la que tendrías leyendo en papel. Tiene conexión Wi-Fi para facilitar la descarga de libros y es resistente al agua. 23% de descuento, ahorra 30 euros.

MÓVILES Y WEARABLES

- Xiaomi Redmi 7. Está impulsado por el procesador Snapdragon 632, que ofrece un rendimiento más rápido y fluido. También gestiona mejor la batería, que tiene una capacidad de 4.000 mAh, con duración para todo el día. La pantalla de 6,26 pulgadas dispone de resolución HD+ y notch de gota para su cámara frontal de 8 MP, mientras que atrás combina una cámara dual de 12 + 2 MP con IA. Por dentro incluye 3 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento. 21% de descuento, ahorra 30 euros.

- Pulsera de actividad Xiaomi Mi Band 4. La nueva versión de esta pulsera de actividad es ya el modelo más vendido en Amazon por dos grandes razones. La primera es su pantalla a color, además de que es un 39,9% más grande con respecto a su antecesora, por lo que ahora llega a las 0,95 pulgadas. Conserva el panel táctil con tecnología AMOLED, pero ahora ofrece un brillo de hasta 400 nits, más alto que nunca. Y la otra gran novedad es que, además de ofrecer la monitorización de deportes como caminar, correr o andar en bicicleta, ahora también registra la actividad en la piscina, puesto que reconoce 12 conjuntos de datos al nadar, incluidos el ritmo y el número de brazadas, así como cinco estilos de nado diferentes. 39% de descuento, ahorra 16 euros.

- Xiaomi Mi 9. Equipa una triple cámara ultraclara con IA. Además, para captar una mayor perspectiva, incluye un gran angular con fotografía macro. El cuerpo es de cristal holográfico y ofrece una curvatura adicional en su parte trasera que le confiere un extra de elegancia. Tiene un procesador Qualcomm 855, una pantalla AMOLES de 6,39 pulgadas y soporta una carga rápida inalámbrica de 20 vatios. Su sensor de imagen alcanza los 48 Mpx. Este es el precio más bajo que ha tenido en Amazon. 33% de descuento, ahorra 149 euros.

INFORMÁTICA

- Tarjeta microSD de 256 GB SanDisk Ultra. No sólo ha sido el segundo producto favorito de nuestros lectores en el segundo año de Escaparate, sino que también ha triunfado en ventas durante el Black Friday de 2018. Y es que es un gran accesorio para ampliar la capacidad de almacenamiento del móvil, las cámaras fotográficas o de vídeo, o incluso la tablet. Destaca por su gran capacidad de almacenamiento y por contar con la categoría A1 de clase 10 para unas transferencias de datos muy rápida. Encuéntrala a su precio más bajo hasta la fecha en Amazon. 38% de descuento, ahorra 17 euros.

- Memoria USB 3.0 de 256 GB SanDisk Ultra Flair. De acuerdo con la marca SanDisk, una referencia en dispositivos de almacenamiento, esta memoria es hasta 15 veces más rápido que un USB 2.0 estándar. Cuenta con 150 MB/s de velocidades de lectura y mantiene la privacidad de tus archivos con el software SanDisk SecureAccess. Nunca había tenido un precio tan bajo en Amazon. 28% de descuento, ahorra 14 euros.

- Disco duro portátil de 5 TB WD Elements. Este disco duro destaca por su gran capacidad de almacenamiento y su diseño compacto. Los usuarios de Amazon hacen hincapié en la relación calidad precio. “Es el segundo disco externo de WD que tengo. También he comprado discos de esta marca para NAS y PC y no he tenido ningún problema. La lectura/escritura es bastante aceptable, incluso utilizando encriptación”, comenta el usuario David R. Este es el precio más bajo que ha tenido en Amazon. 38% de descuento, ahorra 61 euros.

- Portátil HP 15s-fq1013ns. Disfruta de una gran velocidad para realizar cualquier proyecto de la escuela o el trabajo, gracias al procesador Intel Core i3 de este portátil. Dispone de 8 GB de RAM y almacenamiento de 512 GB en estado sólido, que acelera cualquier tarea. Además, con su pantalla de 15,6 pulgadas y resolución Full HD podrás disfrutar de los mejores contenidos multimedia a lo grande. 25% de descuento, ahorra 130 euros.

ENTRETENIMIENTO

- Auriculares sin cables SoundPEATS Truedot. A pesar de su tamaño compacto, estos auriculares completamente inalámbricos ofrecen un sonido en alta definición. Están pensados para hacer ejercicio y la vida urbana, por lo que son resistente a la lluvia, el sudor y el polvo. Por sí solos alcanzan una autonomía de cuatro horas, que puede llegar hasta las 16 horas gracias a su estuche de carga. Este es el precio más bajo que han tenido en Amazon. 33% de descuento, ahorra 13 euros.

- Altavoz portátil Ultimate Ears Boom 3. Disfruta de las mejores fiestas con este altavoz de sonido alto y envolvente de 360 grados, que ofrece unos graves profundos y un sonido equilibrado. Dispone de botones para subir y bajar el volumen, así como para reproducir, pausar y avanzar canciones. Es completamente resistente al agua y además flota. Su batería puede durar hasta 15 horas con una sola carga. 25% de descuento, ahorra 29 euros.

- PlayStation 4 de 1TB con tres juegos (Uncharted 4, The Last of Us y Horizon Zero Dawn). Una oferta más que atractiva con una clara apuesta por los videojuegos más destacados de los últimos tiempos: de aventura, acción o supervivencia con tintes de terror. La consola más afamada de Sony ahora con un diseño más liviano y compacto, de tipo slim. El lote incluye, además, auriculares mono con micrófono, cable de alimentación AC, cable HDMI y un cable USB. 31% de descuento, ahorra 110 euros.

- Smart TV LED LG 43UM7600. Este es el primer smart TV compatible con el Asistente de Google y Google Home, por lo que puedes controlarlo sólo con la voz. Su pantalla de 43 pulgadas ofrece una resolución 4K y un ángulo de visión de hasta 178 grados. Es compatible con los formatos HDR10 Pro y HLG para una mayor nitidez de imágenes, así como con el sistema de sonido DTS Virtual X, que genera una experiencia envolvente. 21% de descuento, ahorra 110 euros.

- Auriculares in-ear Bose SoundSport. Son unos de los auriculares para hacer deporte con mejor relación calidad-precio del mercado. Están disponibles en dos versiones: para móviles Android y para teléfonos Apple. Ofrecen un acabado suave y flexible al tacto para un ajuste cómodo y una gran estabilidad. Sons resistentes al sudor y reproducen un sonido equilibrado y limpio. Con esta oferta llegan a su precio más bajo hasta la fecha en Amazon. 65% de descuento, ahorra 82 euros.

