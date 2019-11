Satisfyer Pro 2: el producto estrella de 2019 está de oferta por Black Friday

¿Qué te vamos a contar del Satisfyer que no te hayamos contado ya? Lo explicamos todo sobre él en un artículo que dio mucho que hablar, reflexionamos sobre por qué es el juguete sexual preferido de las millennials y extrajimos de su uso y popularidad todo lo que podíamos aprender. Además, algunas de nosotras nos cuestionamos su poder e incluso narramos en primera persona lo que pasó cuando se lo regalamos a nuestra madre.

No hay nada que no se haya hablado ya sobre la última edición más innovadora y exitosa de este juguete sexual -el Satisfyer Pro 2- en todos los círculos sociales, comidas con primos y cuñados y corrillos frente a la máquina de café de la oficina. Pero, precisamente por eso, hay algo que aún nos queda por decir y tiene que ser hoy: el Satisfyer Pro 2 ha sido no solo el producto estrella de 2019, sino también el más vendido en la sección de Escaparate de EL PAÍS y hoy está de oferta por Black Friday.

El porqué de su éxito

Podemos afirmar y afirmamos que el boca a boca ha sido esencial en su camino al estrellato, y es que no hay nada más fiable ni acertado que la opinión y la experiencia de alguien cercano que se convierte, sin más, en la mejor recomendación. Por eso las valoraciones de las innumerables mujeres (y otros tantos hombres) que lo han probado han sido vitales. Por eso, para seguir contribuyendo, te contamos de forma sencilla por qué te vas a llevar muy bien con él:

- Es pequeño y discreto: parece un cepillo de limpieza facial y es de color oro rosa

- Es resistente al agua y a todo tipo de líquidos

- Tiene un cabezal de quita y pon que se limpia con suma facilidad

- Está fabricado en silicona antialergénica que se ajusta al clítoris con suavidad

- Tiene una batería integrada súper duradera (y se carga con cable USB)

- Cuenta con 11 niveles de intensidad y es silencioso

- Su manejo es ultra sencillo: basta con encenderlo y acercarlo a tu cuerpo

- Te lleva al orgasmo en cuestión de minutos

Hoy, con un descuento extraordinario

La otra razón de la revolución que supuso este juguete sexual fue que su marca abarató precios y llegó, por ello, a muchas más mujeres y parejas que se atrevieron a probarlo.

Pero si bien su precio inicial ya era atractivo, el que alcanza hoy supone un descuento extraordinario que no solo lo convierte en una de las mejores compras de Black Friday, sino sobre todo -y tal y como vaticinan los estudios y encuestas de estas fechas- en el regalo estrella de esta Navidad. ¿Cuántos crees que vas a necesitar?

* Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 29 de noviembre de 2019.

