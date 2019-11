Cómo convertir el 20N en un día por la memoria histórica LGTBIQ

Rocío Saiz (Madrid, 1991) y Enrique F. Aparicio (Alpera, 1989), más conocido como Esnórquel DJ, tenían dos cosas claras cuando montaron su proyecto de pop electrónico Monterrosa: querían poner a la gente a bailar en la pista, pero, sobre todo, contar la verdad. "Nos han vendido un mundo donde todos vamos a ser felices, con un falso estado del bienestar. No es verdad, el mundo duele. Queremos contar la realidad a través de un punto lúdico pero sin dejar de lado que nos están manipulando". Lo explicó Saiz el pasado agosto, en una entrevista para la Revista V de este periódico. Este 20 de noviembre estrenan su nuevo videoclip, Flores en el parking, con EL PAÍS. Aparicio, el otro componente del grupo, cuenta por qué.

Contra el avance de la ultraderecha

"Flores en el parking es nuestra manera de responder al avance de la ultraderecha. Nunca pensamos que nuestra generación tuviera que enfrentarse al fascismo, que siempre nos pareció una ideología enterrada en nuestra historia más nefasta. Pero no es así. Nosotras, como personas que no encajan en los estándares de género binarios y normativos, siempre hemos tenido que pelear por nuestra libertad. Con 52 diputados de VOX en el Congreso, ambas luchas se suman, poniéndolo más difícil que nunca. Afortunadamente, es mucho el camino recorrido, y muchas las personas queer que se han sacrificado por mejorar las cosas. A ellxs dedicamos esta canción, que publicamos un 20N para reconquistar este día tan triste, y llenarlo del color y la fragancia de nuestra memoria histórica. Lorca, Gloria Fuertes, Ocaña, Madame Arthur o Elena Fortún vivieron vidas difíciles (algunos las entregaron) para que hoy podamos ser más libres. Ahora es nuestro turno. No pensamos dar ni un paso atrás. Porque por más alquitrán que nos quieran echar encima, las flores siempre salen a la luz".