Borja Thyssen, en vísperas de declarar ante el juez por su presunto fraude fiscal

El miércoles 13 de noviembre, a las once de la mañana, el juzgado número 22 de lo Penal de Madrid recibirá a dos conocidos rostros: Borja Thyssen y su esposa, Blanca Cuesta. Como se supo el pasado mes de abril, la Fiscalía de Madrid solicita para el hijo de la baronesa Thyssen, Carmen Cervera, una pena de tres años de prisión a causa de un delito de fraude fiscal. También le exigen el pago de una multa de un millón de euros.

Borja Thyssen tiene pasaporte suizo, pero reside en Andorra, donde tiene su residencia fiscal desde principios de 2017 y donde ha de pasar al menos 183 días al año para que esa residencia sea efectiva. Sin embargo el hijo de la baronesa, de 39 años, ya está en Madrid para declarar. En la capital española viven su esposa Blanca y sus cuatro hijos, en una casa en la urbanización La Finca, una de las más lujosas de Madrid. Es habitual ver a Borja en España; de hecho, en agosto la pareja se paseó junta en la gala Starlite, en Marbella. En septiembre acudió a la inauguración de la exposición Más Que Humanas en el museo Thyssen, una iniciativa de Francesca Thyssen, medio hermana de Borja, cuya fundación ahora tiene una oficina en Madrid y con la que el hijo de Tita Thyssen mantiene una relación cordial.

La madre de Borja, sin embargo, ha preferido quedarse en aquel país y no estar en España durante la declaración de su hijo y su nuera. De hecho, en declaraciones a la revista ¡Hola! la pasada primavera, la baronesa se mostraba inquieta por el desarrollo del juicio. "Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal. No es fácil lo que está sucediendo. Soy su madre y cómo no voy a estar a su lado, pues claro".

En abril, el ministerio público acusó a la pareja de haber defraudado a Hacienda 336.417,89 euros del ejercicio fiscal del año 2010 por una operación monetaria realizada entonces que supuso la compraventa de participaciones de diversas empresas. En la declaración de la renta de 2010, que el matrimonio presentó de forma conjunta, afirmaron haber obtenido una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de dichas participaciones. Sin embargo, en realidad sus ganancias eran mucho mayores, de 3.792.564,92 euros. Entonces, según la Fiscalía, habrían ocultado “a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros”.

El matrimonio Thyssen Cuesta ya ha tenido más problemas con la justicia española. En 2016 Hacienda pedía tres años de cárcel. Le acusaban entonces de fingir que su residencia estaba en Andorra y eludir de esa manera el pago de impuestos de la renta y de patrimonio en el ejercicio 2007. Entonces afirmaban que Borja Thyssen había defraudado 630.000 euros, muy por encima del umbral de lo considerado como delito fiscal, establecido en 120.000 euros.