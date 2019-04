Carmen Cervera habla de los graves problemas de su hijo con Hacienda

Borja Thyssen guarda silencio pese a que hace una semana, la Fiscalía de Madrid solicitó tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros por un delito de fraude fiscal para él. El hijo de Carmen Cervera y su esposa están acusados de defraudar 336.417,89 euros. En 2010. la pareja presentó la declaración de la renta correspondiente a ese año de manera conjunta con una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó SL. cuando en realidad, los beneficios ascendieron a 3.792.564,92 euros, según la nota de la Fiscalía. Ahora se enfrenta a un millón de multa y a tres años de cárcel. Pero quien sí ha hablado ha sido la baronesa Thyssen. Lo ha hecho en la revista ¡Hola!. "Estoy sufriendo muchísimo. Como madre, lo estoy pasando muy mal. No es fácil lo que está sucediendo. Soy su madre y cómo no voy a estar a su lado, pues claro", ha declarado. Las relaciones en la familia se han calmaron en 2014 tras siete años sin dirigirse la palabra y una minuciosa negociación de sus abogados.

Carmen Cervera pasa mucho tiempo en Andorra donde tiene fijada su residencia su hijo por cuestiones fiscales. No así su esposa Blanca Cuesta, que vive en Madrid con sus cuatro hijos. "Por supuesto que he llamado a Blanca, que está en Madrid, para decirle que cuente conmigo en lo que necesite". En 2016, Hacienda ya pidió tres años de cárcel para él al creer que fingía vivir allí para eludir el pago de impuestos de la renta y de patrimonio del ejercicio 2007. El domicilio fiscal de Thyssen es motivo de controversia con el fisco desde junio de 2013, cuando Hacienda le denunció por evasión fiscal.

La baronesa apoya a su hijo como madre pero tiene claro que no debe entrar en una cuestión que no le correspone aunque, eso sí, ha consultado a sus abogados Ángel Acebes y José María Michavila sobre la situación. "Todavía es pronto porque son los abogados los que están enterándose de todo. Yo no puedo decir nada, primero porque no sé más y porque decir cualquier cosa podría perjudicar al proceso".

Carmen Cervera, con su hijo Borja, en la última edicción de Arco. CORDON PRESS

Carmen Cervera se encuentra todavía negociando con el Estado español la cesión de su colección de arte. "Ahí estamos avanzando pero con lo complicada que está la situación en España, todo está siendo muy lento", explica.