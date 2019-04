La Fiscalía pide tres años de cárcel para Borja Thyssen por fraude fiscal

La Fiscalía provincial de Madrid ha solicitado tres años de prisión y el pago de una multa de un millón de euros para Alejandro Borja Thyssen-Bornemisza Cervera y su mujer Blanca Cuesta Unkhoff por un delito de fraude fiscal. El representante del Ministerio Público acusa a la pareja de haber defraudado a Hacienda 336.417,89 euros del ejercicio fiscal del año 2010.

El escrito de acusación se remonta a una operación realizada hace casi una década, en 2010. Entonces se realizó la transmisión de las participaciones sociales de la empresa Cas Capetó S.L., de la que era administradora única Blanca Cuesta Unkhoff, en virtud de tres escrituras públicas de compraventa otorgadas por cada uno de los tres partícipes en la mencionada sociedad. Estos eran Borja Thyssen-Bornemisza Cervera, titular del 50% de las participaciones, Blanca Cuesta Unkhoff, con un 40%, y la sociedad Caribean Breeze S.L., titular del 10%. Las transmisiones se hicieron en favor de otras tres sociedades holandesas: Princess Four BV, Hermosa Beach Holding BV y Martínez Investments BV.

La Fiscalía destaca que el activo de Cas Capetó S.L. estaba constituido por una casa en Ibiza, por el cual se desembolsaron 9.700.000 euros, ingresados en una cuenta bancaria a nombre de Borja Thyssen-Bornemisza. De esa cifra, 4.197.345,63 euros se correspondían con la venta de las participaciones de las que era titular Thyssen-Bornemisza, 3.357.881,78 euros a la venta de las participaciones de las que era titular su mujer, 839.463,85 euros a la venta de las participaciones de Caribean Breeze S.L. Los restantes 1.305.308,81 euros procedían de la cesión onerosa de un crédito del que manifestaba ser titular Borja Thyssen-Bornemisza frente a la sociedad Cas Capetó S.L.

Thyssen-Bornemisza y su mujer presentaron la declaración de la renta correspondiente al año 2010 en su modalidad de tributación conjunta, y declararon una ganancia patrimonial de 2.206.527,50 euros por la venta de las participaciones de Cas Capetó S.L. En realidad, la ganancia obtenida por el matrimonio ascendió a 3.792.564,92 euros, “ocultando por tanto a la Hacienda Pública la cantidad de 1.586.037,39 euros”, reza la nota de la Fiscalía, que señala que parte de esta cifra procede también de la venta de participaciones realizada a través de Caribean Breeze S. L. y que en realidad se trata de una operación “simulada”.

No es la primera vez que el millonario intenta esquivar el pago de impuestos y acaba teniendo problemas con Hacienda. Borja Thyssen (70% de las participaciones) y Blanca Cuesta (30%) eran titulares de Caribean Breeze S. L., de la cual también figuraban como administradores. Pese a ello, la Fiscalía destaca que no conste en ninguna base de datos la existencia de trabajadores u operaciones con terceros de la sociedad. Tampoco se encuentran depositadas las cuentas anuales de ningún ejercicio en el registro mercantil y o las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades, que no se presentó salvo en el año 2005, tras el inicio de actuaciones inspectoras. Esta sociedad “inactiva” fue interpuesta por los acusados en el momento de la adquisición de las participaciones sociales de Cas Capetó S.L., según la Fiscalía.