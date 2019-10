De todas las infidelidades de John Kennedy, esta es la única que Jackie nunca perdonó

Carly Simon (Nueva York, 1945) es una de esas extrañas fuerzas de la naturaleza que pocas veces da la música pop: una cantante que compuso casi todos sus éxitos en solitario y consiguió que algunos de ellos saltasen a las páginas de sociedad por suscitar un misterio que sigue interesando hoy. El ejemplo más claro es You’re so vain (Eres tan creído), que llegó al número uno en Estados Unidos en 1972, tiene coros de Mick Jagger, ha envejecido increíblemente bien y durante años hizo que el mundo se preguntase a quién iba dedicada. Simon reveló en 2015 que era al actor Warren Beatty. Esta enorme compositora no solo demostró poner en su sitio las notas de una canción, también a los donjuanes de alfombra roja.

“Su esposo estaba en un yate con su amante en el mar Mediterráneo, reacio a regresar a casa para estar con su esposa devastada. Con fría distancia, no vio ninguna razón para regresar rápidamente: el bebé ya estaba muerto”, publicó el 'Washington Post'

La última reencarnación de Simon, que ha publicado 23 discos y llegó a vender cuatro millones de ejemplares de su recopilatorio de grandes éxitos, es la de escritora. Y la enfrenta al donjuán definitivo del siglo XX: John Fitzgerald Kennedy (Massachussets, 1917 - Texas, 1963). Touched by the sun: my friendship with Jackie (“Tocada por el sol: mi amistad con Jackie”) es en realidad un repaso a su amistad con Jacqueline Kennedy Onassis, pero su relación con JFK y las infidelidades de él están centrando gran parte de la promoción.

Que JFK era infiel no es ninguna novedad. En plenos años sesenta, era del amor libre, las canas al aire podían ser algo tan aceptable como consumir LSD en los ratos libres. A él se le han achacado romances con, entre otras, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich y con una becaria de la Casa Blanca –cuando Clinton dijo que JFK había sido su inspiración lo llevó hasta sus últimas consecuencias–. Pero Carly va más allá de esos romances y cuenta el episodio de infidelidad que realmente marcó el matrimonio entre Kennedy y Onassis.

Fue John John Kennedy, fallecido en 1999 a los 39 años (solo una de los cuatro hijos que tuvieron JFK y Jackie sobrevive hoy: Caroline Kennedy) quien presentó a Carly y Jackie en 1983. Su amistad duró hasta 1994, cuando falleció la matriarca Kennedy, y Carly le dedicó una canción ese mismo año, Touched by the sun. Las separaban 16 años de edad, pero según Simon encajaron perfectamente. “Yo podía ser neurótica, bohemia y desastrosa, y ella siempre tan correcta. Yo era justo lo que ella no podía ser. Creo que eso es lo que le gustó”, dice Simon.

Carly Simon el pasado 23 de octubre durante la presentación de su libro en los SiriusXM Studios de Nueva York. Foto: Getty

En sus memorias, Carly describe a una mujer que no parecía demasiado molesta por las infidelidades de su marido. “De una manera alegre pero resignada me contó que claro que sabía todo eso. Simplemente no le importaba tanto porque sabía que Kennedy la amaba, más que a cualquier otra de sus aventuras”.

Pero en una entrevista con la periodista Cynthia McFadden en la cadena estadounidense NBC, Simon sacó a colación un episodio que sí marco mucho a Jacqueline y la relación que tenía con él: cuando dio a luz a la que hubiese sido la primera hija de la pareja, Arabella, que en 1956 –cuatro años antes de que Kennedy fuese nombrado 35º presidente de los Estados Unidos– nació muerta.

“Creo que ella vio en mí algo que deseaba en sí misma. Vio un espíritu que tenía derecho a ser libre como un pájaro” (Carly Simon sobre Jacqueline Kennedy Onassis)

“Él no estuvo allí durante el nacimiento de su hija. Estaba de viaje con una amante mientras Jackie estaba en el hospital”, ha revelado Carly. Esta es una historia que ya había adelantado el Washington Post en 2013: “Su esposo estaba en un yate con su amante en el mar Mediterráneo, reacio a regresar a casa para estar con su esposa devastada. Con fría distancia, no vio ninguna razón para regresar rápidamente: el bebé ya estaba muerto”.

Pese a todo, Jackie permaneció (literalmente) al lado de su marido hasta su muerte, como muestran las imágenes del magnicidio que acabó su vida en 1963 y que hoy son historia del siglo XX. Y, después, fiel a su carácter de primera dama discreta y formal, nunca habló públicamente (y casi ni en privado) de aquellas infidelidades. “Creo que ella vio en mí algo que deseaba en sí misma”, concluye Carly en la entrevista. “Vio un espíritu que tenía derecho a ser libre como un pájaro”.

Puedes seguir ICON en Facebook, Twitter, Instagram,o suscribirte aquí a la Newsletter.