Sergio Ramos, multado con un millón de euros por Hacienda

Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, ha sido multado con un millón de euros por las irregularidades detectadas en la declaración de sus derechos de imagen. El jugador ha recurrido la sanción después de pagarla alegando que ha seguido los criterios establecidos por Hacienda.

La cantidad que ha abonado Ramos se deriva del acto levantada por el Fisco en relación a los ejercicios 2012, 2013 y 2014, en la que se establece que utilizó una sociedad que le pertenece, Sermos 32 S.L., para derivar a ella sus ingresos publicitarios y pagar de esta forma menos impuestos. La cantidad que el futbolista ha abonado durante el plazo establecido por la Agencia Tributaria se corresponde con la cantidad que se considera ha defraudado más la sanción y los intereses. Por tanto Ramos ha saldado su deuda aunque ha presentado un recurso porque no está en absoluto de acuerdo con los criterios del Fisco en este caso. Su argumento es que ha sido escrupuloso con los criterios fijados por la Agencia Tributaria en una inspección que le realizaron con anterioridad y por eso confía en que finalmente se resuelva a su favor.

Sergio Ramos ya estuvo sometido a una inspección anterior relacionada con los ejercicios fiscales 2006, 2007 y 2008, pero en este caso no tuvo relación con los derechos de imagen sino con las cantidades que el jugador debía cobrar precisamente de la sociedad Sermos 32 S.L. por acudir a eventos o participar en anuncios de carácter publicitario. Este requerimiento concluyó con una sanción de menor cuantía y los problemas actuales se deben a una interpretación más restrictiva de Hacienda que ha terminado en esta nueva acta. En este caso el fisco le reclama al futbolista lo que se ha ahorrado por cobrar sus derechos de imagen a través de una sociedad (25%) y no como persona física (45%).

Numerosos futbolistas han tenido el mismo problema, aunque los casos más destacados han sido los de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y, recientemente, Diego Costa, que tiene que pagar casi dos millones de euros a Hacienda.

Sergio Ramos ha publicado en su cuenta de Twitter un comunicado sobre este caso en el que aclara que declara todos sus ingresos en España, que cuenta con un equipo de asesores que se encargas de sus asuntos fiscales y que está al corriente de todas sus obligaciones con Hacienda. Después el jugador relata la sucesión de hechos que han llevado a esta situación: "La Agencia Tributaria me notificó una liquidación diferente de la declarada por mí en el período 2012-2014 tras cambiar el criterio que la propia Administración me había indicado en años anteriores, liquidación que he satisfecho íntegramente. Se trata de una multa administrativa, no de un delito penal. Dada mi disconformidad ante el cambio de criterio (...) he ejercido mi derecho de recurrir el acuerdo de la Administración.

Sergio Ramos, Pilar Rubio y sus hijos con 'Yucatán de Ramos', el caballo de su yeguada que ganó el campeonato del mundo. GtresOnline

Sermos 32 S.L. fue fundada en 2004 y en su nombre lleva el número que el jugador lucía cuando jugaba en el Sevilla. En su origen era una pequeña empresa dedicada a la explotación de derechos de imagen, y el futbolista es su administrador único. Pronto Ramos dio el salto al ladrillo, y actualmente posee varias inmobiliarias, una de ellas Gestora Mediterránea con que que adquirió un solar de 10.000 metros cuadrados en Marbella en el que, tras algunos problemas con el ayuntamiento, terminó construyendo un aparcamiento. También tiene una promotora urbanística en Madrid, con la que ha tenido problemas para sacar adelante la construcción de 22.000 viviendas en el distrito de Vallecas y que ha provocado que tenga paralizada una inversión millonaria

Sin embargo la empresa que más satisfacciones personales le ha dado al futbolista es la Yeguada SR4, donde desarrolla su pasión por los caballos. La gestiona desde 2016 a través de la firma Albisa Inversiones de la que también es administrador. Una afición convertida en negocio con la que ha conseguido para sus caballos prestigiosos premios internacionales, entre ellos el oro en 2015 del campeonato del mundo en el Salón Internacional del Caballo celebrado en Sevilla, con la yegua Pícara de Ramos. Un éxito que otro de sus caballos, Yucatán de Ramos, repitió cuando consiguió en 2018 el título de campeón del mundo en la categoría de Morfología.