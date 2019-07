Secretos en serie de Sergio Ramos

Esta temporada del Real Madrid no ha sido buena para Sergio Ramos, quien intentó irse a China sin pagar la cláusula de rescisión y sin ningún título. Pero en otros aspectos de su vida al futbolista las cosas le han ido mejor. Boda por todo lo alto, inversiones en arte, uno de sus caballos proclamado campeón del mundo, empresas inmobiliarias… y, ahora, una serie documental sobre su vida con Amazon Prime Studios, que verá la luz el próximo 13 de septiembre. Parece que a Ramos no le queda ninguna aventura por emprender.

Una nueva visión del capitán del Real Madrid, más íntima y más familiar. Esto es lo que promete la plataforma de contenido en streaming con el proyecto titulado El corazón de Sergio Ramos, que contará con ocho capítulos de media hora de duración cada uno y llegará a más de 200 países de todo el mundo. “El fútbol es sin duda el alma de la serie, pero los usuarios también podrán descubrir un lado nunca antes visto, con la participación de sus familiares y amigos y una mirada a sus grandes pasiones más allá del terreno de juego”, reza un fragmento de la sinopsis del proyecto. La producción aborda la trayectoria del futbolista desde sus inicios en Sevilla hasta su liderazgo en la selección española y su equipo actual.

“El sabor de la derrota te enseña a valorar lo que cuesta ganar”, sentencia Sergio Ramos al comienzo del teaser oficial que ha publicado Amazon este lunes. El documental, que cuenta con una realización casi cinematográfica, deja algunas rápidas reflexiones del deportista, que habla en el vestuario del Real Madrid y en el de la selección española ante las cámaras. Y hace referencia a una de las temporadas más complicadas que ha vivido con su club. “Es imposible estar ganando durante toda tu carrera... Lo más fácil, por toda la crítica, toda la presión que hay, sería decaer. Pero cuando tocas fondo, solo te queda un camino”, apunta contundente.

“En el fútbol ese sacrificio, ese esfuerzo, ese tiempo… la verdad es que me cuesta mucho estar lejos de mi familia”, confiesa. Esta parte, en la que aborda su faceta más personal es la que más interés está generando entre los seguidores del futbolista y de su reciente esposa, Pilar Rubio. Sin embargo, en la serie no aparecerán imágenes de la ceremonia celebrada en la Catedral de Sevilla, ni de la excéntrica celebración posterior con paseo de los novios por las alturas incluido a lomos de un dragón, según ha confirmado la productora. Sí se esperan, en cambio, imágenes íntimas del futbolista y la presentadora con sus hijos, Sergio Jr., Alejandro y Marco, además de con sus amigos y familiares, aunque aún no se ha confirmado quiénes, de entre todos, serán los elegidos.

Con este fichaje inédito, Amazon se desmarca del resto de plataformas, que no han apostado de manera tan fuerte por el fútbol. El corazón de Sergio Ramos se estrenará poco después que This is Football, otra serie documental sobre este deporte escrita por John Carlin. Tras ellas se emitirá Maradona, una serie biográfica sobre el jugador argentino; y después El presidente, sobre la corrupción en la FIFA. Por su parte, el mercado inglés ya dispone de All or Nothing, sobre el Manchester. “El fútbol tiene tantos fans que tiene mucho sentido incluirlo en nuestra estrategia: no solo comedias, dramas y documentales, sino el deporte como un género en sí mismo”, explicó Georgia Brown, directora de series europeas de la plataforma.

El propio Ramos ha ido calentando a sus seguidores con la publicación del teaser en sus redes, en las que ha insistido que se podrán ver imágenes de su vida que nunca antes ha mostrado. En el breve adelanto, una tierna secuencia del futbolista y Rubio con sus hijos disfrazados y pintándose las caras hace de aperitivo para todos aquellos que están deseando que llegue el día del estreno.