La boda millonaria de Sergio Ramos y su contrato frustrado

Como si de una boda real se tratara, desde hace meses se viene hablando del enlace de Sergio Ramos y Pilar Rubio. La pareja, que tiene tres hijos, se mostró durante años reticente a pasar por el altar, pero una vez se ha decidido ha optado por hacerlo a lo grande. La cita es el próximo sábado en la catedral de Sevilla, escenario de bodas de tanto tronío como la de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Para poder casarse por la Iglesia, el defensa se bautizó discretamente hace dos semanas en una iglesia de Madrid.

La novia ha admitido en las últimas horas que el número de invitados se le ha ido de las manos y que son más de 400 los convocados. Todos ellos han recibido una caja negra con un libro en su interior, en cuya portada aparece el dibujo de un unicornio rojo con tres estrellas. El volumen contiene desplegables con fotografías de los lugares más emblemáticos de la ciudad hispalense como La Catedral, La Giralda o La Maestranza, así como una serie de instrucciones sobre la ceremonia y, en especial, la fiesta posterior. Ramos, nacido en Camas, se siente muy sevillano, tanto que durante sus primeros meses en el Real Madrid era habitual que cogiera el AVE casi a diario después de los entrenamientos hasta que desde el club se le llamó al orden.

Los novios han pedido que sus invitados no lleven teléfonos móviles —para preservar una posible exclusiva— y que los niños solo acudan a la iglesia, no a la fiesta posterior.

Sergio Ramos, en una rueda de prensa el 30 de mayo. Victor J Blanco GTRES

Los hombres deben vestir de chaqué y las mujeres evitar algunos colores como blanco, rosa, rojo, naranja y verde. El escenario de la celebración será La Alegría SR4, la finca propiedad del futbolista situada en la localidad sevillana de Bollullos de la Mitación. En ella, el capitán del Real Madrid desarrolla una de sus grandes pasiones: la cría de caballos. Una actividad que le reporta pérdidas pero le ha proporcionado premios por la calidad de algunos de sus ejemplares.

Pese al escenario catedralicio elegido y otros detalles al uso, la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio será diferente. A los novios les une su pasión por la música. La novia es una declarada rockera y sueña con una actuación de altura. Se habla de que han intentado contratar a AC/DC pero ellos ni confirman ni desmienten. El novio toca la guitarra y hace sus pinitos con el flamenco. Niña Pastori irá como amiga y también como estrella invitada a la fiesta, en la que no podrá estar, en cambio, Alejandro Sanz, que está de gira por España y ese sábado actúa en Madrid.

Se espera la presencia de muchos compañeros de equipo del jugador y de rostros conocidos. No solo Pilar Rubio se mueve en los photocall. Ramos y su hermano René son socios del cantante Marc Anthony a través de Magnus Sports.

Son días de preparativos y de nervios como en toda boda, pero el novio, además, los está viviendo con especial tensión por su futuro profesional. Con 33 años cumplidos y atrapado en la incertidumbre de una aventura empresarial inmobiliaria de envergadura que se tambalea, el capitán del Real Madrid sopesó una sustanciosa oferta de un equipo chino y decidió trasladarla al presidente del club, Florentino Pérez. El central y su hermano y representante, René Ramos, se reunieron con Pérez. El capitán tiene firmado un contrato con el Real Madrid de unos 12 millones de euros netos anuales que no vence hasta el 30 de junio de 2021 y que incluye una cláusula de rescisión de varios cientos de millones de euros. El presidente del Madrid no aceptó la propuesta de renunciar a la cláusula y los chinos descartaron el fichaje. En vista de la situación, el jugador no tuvo más remedio que comparecer ante los medios de comunicación para declarar que su sueño siempre ha sido terminar su carrera deportiva en el Real Madrid. El futbolista explicó que no había rechazado la propuesta, sino que había recabado detalles sobre lo necesario para un hipotético traspaso.

Hace dos años, Ramos vivió una de sus mayores expansiones como empresario, especialmente en el sector inmobiliario. Ramos entró en el consejo de administración de una de las inmobiliarias de su padre, José María: Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales, con 13 millones y medio de capital y sede en la madrileña calle de Serrano. Con su propia promotora urbanística en Madrid, parecía que la faceta empresarial del futbolista iba al alza.

Sin embargo, los problemas han llegado para el clan Ramos. El proyecto de la promotora para construir 22.000 viviendas en Vallecas fue tumbado por el Ayuntamiento de Manuela Carmena. El Consistorio redujo la edificabilidad y Desarrollos Inmobiliarios Los Berrocales se ha encontrado con su inversión millonaria paralizada. Eso ha supuesto alguna tensión de tesorería para el futbolista que vio en la aventura de China la posibilidad de aliviar la presión. Algunas informaciones apuntan a que la sociedad ha perdido en esta operación más de 60 millones.

Pero nada de ello impedirá que Sergio Ramos y Pilar Rubio se gasten una fortuna en su boda del sábado. Hubo un tiempo en que a la pareja se les conocía como los Beckham españoles. Y, si de exposición mediática se trata, ellos dan la talla.