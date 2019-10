Jorge López (Valerio en ‘Elite’): “Hay que dejar de condenar a la gente diferente”

La minivan de camino a Marrakech da saltos pero, a solo dos días del estreno mundial de la segunda temporada de Élite, Jorge López (Santiago de Chile, 1991) podría atravesar el techo con cada foto de la promoción de la serie que le llega por Whatsapp. Un cartel gigante en Malasaña. La estación de metro de Alonso Martínez forrada con las caras de los protagonistas. Otro cartel en Brasil. El chileno se ha sumado al reparto de la serie española con más éxito mundial con el personaje de Valerio, “una oveja negra” en esta nueva versión, si cabe más adictiva, pero también más oscura e intensa que la trama original.

“El reto es interpretar un personaje como el de Valerio: un drogadicto, enamorado de su hermana, que hasta podría llegar a ser un asesino, pero con el que puedas empatizar”

Valerio es un adolescente guapo, rico y tan desinhibido como atribulado. Y no es un cliché sino un argumento, según Jorge, “para visibilizar el tema del uso de las drogas y de las carencias afectivas, y para romper el prejuicio contra la gente que tiene ciertos comportamientos. Hay que evitar que los aíslen. Tomar el otro camino y tratar de ver su necesidad”. O sea, que Valerio no es como es sino que lo han hecho así. “Bueno, también es la vida que yo le di. Podría ser un estereotipo, pero quiero ir más allá. Que salvemos vidas a través de esto, que se deje de condenar a la gente diferente. No hay que pertenecer a ningún colectivo, ni adaptarse a ningún canon. Por eso también creo que encajo con Jean Paul Gaultier”.

Nos ha reunido en Marruecos el lanzamiento de Le Beau, la nueva fragancia de la firma, inspirada en un Jardín del Edén donde impera la feliz diversidad que siempre ha identificado al creador francés y donde pecar, suponemos, no es un problema. El actor describe la colaboración como un pequeño flechazo: “Conocía la marca por el perfume. Me gusta su visión estética y su parte social, cómo se implica en causas en las que me reconozco, más allá del fin comercial”.

A fecha de cierre, con dos semanas de éxito planetario a sus espaldas, Jorge ya no es ningún desconocido en España, pero ya era famoso en América Latina desde pequeño gracias a Soy Luna, una telenovela adolescente producida en Argentina por Disney. Su historia, como la de Zendaya gracias a Euphoria, desmiente la maldición de los niños Disney. “Ella es la prueba de que puedes triunfar aunque vengas de un registro totalmente opuesto. Aunque nadie dé un peso por ti”. El reto, ahora, es llegar al público adulto con un personaje como el de Valerio: “Un drogadicto, un chico enamorado de su hermana, que hasta podría llegar a ser un asesino, pero con el que la gente pueda empatizar. Eso es lo que busco en mis personajes y el objetivo, para mí, de una buena interpretación”.

Asistente de fotografía: Alejandro Madrid. Agradecimientos: Beldi Country Club (Marrakech).

Jorge López posa para ICON con una chaqueta ‘vintage’ de Jean Paul Gaultier. Fotografía: Gorka Postigo / Realización: Nono Vázquez

El actor chileno viajó a Marruecos de la mano de Le Beau, la nueva fragancia surgida del universo del diseñador francés, y lo retratamos en un jardín que bien podría ser el del Edén. Fotografía: Gorka Postigo / Realización: Nono Vázquez

La camisa que luce el actor es ‘vintage’. Fotografía: Gorka Postigo / Realización: Nono Vázquez

Americana ‘vintage’ Jean Paul Gaultier y caftán Marrakshi Life. Fotografía: Gorka Postigo / Realización: Nono Vázquez

El actor de ‘Élite’ viste bañador y blusa ‘vintage’ Jean Paul Gaultier. Fotografía: Gorka Postigo / Realización: Nono Vázquez

