¿Harto del típico ‘cuñao’? La psicología te ayuda a soportarlo

Otro sesgo cognitivo es el efecto Forer, también conocido como efecto Barnum o falacia de validación personal. En este caso, un mensaje ambiguo sobre la personalidad será interpretado por el receptor como que se ajusta y le describe. Esto explica que haya mucha gente que se identifique con una predicción astrológica o de pseudopsicología que realmente no dice nada. Incluso, a veces, esta percepción se refina con el sesgo de autoservicio, que hace que solo se den por buenos los rasgos positivos y no los negativos. Si hablamos de razonamiento y no de personalidad, el sesgo de confirmación es el que hace que solo demos por buenos los argumentos que apoyan nuestra reflexión de partida y descartemos los que la refutan. Si añadimos el efecto Forer y los otros sesgos al efecto Dunning-Kruger, ya tenemos al cuñao perfecto.