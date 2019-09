Más incógnitas que certezas en el caso de la niña con enanismo abandonada por sus padres adoptivos

La verdad sobre la historia de Natalia Grace Barnett, la supuesta niña con enanismo abandonada por sus padres adoptivos, está enredada en una maraña rocambolesca de datos y versiones contradictorias. Por un lado, los progenitores, Kristine y Michael Barnett, actualmente divorciados, están acusados de haberla dejado desamparada. Ellos reconocen que trasladaron su domicilio de Estados Unidos a Canadá y no la llevaron, pero argumentan que fueron engañados y que Natalia Grace no era una niña cuando la adoptaron sino una adolescente o incluso una adulta, que además padecía una enfermedad mental y que amenazó con asesinarlos. En el momento de la partida, aseguran, Natalia Grace tenía más de 20 años, es decir, justifican que era una adulta y que, por tanto, no la abandonaron. Por otro, el entorno de la nueva familia de Natalia Grace supuestamente niega las acusaciones de los Barnett y afirma que es una adolescente encantadora.

El relato ha aparecido en medios de comunicación de todo el mundo, incluido en EL PAÍS. Y muchos de ellos, tras el éxito de una historia —la de los padres acusados de abandonar a la niña/joven/adulta— que se coló con rapidez en las listas de Lo más leído, publicaron a continuación “la verdad” sobre Natalia Grace: ni es adulta ni mucho menos una psicópata, rezaban los titulares. Pero la rotundidad de estas afirmaciones es muy cuestionable, especialmente si se tiene en cuenta que el tribunal de Tippecanoe (Indiana, Estados Unidos) que juzga a Kristine y Michael Barnett por el abandono de Natalia Grace no ha dictaminado aún si la joven era o no menor de edad ni si sufría o sufre problemas psiquiátricos. Y para llegar a una sentencia, tendrá que aclarar las incógnitas sobre el caso:

¿De qué se acusa a Kristine y Michael Barnett?

Los Barnett están acusados de haber abandonado a Natalia Grace. El matrimonio, hoy en día divorciado, la adoptó en 2010 en un orfanato de Florida mediante un procedimiento exprés de 24 horas —el plazo suele ser de seis u ocho meses para cumplir con las exigencias de la ley estatal de adopciones—, según ha publicado el Daily Mail. En una entrevista concedida al diario británico, Kristine Barnett, que antes del caso era conocida como experta en crianza y había logrado que su hijo con autismo llegara a prestigiosos centros de enseñanza, explicó que pronto se dieron cuenta de que la niña era mayor. Según la mujer, aunque supuestamente solo tenía seis años, ya le había brotado el vello púbico, menstruaba y utilizaba un vocabulario propio de una persona mayor. En 2013, los Barnett se trasladaron a Canadá para que su hijo autista, que con 17 años ya era doctor en Física Cuántica, prosiguiera con sus estudios. Pero dejaron atrás a Natalia Grace, que según sus padres adoptivos tenía en ese momento más de 20 años. Le pagaron un año de alquiler en Lafayette (Indiana), un seguro médico y cupones de comida. Un año después, la joven fue desahuciada.

Michael y Kristine Barnett. Cárcel de Tippecanoe

No obstante, los fiscales aseguraron el pasado viernes, en una sesión del juicio contra los Barnett, que la “edad” no era la cuestión crucial y que podrían ser acusados de haber abandonado no a una menor sino a una persona con una discapacidad mental o física, un delito contemplado en la ley de Indiana, informa el Daily Mail. Se enfrentan a cinco años y medio de prisión. El abogado de Michael Barnett, Terrence Kinnard, afirmó a la salida del tribunal que solicitará al juez saber de qué se acusa exactamente a la expareja, si de abandonar a una menor o a una persona con una discapacidad.

¿Por qué se acusa ahora a los Barnett?

El departamento del sheriff del condado de Tippecanoe acusó a principios de septiembre a los Barnett de dos delitos de abandono grave basados en el testimonio que Natalia Grace dio a la policía en 2014, cuando contó que había sido abandonada por sus padres adoptivos un año antes. Se desconoce por qué la acusación llega cinco años después y cómo sobrevivió Natalia durante el tiempo que supuestamente vivió sola. Según los testimonios recogidos por medios locales, recibió la ayuda de vecinos. Sin embargo, no existe constancia de que alguien denunciara tal situación a los servicios sociales. Tan solo, según wlfi.com, una compañera de clase dio la voz de alarma cuando Natalia Grace dejó de asistir a clase, momento en el que el caso cayó en manos del departamento del sheriff.

¿Cuántos años tiene Natalia Grace?

En la partida de nacimiento de Natalia Grace, de origen ucraniano, figura que nació el 4 de septiembre de 2003, según han reconocido los Barnett. La policía de Indiana, citada por varios medios estadounidenses, asegura que una prueba de densidad ósea que se le realizó a Natalia en 2010 mostraba que tenía entonces ocho años. Otro test realizado dos años después arrojó que la niña tenía en ese momento 11 años. Pero en 2012 los Barnett consiguieron que un juez cambiara la fecha de nacimiento de la joven, de 2003 a 1989, lo que la convirtió automáticamente en una adulta que hoy sería una mujer de 30 años. Cómo lograron modificar la fecha de nacimiento es una de las grandes incógnitas en este caso.

Natalia Grace, abajo a la izquierda, en un 'collage' publicado en la cuenta de Facebook de Cynthia Mans.

En una carta del doctor Andrew McLaren fechada el 24 de octubre de 2016 y con membrete de la clínica de la Universidad de Indiana, publicada por Wish TV —el centro sanitario no ha confirmado la veracidad del documento—, el médico afirma que la fecha que aparece en la partida de nacimiento de Natalia Grace es “claramente incorrecta”. “Lamentablemente determinar la verdad sobre la edad ha sido difícil. Los registros proporcionados por las autoridades de su país de origen, Ucrania, son sumamente incompletos. También porque tiene displasia espondilometafisaria, un tipo de enanismo, los métodos convencionales para calcular la edad no sirven”. A continuación, explica que un odontólogo certificó en 2011 que su dentadura era la de un adulto y que una evaluación neuropsicológica determinó que se había desarrollado sexualmente. En la misiva, el doctor cuenta que fue hospitalizada en un centro psiquiátrico en 2012 —supuestamente tras atacar a su madre adoptiva—, donde se determinó que tenía, al menos, 14 años y donde fue diagnosticada con un "trastorno de personalidad sociópata” que normalmente no aparece hasta los 16 años. Durante su internamiento, continúa el médico, “ella comenzó a admitir que tenía más de 18 años”.

Algunos medios de comunicación han publicado que el tipo de displasia que padece Natalia Grace es compatible con una pubertad precoz, lo que demostraría que sí podría tener seis años cuando fue adoptada, tal y como cuenta un tratado sobre la materia. Dicho estudio, sobre displasias óseas, publicado en 1973, afirma que las menstruaciones con reglas en edades tempranas son compatibles con un tipo de displasia, el síndrome de Albright, pero no se refiere a la displasia espondilometafisaria, que es la que supuestamente sufre Natalia Grace.

¿Qué dicen los Barnett?

En un primer momento, The Washington Post y otros medios estadounidenses publicaron que la expareja había caído en contradicciones. Mientras que Kristine Barnett siempre ha sostenido que su familia fue engañada y adoptó a una joven mucho mayor de los seis años que supuestamente tenía, Michael Barnett confesó, según la policía, que su exesposa le dijo a Natalia Grace que mintiera sobre su edad y afirmara que tenía 22 años. No obstante, en la vista del pasado viernes, Michael Barnett se retractó. Según explicó su abogado, Terrence Kinnard, a la salida del juzgado, su defendido y su exmujer son “las víctimas de un fraude” porque “adoptaron a una persona que supuestamente era una niña cuando en realidad no lo era”, informa el Daily Mail.

¿Natalia Grace padece una enfermedad mental?

No es posible saberlo. Los únicos testimonios que así lo confirman son los de Kristine Barnett, que asegura que la familia vivía una situación de terror porque Natalia fantaseaba con asesinarlos e incluso la llegó a sorprender mientras vertía lejía en un café, y la carta del doctor McLaren de 2016, donde relata que fue internada en un centro psiquiátrico.

En el lado contrario, las únicas fuentes que acreditan que Natalia Grace es una “adolescente encantadora”, tal y como ha relatado la prensa, son personas cercanas a la familia con la que supuestamente vivió tras ser desahuciada, los Mans, según los testimonios recogidos por la prensa de Indiana. No obstante, ser “encantador” no es incompatible con padecer una enfermedad psiquiátrica.

¿Dónde está Natalia?

Foto publicada por Antwon Mans el pasado mes de junio en su Facebook. Natalia Grace, arriba a la derecha.

Nadie lo sabe exactamente. El Daily Mail localizó a la familia que supuestamente la había acogido, Antwon y Cynthia Mans. Han trascendido pocos datos sobre ellos. Tan solo se sabe que el hombre acaba de ordenarse sacerdote y que tienen más hijos. El matrimonio solicitó su custodia en 2016 pero los Barnett presentaron una objeción y el juez confirmó que Natalia había nacido en 1989, por lo que era mayor de edad y no podía ser adoptada, siempre según la información publicada por el diario británico. Imágenes en Facebook corroboran que la joven ha pasado tiempo con la familia. En junio pasado, Antwon Mans publicó la última foto en la que se puede ver a Natalia, a la que la familia ha llegado a considerar un miembro más: aparece en collages publicados en las cuentas de Facebook tanto de Cynthia como de Antwon bajo el título Mi familia o Mis amores. Este diario ha intentado sin éxito contactar con la pareja. El Daily Mail, que asegura que localizó la vivienda, interpeló al matrimonio, pero estos declinaron comentar el caso.

Las autoridades han insinuado que puede haber más detalles extraños aún en este caso y una fuente policial citada por la emisora de local WLFI aseguraba: "Esto va a dar para un show de televisión". O para una serie de varias temporadas.