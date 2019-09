Iñaki Urdangarin se suma al movimiento de Greta Thunberg con su mochila

Iñaki Urdangarin ha vuelto a abandonar la mañana de este miércoles durante unas horas la cárcel de Brieva, en Ávila, para asistir al centro Hogar Don Orione de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, donde la pasada semana comenzó una labor como voluntario ayudando a las personas dependientes de dicho centro a mejorar su movilidad con diferentes ejercicios físicos. A la entrada del centro le esperaban varios periodistas y, aunque el exduque de Palma no ha hecho declaraciones, una vez más ha sido su vestuario lo que más ha llamado la atención.

Igual que ocurrió tras su primera salida el pasado jueves, Iñaki Urdangarin lucía de nuevo muy buen aspecto. Vestido de sport con pantalones beige, cinturón del mismo tono y camisa verde, el marido de la infanta Cristina ha bajado del coche con una bolsa de Ecoalf, una marca española sostenible, en la que se podía leer el siguiente mensaje: Because there is no planet B (Porque no hay un planeta B). La bolsa de Urdangarin pertenece a la campaña que lanzó hace unos meses la firma fundada por Javier Goyeneche para concienciar y apoyar el proyecto Upcyling the Oceans y su expansión por todo el Mediterráneo.

ampliar foto Iñaki Urdangarin, en Pozuelo de Alarcón, en Madrid, este miércoles. GEN GTRES

El marido de la Infanta no es el primero de la familia del Rey que utiliza productos de esta marca sostenible. En abril del año pasado, la reina emérita doña Sofía vistió un plumas de Ecoalf durante su visita a don Juan Carlos al hospital tras una de sus operaciones de rodilla. Su sobrina, Victoria de Marichalar, también lució una gabardina con el mismo eslogan estampado que su tío durante el Open de Tenis de Madrid, el pasado mayo.

Doña Letizia y doña Sofía, en Madrid, en abril de 2018. EMILIO NARANJO EFE

Urdangarin, que cumple desde junio de 2018 la condena de 5 años y 10 meses que le impuso el Tribunal Supremo por prevaricación, malversación, tráfico de influencias, fraude y dos delitos fiscales y es preso de segundo grado, realiza su voluntariado dos días por semana, martes y jueves, y recorre los 103 kilómetros que separan la prisión abulense de Brieva del madrileño Hogar Don Orione en un coche. El marido de la infanta por el momento continúa disfrutando de este permiso de ocho horas que le concedió el juez de Vigilancia Penitenciaria, y durante el cual no puede comunicarse con ningún familiar ni en persona ni por teléfono o mensaje, pese a que Fiscalía Provincial de Valladolid recurriese la decisión de autorizar dichas salidas. El ministerio público defiende que no se cumplen los requisitos legales porque no hay "un programa específico de tratamiento" y no se puede aplicar a su situación personal porque todavía no ha cumplido la cuarta parte de la condena.