El viaje de ‘soltera’ de Meghan Markle a Nueva York

Meghan Markle ha aprovechado este fin de semana para descansar de la vida de palacio y retomar su vida neoyorkina. La duquesa de Sussex ha viajado a Nueva York sin la compañía de su esposo, el príncipe Enrique de Inglaterra, ni de su hijo Archie, de cuatro meses. En este viaje de soltera, Markle se ha dejado ver en las gradas del US Open de tenis animando a Serena Williams. Aunque la tenista no logró vencer a su rival Bianca Andreescu, la duquesa aplaudió y apoyó en todo momento a su gran amiga.

Para esta escapada, Markle optó por un look informal con un vestido vaquero de corte camisero y cinturón de J. Crew y una chaqueta larga de punto gris plata sobre los hombros. En las gradas, la duquesa se sentó junto a la madre de Serena Williams, Oracene Price. Detrás de ellas estaban la hermana de la tenista, Venus Williams y la editora de la revista Vogue, Anna Wintour. Las cuatro compartieron confidencias y risas a lo largo del partido. Sentado en la fila delante de Meghan Markle se encontraba también Alexis Ohanian, el marido de Serena Williams y el padre de su hija Alexis Olympia, de dos años.

Sin embargo, el tenis no ha sido el único deporte protagonista de este fin de semana para Meghan Markle. Según han publicado algunos medios como Hello! o The Times, la duquesa ha aprovechado el viaje a la gran manzana para practicar yoga en un centro ubicado en West Village, una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Se trata de un centro ecológico, Modo Yoga, al que acudió a una clase de unas 60 personas. La duquesa, que acaparó todas las miradas, estuvo acompañada de su gran amigo el maquillador Daniel Martin, quien se encargó de maquillarla el día de su boda con el príncipe Enrique, en mayo de 2018.

ampliar foto Meghan Markle, en las gradas del US Open de tenis de Nueva York, junto a la madre y hermana de Serena Williams y la editora de 'Vogue', Anna Wintour. Greg Allen GTRES

Martin fue uno de los primeros en visitar a Meghan Markle en Frogmore Cottage poco antes de dar a luz y ahora la duquesa le ha devuelto la visita coincidiendo con su cumpleaños, motivo por el que le regaló unos coloridos dulces que el maquillador no dudó en compartir en su Instagram, agradeciéndoselo a su amiga Meg, el apelativo con el que se dirige a la duquesa.

Meghan Markle siempre ha reconocido ser una gran adepta al yoga, ejercicio que empezó a practicar gracias a su madre, Dorian Ragland, que es instructora. Según publica Page Six, Markle iba acompañada de dos oficiales de seguridad e intentó pasar desapercibida durante la clase. “Algunos sonrieron al reconocerla, pero nadie la molestó”, asegura un testigo. El portal estadounidense también informa que la duquesa se alojó en la casa de su amiga Misha Nonoo, cerca del centro de yoga, en lugar de irse a un hotel.

Esta es la segunda vez que Markle viaja sola a Nueva York este año, ya lo hizo en febrero cuando visitó The Mark Hotel, en la zona de Manhattan, para celebrar su polémico babyshower, muy criticado por el dinero que costó y por su vuelta a Londres en un avión privado (concretamente el avión de George y Amal Clooney, grandes amigos de los duques). Sin embargo, esta sí es la primera vez que viaja sin su hijo Archie desde que este llegara al mundo el pasado 6 de mayo. Este viaje llega unas semanas después de haber estado los duques de Sussex en el centro de la polémica por utilizar aviones privados para sus vacaciones. A su regreso a Londres, la duquesa pondrá rumbo a África junto a su marido y su hijo, en su primer viaje oficial tras convertirse en madre y con el que continuarán con el legado de Lady Di.