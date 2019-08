Kit Harington, de héroe en Juego de Tronos a villano de Marvel

Tras ocho años interpretando el mismo personaje, Kit Harington vuelve al trabajo con otra gran saga. Pero esta vez del universo Marvel. El actor británico ha pasado a la historia de la televisión dando vida a Jon Snow en la exitosa producción de HBO Juego de tronos, que comenzó a emitirse en 2011, cuando Harington tenía 24 años y su nombre era completamente desconocido. Ahora, con 32 años y tras interpretar al héroe que nunca quiso serlo, pasará a convertirse en villano en Los Eternos, que se estrenará el 6 de noviembre de 2020, donde interpretará al Caballero Negro.

Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ha anunciado estos días que el actor británico será el encargado de llevar a la gran pantalla a un popular personaje de su universo, Según informó el pasado viernes el portal Deadline, ese personaje será el supervillano de la saga tras el que se esconde Dane Whitman. En el filme, Harington se reencontrará con su hermano de Juego de tronos Rob Stark, Richard Madden. Además de con actrices como Angelina Jolie y Salma Hayek. El rodaje de la producción de Disney estaba previsto para comienzos de este mes en la ciudad estadounidense de Atlanta. Sin embargo, fue retrasado y no empezará hasta la primera semana de septiembre con un cambio de localización. Finalmente, se grabará en Londres.

El joven Guardián de la Noche no lo tuvo fácil durante el rodaje de la serie que ha marcado esta década. Antes de la emisión del último episodio, el pasado mayo, Harington entró en una clínica de rehabilitación debido a sus problemas con el estrés y el alcohol después de finalizar el rodaje. Ahora, parece que ha conseguido dejar atrás el frío mundo de Los Siete Reinos, aunque siempre le queda su esposa, Rose Leslie (la salvaje Ygritte en la ficción de), a quien conoció durante el rodaje de la serie. Ambos se casaron el 23 de junio del pasado año en un castillo medieval de Aberdeenshire (Escocia), propiedad de la familia de ella y tras la salida del actor de rehabilitación la pareja celebró su primer aniversario de boda.

"Kit ha decidido utilizar este descanso en su agenda como una oportunidad para pasar un tiempo en un centro de bienestar para trabajar ciertos problemas personales", confirmó entonces su publicista en un comunicado enviado a varios medios especializados después de que la web Page Six avanzara la noticia. Harington nunca ha ocultado los sentimientos encontrados que le ha producido su personaje en la serie, quien le ha traído muchas alegrías pero también alguna frustración.

El británico ha contado varias veces la presión que sintió y cómo empezó a hundirse bajo el estrés cuando su personaje se convirtió en el protagonista. "No me gustó que toda la atención de la serie recayera sobre Jon", comentó el pasado marzo a Variety. "Sentía que tenía que ser la persona más afortunada del mundo, cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento en mi vida, como creo que le puede pasar a mucha gente a los 20 años. Empecé la terapia y comencé a hablar con la gente. Me había sentido muy inseguro y no estaba hablando con nadie. Tenía que sentirme muy agradecido por lo que tengo, pero me sentía increíblemente preocupado acerca de si podía siquiera actuar", reconoció. Pero tras unos meses de descanso en familia parece que ya ha dejado todos estos problemas atrás y ha vuelto a centrarse en una nueva aventura cinematográfica. Esta vez, como el malo de la historia.