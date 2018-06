Kit Harington y Rose Leslie organizan una boda de ‘Juego de Tronos’

Tras la boda real de Enrique de Inglaterra y Meghan Markle llega otra correspondiente a otro trono. El sábado 23 de junio, Kit Harington y Rose Leslie, dos de los protagonistas de la serie de televisión Juego de Tronos, se casan en Escocia. Y entre los invitados, el equipo y compañeros de la serie, que seguro tendrán oportunidad de bromear con ellos con los momentos fundamentales de la serie relacionados con dos bodas. Aunque ambas no terminaban con los novios siendo felices precisamente.

Se trata de un enlace organizado con un nivel de secretismo y seguridad sin precedentes. Ni siquiera la boda de Madonna y Guy Ritchie, celebrada en diciembre de 2000 en el cercano Highlands, fue tan privada. Los invitados, unos 200, parece que todavía no han recibido la localización exacta del enlace. El sobre de la invitación, sin embargo, llevaba un sello especial y de edición limitada del Royal Mail -el correo británico-, con Kit en el papel del personaje que interpretó en Juego de Tronos.

Un amor nacido en la serie. Christopher Catesby Harington y Rose Eleanor Arbuthnot-Leslie, ambos de 31 años, se conocieron en 2012, en el rodaje de la serie en Islandia en el que ella interpretó a la salvaje Ygritte (permaneció cuatro temporadas), mientras que Kit es el legendario Jon Nieve. Kit ha confesado que ama Islandia "porque es precisamente allí donde me enamoré". Pero no fue hasta el pasado septiembre cuando la pareja publicó un anuncio en el periódico británico The Times contando su compromiso.

Kit Harington, en 'Juego de Tronos'.

Escocia, el escenario elegido. La elección se debe a que Rose Leslie nació en Aberdeen y allí su familia posee dos castillos muy antiguos, uno de ellos podría ser el lugar elegido. El castillo de Lickleyhead, que data del siglo XV y situado cerca del pueblo de Insch, donde viven sus padres, Sebastián y Candida. A unas 15 millas de distancia se encuentra el Castillo de Wardhill, una fortaleza del siglo XII pertenece a la familia desde hace más de nueve siglos. Dirigido por su hermano William, la casa cuenta con un equipo de los chefs más codiciados de Escocia.

Permiso para casarse. Hijo de Sir David Harington, un barón y empresario retirado y la escritora Deborah Jane Catesby, Kit bromea con la posibilidad de si vestirá con la tradicional falda escocesa el día de su boda. Para preparar el enlace, el actor ha pedido un período de permiso a los productores de la serie, que se rueda en la actualidad en Irlanda del Norte tras su paso por Sevilla: "Me voy a casar... y es todo por vuestra culpa".

El activismo y la fama de Rose. La novia es muy famosa por series de televisión de gran éxito y goza de una enorme popularidad tanto en Gran Bretaña como en los Estados Unidos. Primero estuvo en Downton Abbey. Actualmente es una de las protagonistas de The Good Fight, secuela de The Good Wife. Activista política, Rose ha estado luchando durante años para que Escocia siga siendo parte de Gran Bretaña.

Los invitados. Los productores de Juego de Tronos han suspendido la producción de la octava y última temporada durante varios días para permitir que los actores y empleados participen en el evento. Los actores Liam Cunningham y Nikolaj Coster-Waldau estarán, así como caras conocidas del reparto como Peter Dinklage, Emilia Clarke, Maisie Williams y Sophie Turner. Esta última estará probablemente acompañada por su novio, el cantante estadounidense Joe Jonas.