Un chef privado, gimnasio y masajes: así es la exclusiva clínica de rehabilitación de Kit Harington

Hace unos días se conocía que Kit Harington, el actor que interpreta a Jon Nieve en Juego de Tronos, había ingresado en una clínica de rehabilitación debido a sus problemas con el estrés después de finalizar el rodaje de la serie. Ahora, se ha revelado que se trata del exclusivo centro de salud mental de Connectiut, Privé Swiss, en el que es habitual la presencia de otros famosos que buscan “un centro de bienestar para trabajar ciertos problemas personales”, como aclaró el publicista de Harington en un comunicado.

El centro, donde permanecer 30 días cuesta hasta 120.000 dólares (unos 107.000 euros, al cambio), ofrece un chef privado, un gimnasio, servicio de masajes y solo admite hasta tres usuarios a la vez, instalados en lujosas habitaciones privadas con vistas a la playa. Los pacientes cuentan con un equipo de psicólogos, psiquiatras, entrenadores y terapeutas alternativos a su completa disposición.

La cantante Selena Gomez es una de las estrellas que ha acudido a rehabilitarse en esta clínica. En febrero del año pasado, la también actriz se sometió a un programa de dos semanas para curarse la depresión y la ansiedad que sufre desde hace años con una terapia centrada en la meditación, el pilates y la dieta saludable. Según cuenta Page Six, Kit Harington está siguiendo un tratamiento similar al que realizó la intérprete de éxitos como Wolves o Back To You, conocido como “terapia DBT”.

Selena Gomez, unos días antes de comenzar su rehabilitación en el mismo centro que Kit Harington, en febrero de 2018, en Los Ángeles. gtresonline

Según la web de la propia clínica el objetivo de DBT es “transformar los patrones de pensamiento negativo y los comportamientos destructivos en resultados positivos”. Bajo estas pautas, los pacientes también trabajan su tolerancia a la angustia emocional y a lidiar “con los pensamientos que causen estrés y ansiedad, a través de técnicas tranquilizadoras y comprendiendo el momento presente", dice el sitio.

Harington nunca ha ocultado los sentimientos encontrados que le ha producido su personaje en la serie, quien le ha traído muchas alegrías pero también alguna frustración. El pasado mes de marzo reconoció en una entrevista con Variety que la presión que ha sentido con el que sin duda ha sido el papel de su vida le llevó a asistir a terapia. “Cuando te conviertes en el protagonista del suspense de una de las series más importantes, el enfoque es jodidamente aterrador. Tienes gente preguntándote por la calle ‘¿Estás muerto?’, y al mismo tiempo tienes que guardar las apariencias. Todas tus manías, y yo soy muy maniático, aumentan”, contó entonces.

Además, esta misma semana el público le pudo ver echarse a llorar en un vídeo que forma parte del documental The last watch, emitido por HBO después del último capítulo y que relata el rodaje de la temporada final. Harington, que entonces aún no había leído el guion, se emociona en una lectura de grupo cuando se da cuenta del destino final que la serie les reserva a él y a Danaerys Targaryen (Emilia Clarke) en el último capítulo de la serie. En el mismo documental se le ve emocionarse después de rodar su último plano en la serie, entre los aplausos del equipo de producción.