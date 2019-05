10

Alianza Targaryen

Jon y Daenerys parecen enamorarse tras certificar su unión estratégica. Ella le ayudará a combatir a los caminantes blancos. Él la apoyará en su camino a Desembarco del Rey y la proclamará su reina. Una supuesta historia de amor que se tuerce en cuanto Jon se entera de que en verdad es un Targaryen y el heredero legítimo al trono según las leyes de Poniente (es el hijo del hermano mayor de Daenerys) y se lo cuenta a ella. Jon asegura que no está interesado en el trono, pero Daenerys no se fía. A pesar de la petición de la Khaleesi de ocultar el secreto, Jon se lo cuenta a sus hermanos. Y al final se entera todo el mundo. Daenerys, decepcionada con Jon, sabe que ya no puede contar con nadie para sentarse en el trono.