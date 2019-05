2

Khaleesi

"No quiero ser su reina, quiero ir a casa”, le dice Daenerys a su hermano cuando están a punto de conocer a su marido de conveniencia. "Yo le doy una reina, él me da un ejército", contesta Viserys. Comienza así una de las historias de amor más vitoreadas (y breves) en la serie que mucho tiene que ver con la fundación de la fuerte personalidad de Daenerys. Ante un matrimonio que no quiere con Khal Drogo, un hombre que la trata al principio de forma salvaje, Daenerys reacciona. Enseña a Drogo cómo debe tratarla, demuestra que no es un objeto de cambio y se hace con el respeto de todo el clan.