‘Juego de tronos’ 8x05: ‘Las campanas’

Penúltimo capítulo de la serie. Solo queda un episodio para que Juego de tronos se despida de nuestras vidas definitivamente. Y, como era de esperar, el 8x05 ha estado lleno de acción (dirigía Miguel Sapochnik, responsable también de La larga noche en esta temporada), de muerte y destrucción. Y seguro que ha dejado sensaciones enfrentadas entre los fans. Antes de que nos tengamos que concienciar de que llega la inevitable despedida, seguimos con nuestro resumen de lo ocurrido en Juego de tronos. El penúltimo resumen. Como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene muchos spoilers.

Traición

A estas alturas, aún quedaban muchos personajes principales vivos, por lo que era de esperar que este capítulo dejara cadáveres importantes. En la mayoría de los casos, las teorías no han acertado sobre esas muertes. Y seguro que hay más de uno enfadao con el final de ciertos personajes. También ha sido un capítulo de gran tensión por la cantidad de destrucción que deja tras de sí. Pero vayamos por partes y empecemos por el principio, con Varys dejando por escrito quién es el auténtico heredero del trono (aunque ese papel parece que luego lo quema).

Tras el sufrimiento al que fue sometida Daenerys en el episodio anterior, y viendo que sus aliados le están dando la espalda, la madre de dragones está pasando una muy mala racha. No come, no se relaciona con la gente, está llorosa y encerrada en Rocadragón. Hasta allí llega Jon, al que recibe Varys y que aprovecha para decirle que sabe que él es el heredero del trono y que debería reinar él. Jon sigue negando la evidencia. "Ella es mi reina".

En una charla con Tyrion, Daenerys le dice que Jon le ha traicionado. Tyrion dice que el traidor es Varys. Pero ella asegura que si Jon no se lo hubiera contado a Sansa, ella no se lo habría dicho a Tyrion y él no se lo habría dicho a Varys. Razón no le falta. Está dolida con Jon y con Tyrion. No tiene apoyo ninguno. Y, como el traidor que es, sentencia a muerte a Varys, que muere, tras un "Dracarys" de Daenerys, chamuscado por el fuego de Drogon.

La Khaleesi echa en cara a Jon que ha ocurrido lo que le dijo que pasaría si le contaba su auténtica identidad a sus hermanas. "Yo no tengo amor aquí. Solo miedo", dice ella. A lo que Jon contesta con un "te quiero, siempre serás mi reina" nada convincente. "¿Es todo lo que soy para ti, tu reina?". La no respuesta de Jon y que se aparte tras un beso reafirma a Daenerys. "Muy bien. Miedo entonces".

Antes de la destrucción

Tyrion sigue tratando de convencer a Daenerys de que no hace falta acabar con la vida de inocentes para derrocar a Cersei. Ella le informa de que su hermano fue detenido al intentar cruzar sus filas cerca de Desembarco. "Falladme una vez más y será la última", amenaza Daenerys a Tyrion, que pone rumbo a Desembarco del Rey con Jon. Allí se encuentran con Davos en el campamento militar. Tyrion habla con Jaime y le dice que le libera si va a buscar a Cersei para huir los dos juntos lejos y empiezan una vida nueva. Y, cuando lo hayan logrado, hagan tañer las campanas como señal de que Cersei se ha rendido. El abrazo de los dos hermanos, entre lágrimas, y el agradecimiento de Tyrion por haber sido el único que cuando era niño no le trataba como a un monstruo suena a despedida definitiva. Porque además, todos sabemos que ese plan tiene algunas lagunas...

Por otro lado, Arya y el Perro llegan juntos a Desembarco del Rey. "Soy Arya Stark. Vengo a matar a la reina Cersei" es una buena carta de presentación de la joven Stark.

En Desembarco, el ejército de los Lannister y la Compañía Dorada están preparados para hacer frente a los rivales. Cierran las puertas de la ciudad justo tras pasar Arya y el Perro; Jaime no logra entrar pero se marcha por otras calles.

Fuego

Llega Daenerys a lomos de Drogon y empieza a lanzar fuego. Los escorpiones (esas grandes máquinas que usan para lanzar flechas gigantes a los dragones) no dan abasto, el dragón se mueve demasiado rápido, y en esta ocasión serán destruidos. El fuego hace que caiga la muralla de la ciudad y empezamos a ver muertos por todas partes. Los Dothrakis, Inmaculados y demás soldados entran en Desembarco mientras que el dragón sigue haciendo de las suyas sin contemplaciones. Cersei, mientras, lo mira todo desde lo alto. "La Fortaleza Roja nunca ha caído. Tampoco hoy", le dice al maestre Qyburn.

Gusano Gris, Jon y Davos llegan a toparse con el ejército de los Lannister. Las campanas de la ciudad siguen sin sonar. Al ver el dragón, los militares se rinden y, por fin, suenan las campanas. Desembarco se ha entregado. Pero la ira de Daenerys es incontrolable y esto no es suficiente, quiere acabar con todo y con todos. Así que Drogon emprende el vuelo hacia la Fortaleza Roja mientras va quemando por el camino a cientos de inocentes y destruyendo las calles y edificaciones de la ciudad. Gusano Gris también se contagia de esa ira y mata a un soldado rival, lo que desencadena una lucha que Jon, por mucho que lo intenta, no logra frenar.

En estas escenas de muerte y destrucción, llama la atención de la obsesión de la cámara por mostrarnos horrores como niños sufriendo, mujeres degolladas, personas agonizando mientras se queman... Quizá las escenas más terribles de batalla de toda la serie se han visto en este capítulo mientras que el fuego les rodea y los muros y las torres caen por todos los lados.

Matarreyes

Euron y Jaime se encuentran entre las rocas. Euron provoca a Jaime diciéndole que "me follé a la reina". Insiste tanto que Jaime cae en la provocación y pelean, primero con espadas, luego a cuerpo, así hasta que Euron hiere gravemente a Jaime con la espada en el costado. Consigue arrastrarse y levantarse y atravesar con una espada a Euron. "Otro rey para vos. Pero os maté. ¡Soy el hombre que mató a Jaime Lannister", dice Euron mientras le dejamos entre las rocas de Desembarco del Rey muriendo mientras Jaime sigue su camino en busca de Cersei.

Mientras, en la Fortaleza la cosa está muy complicada y Qyburn obliga prácticamente a Cersei a marcharse hacia el Torreón de Maegor para tratar de resguardarse de la destrucción que está provocando Drogon. También Arya y el Perro han llegado hasta la Fortaleza, pero el Perro le dice a Arya que se marche para no morir. "¿Quieres ser como yo? Si vienes conmigo, morirás aquí". Arya le da las gracias y se marcha. Una nueva despedida de personajes.

Llegó la Cleganebowl

Uno de los encuentros más esperados por los fans era el de la Montaña con el Perro, los dos hermanos Clegane, y la Cleganebowl, el nombre con el que los seguidores de los libros y la serie llamaban al supuesto enfrentamiento definitivo entre los dos. Pues ese enfrentamiento ocurre y ocurre ya. El Perro se encuentra con Cersei, Qyburn y la Montaña. La Montaña se adelanta para enfrentarse a su hermano pero Cersei y Qyburn tratan de pararlo. Este segundo terminará muerto al ser lanzado por la Montaña contra unas rocas. Cersei decide que la cosa no va con ella, por lo visto, y se marcha disimuladamente sin decir nada. Se quedan los dos hermanos frente a frente.

De un espadazo, el Perro le quita el casco a la Montaña para descubrir ese ser monstruoso en que se había convertido. La lucha entre los dos será tremenda, con espadazos que atraviesan a la Montaña una y otra vez, pero le da igual, golpes y más golpes contra el Perro, que parece resistir cualquier cosa... Finalmente, el Perro saca una daga y se la clava repetidamente en el cuello y el cuerpo a su hermano mientras que este trata de estrangularlo. Pero ni una cosa ni otra funcionan. La Montaña entonces recupera una de sus habilidades que ya ha mostrado en la serie: hundir los dedos en los ojos de su adversario en una fantástica imagen para el espectador. Entonces, el Perro le clava un cuchillo en el ojo a su hermano, que retrocede. Cuando va a sacarse, una vez más, el cuchillo, el Perro se abalanza sobre él y caen los dos por la torre. La Cleganebowl termina en tablas.

Hermanos (y amantes) Lannister

Cersei y Jaime se encuentran en la sala del mapa de los Siete Reinos. Se abrazan, lloran, él llega malherido, pero con la fuerza necesaria para guiar a su hermana por el subsuelo de Desembarco. Pero la salida por la que pretendían escapar, y que le había indicado Tyrion, está taponada por rocas. "Quiero que nuestro hijo viva", repite una y otra vez Cersei, que ya ve cómo su final está cerca. "No me dejes morir", insiste una Cersei a la que nunca hemos visto en una situación tan débil.

"Nada más importa, solo tú y yo", le dice Jaime para tranquilizarla con un abrazo. La música de los Lannister suena de fondo mientras vemos cómo se va viniendo abajo el lugar. No lo vemos, pero podemos intuir que ambos hermanos han perecido bajo los túneles de la Fortaleza Roja de Desembarco del Rey. ¿Es el final que merecían? Esa es otra discusión que tendremos en otro momento...

En cuanto al resto de personajes, hemos ido viendo cómo Jon no ha logrado detener la lucha en las calles de Desembarco y se vio obligado a unirse a ella. También seguimos a Arya por las calles tratando de escapar y de ayudar a dos niños que antes la habían ayudado a levantarse. Esa Arya ensangrentada y blanquecina por la ceniza que cubre toda la ciudad se encuentra por las calles desiertas de Desembarco del Rey con un caballo blanco que parece estar esperándola para huir de ahí. ¿Habrá tenido algo que ver Bran, quizá? En cualquier caso, se monta en él y se marchan, dejando atrás la destrucción absoluta de la ciudad.

Recuento de muertes:

Imposible contar la cantidad de muertos, ni siquiera solo aquellas muertes que hemos visto en pantalla. Cientos. Así que pasamos al recuento de personajes con nombre que han muerto:

- Varys. Asesino: Drogon a orden de Daenerys. Forma de morir: Quemado.

- Harry Strickland (comandante de la Compañía Dorada). Asesino: Gusano Gris. Forma de morir: Atravesado por espada.



- Euron Greyjoy. Asesino: Jaime Lannister. Forma de morir: Atravesado por espada.

- Maestre Qyburn. Asesino: La Montaña. Forma de morir: Lanzado contra el suelo y al golpearse con unas rocas.

- El Perro. Asesino: suicidio. Forma de morir: Se lanza contra su hermano y caen desde una torre.

- La Montaña. Asesino. El Perro. Forma de morir: Su hermano se lanza contra él y caen desde una torre.

- Cersei y Jaime Lannister. Asesino: La destrucción provocada por Drogon (y Daenerys, por tanto). Forma de morir: Sepultados bajo Desembarco del Rey.

En capítulos anteriores...

8x01: Invernalia

8x02: Caballero de los Siete Reinos

8x03: La larga noche

8x04: El último de los Stark

En el próximo capítulo... (¡el último!)