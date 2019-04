‘Juego de tronos’ 8x02: ‘La reina legítima’

La Gran Batalla está más cerca que nunca. Los personajes lo saben y los espectadores lo sabemos. Nos puede el ansia. Pero antes, y a falta de solo cuatro capítulos para que termine la serie, Juego de tronos nos da otro episodio con charlas y encuentros, y con muchos momentos que parecen guiños a los fieles espectadores. Seguimos a continuación con nuestros resúmenes semanales de los episodios de la serie. Frases, momentos, personajes, situaciones, revelaciones, muertes... Y, de paso, abrimos el debate para que los fans puedan comentar lo ocurrido. Como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene muchos spoilers.

Preparativos para la guerra definitiva

Teniendo en cuenta que todo apunta a que el tercer episodio va a ser el de la guerra entre los vivos y los muertos, era de esperar que el segundo capítulo fuera la calma que precede a la tempestad. Siguiendo en la línea del arranque de la temporada, hemos vuelto a tener reencuentros, descubrimientos e incluso algo de humor para afrontar lo que se avecina. Y, si bien la acción no ha avanzado mucho, este capítulo era necesario y es posible que sea la última vez que veamos a todos los personajes (salvo los que están en Desembarco del Rey: este episodio solo se desarrolla en Invernalia, nos quedamos sin ver a Cersei) y en buenas condiciones.

La acción arranca con la llegada de Jaime Lannister y su presencia ante Daenerys, Sansa y Jon, que no le reciben precisamente con los brazos abiertos, sobre todo ellas. Él trae la confirmación de que es el único refuerzo con el que podrán contar por parte de los Lannister y que Cersei les había engañado, lo que hará que Daenerys dude de Tyrion por haberla mentido. La defensa que Brienne hace de Jaime será decisiva para que Sansa primero y después Jon y Daenerys acepten contar con él en su ejército.

En este episodio también tienen oportunidad de hablar, aunque sea brevemente, Jaime y Bran. El primero se disculpa por lo que hizo. El segundo asegura que ya no es Bran Stark, sino "otra cosa". Una cosa que más adelante dará la que parece que será la clave para tratar de derrotar al Rey de la Noche. Pero ya llegaremos ahí. Antes, Jaime también tiene que charlar con su hermano, que le pregunta si lo del embarazo de Cersei también era mentira o es verdad (Jaime asegura que es cierto).

Choque de reinas

Jorah Mormont ya ha asumido definitivamente su papel de secundón en la vida de Daenerys y le recomienda perdonar a Tyrion y hablar con Sansa para acercar posturas. "Las familias son complicadas". "Sobre todo las nuestras", comentan las dos mujeres. A Sansa le preocupa que Jon sea ahora especialmente influenciable por estar enamorado de Daenerys, pero ella asegura que quien se ha dejado influenciar es ella, que está en Invernalia luchando en la guerra de Jon. Ambas empiezan a acercar posturas y parece que pueden llegar a entenderse. Sin embargo, las ambiciones de las dos ante el futuro vuelven a poner una barrera entre ellas. "Derrotamos a los muertos, matamos a Cersei, ¿y después?". "Subo al Trono de Hierro", asegura tajante Daenerys. Pero el futuro del Norte las vuelve a alejar. Sansa se preocupa por los suyos y Dany, por gobernar sobre los Siete Reinos.

Theon llega también a Invernalia. Pero lo hace no para apoyar a Daenerys, sino para luchar en el bando de Sansa. Y eso también descoloca a la madre de dragones.

La llegada de Tormund, Beric Dondarrion y Edd Tollett a Invernalia completa la lista de reencuentros y de personajes que van a luchar en la batalla contra los muertos. Ellos avisan de que el ejército de zombis está cerca y que llegarán antes de que "salga el sol mañana". Así que en Invernalia aceleran los preparativos.

Un plan con alguna fisura

Reunidos para trazar el plan de defensa ante la llegada del ejército de muertos, Jon recuerda a los presentes y a los espectadores que, acabando con el Rey de la Noche, se debería acabar con todo el ejército de zombis. Ahí es cuando Bran se muestra como una pieza clave en el plan: él está conectado con el Rey de la Noche, que irá a por él seguro. Así podrán dar con él para tratar de eliminarlo. "Llevo su marca, siempre sabe dónde estoy". Theon se ofrece para cuidar de Bran. El problema es que nadie está seguro de que el fuego de los dragones sea suficiente para acabar con el Rey de la Noche. Todo es un misterio porque nunca antes se han enfrentado a nada parecido.

Al terminar esta última puesta en común del plan (que tiene algunas fisuras, como vemos), Daenerys le dice a Tyrion que no luchará porque necesitarán su inteligencia si sobreviven, Jon se marcha evitando a Daenerys (sigue tratando de reunir fuerzas para contarle quién es en realidad), y Tyrion se interesa por el viaje que ha vivido Bran.

En otras escenas cortas se va aclarando el futuro próximo de otros personajes: Gusano Gris y Missandei hacen planes para después de la batalla (es decir, que Gusano tiene muy mal futuro...) y Sam se quedará en la cripta con los niños y muchas de las mujeres (aunque él recuerda a Jon y Edd que fue el primero en matar un caminante blanco). Y Lyanna Mormont dejará claro ante su primo Jorah que ella piensa luchar, diga lo que diga. Jorah también, y lo hará con la espada de acero valyrio de la familia de Sam.

Matarreyes vs. Matagigantes

Vamos con algunas de las escenas que parecen escritas para pura satisfacción de los fans. El triángulo amoroso entre Tormund, Brienne y Jaime nos da grandes momentos en esta última noche de paz en Invernalia. En un salón, y bien surtidos de vino, se encuentran los dos hermanos Lannister, a los que se unen Brienne y Podrick, además de Ser Davos y Tormund. Este último, para diversión de los demás e incomodidad de Brienne, presume ante Jaime de tener como apodo Matagigantes y de deber su forma física a la leche de giganta que mamó de niño. Como decía alguien en Twitter, quién necesita una Cleganebowl: el enfrentamiento que necesitábamos era el Matarreyes contra el Matagigantes.

Según avanza la noche, Tyrion empieza a ser más optimista. "Podríamos sobrevivir". El resto se ríe antes de que Tormund se ofenda porque Brienne no sea un caballero por el hecho de ser mujer. En una de las escenas más emocionantes del capítulo, Jaime nombra caballero a Brienne, "Caballero de los Siete Reinos". La enorme sonrisa de Brienne tras este momento demuestra que con este gesto Jaime ya ha pagado el favor que ella le hizo defendiéndole.

De niña a mujer

El momento incómodo de la noche nos lo dio Arya. Aquella niña que quería aprender a usar la espada y pasaba del rollo de princesa que tanto gustaba a su hermana ha crecido. Y no solo es una asesina sin sentimientos. También ve que es posible que se acerque su muerte y que no ha estado con ningún hombre. Gendry se le pone a tiro y claro... Que si hazme un arma, que si en realidad soy el bastardo del rey Robert Baratheon, una cosa lleva a la otra y Arya termina desnuda ante nuestros ojos. No llegamos a ver nada demasiado comprometido, pero ha sido como ver a nuestra hermana pequeña —llena de cicatrices, eso sí— en una situación que no queríamos verla. O sí, que es lo que ella quería. Bravo por ella. Braavos (perdón por el chiste fácil).

Soy Aegon

Al final, Jon no puede retrasar más el momento y tiene que contar a Daenerys quién es en realidad. Ante la estatua de Lyanna Stark, la verdadera madre de Jon, este le cuenta que su nombre auténtico es Aegon Targaryen. Daenerys no quiere creerlo, pone en duda las fuentes (Bran y Sam). Pero Jon insiste en que sabe que es verdad. "De ser cierto, serías el último heredero varón de la casa Targaryen. Heredero del Trono de Hierro".

De momento, tendremos que esperar a ver la reacción de Daenerys más allá de impacto de la revelación porque en ese momento suena la alarma de que el ejército de los caminantes está a la vista. Y precisamente los muertos son los últimos que vemos antes de que entren los títulos de crédito. Solo queda una semana para la gran batalla. Vayan haciendo sus quinielas con quiénes caerán. Muchos secundarios tienen ya cara de muerto...

Recuento de muertes:

Algo poco frecuente en esta serie, no ha habido ningún muerto en este capítulo.

Recuento de resurrecciones:

Ninguna. Cero.

En capítulos anteriores...

