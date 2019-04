‘Juego de tronos’ 8x01: Reuniones en invierno

El engranaje de los Siete Reinos vuelve a ponerse en marcha. Juego de tronos ha vuelto y lo ha hecho por última vez. Los seis capítulos que acaban de arrancar serán los últimos de una serie que se marcha convertida en fenómeno que ha traspasado la televisión. Como hemos hecho en las últimas temporadas, vamos a acompañar a los lectores en estas últimas seis semanas de Juego de tronos con resúmenes semanales de lo más destacado de cada episodio. Frases, momentos, personajes, situaciones, revelaciones, muertes... Y, de paso, abrimos el debate para que los fans puedan comentar lo ocurrido. Como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene muchos spoilers.

Un recibimiento invernal

Un episodio lleno de encuentros y reencuentros, con una revelación muy importante, vuelos de dragones y mucho frío. Los propios títulos de crédito se han pintado de blanco para mostrar el invierno que ha llegado ya a Poniente. La historia la retomamos poco después de donde la dejamos al final de la temporada pasada. Y si el ambiente es frío, también es gélido el recibimiento que el Norte da al ejército de inmaculados y a Daenerys y Jon. Claro que hacer acto de presencia con dos dragones sobrevolando sus cabezas no es algo que, de primeras, haga que te ganes la confianza de la gente... Arya contempla también el desfile como una ciudadana más, con la llegada del Perro (que había dado por muerto hace varias temporadas), de Gendry, Tyrion y Varys en un carromato y Missandei y Gusano Gris, que no abrirán la boca en todo el capítulo. "Los norteños no confían en los forasteros", trata de justificar Jon ante Dany.

Dentro de los muros, Jon y Bran se reencuentran por fin (mira que les ha costado...). Y toca el turno de presentaciones y el saludo de Sansa y Daenerys. Muy frío, otra vez. Sansa es todo desconfianza hacia Daenerys, a pesar de ese "Invernalia es vuestra, señora" que ya habíamos escuchado en uno de los avances previos. Pero Bran, siempre tan simpático, interrumpe el momento metiéndoles prisa: el Muro ha caído y no hay tiempo que perder.

Ya se sabe que el Norte recuerda. Pero el Norte recuerda que Jon Nieve era su rey, y que ha renunciado a su corona por ponerse del lado de Daenerys. (Una vez más, quien se atreve a romper el hielo al respecto es Lyanna Mormont, pequeña pero matona). "Tuve que elegir mantener mi corona o proteger al Norte. Elegí el Norte", dice Jon. Tyrion les dice que contarán con el ejército de los Lannister en la guerra (aunque sabe que es mentira). Y Sansa, siempre tan pragmática, cuestiona cómo darán de comer al mayor ejército jamás visto. A lo que se suma una preocupación extra: qué comen los dragones. De hecho, aunque Dany no le dé importancia, más adelante en el capítulo se demuestra que es una preocupación con fundamento.

Otro reencuentro importante: Sansa y Tyrion. Llevaban sin verse desde la muerte de Joffrey. "Muchos os subestimaron. La mayoría han muerto", reconoce Tyrion. Ella intuye que Tyrion sabe que Cersei no va a apoyarles, diga lo que diga. Y desde abajo, siempre vigilante desde el patio del castillo, Bran, imperturbable, les está mirando. Poco después, otro reencuentro: Jon y Arya, que aprovecha para recordarle a Jon que no debe olvidar que también es familia suya (aunque a estas alturas del capítulo todavía no saben de qué forma lo es en realidad...).

El pirata y la reina

Echemos un ojo a las cosas en Desembarco del Rey. Allí, Cersei ve la llegada de la Compañía Dorada que trae Euron para servirla en la batalla. Le comunican que los zombis han cruzado el Muro y ella sigue como quien oye llover. Es la reina Cersei, ¿qué esperábamos? En uno de los barcos, por cierto, va Yara, a la que habíamos perdido la pista desde que su tío la secuestró.

La Compañía Dorada aporta 20.000 hombres, 2.000 caballos... pero ningún elefante. Una decepción para Cersei, que quería elefantes. Sin embargo, a Euron le parece que haber traído esa flota merece una recompensa carnal por parte de la reina, aunque ella le dice que tendrá que esperar hasta que acabe la guerra. Sin embargo, termina accediendo. Le gusta la arrogancia de Euron y además le viene bien tener sexo con algún otro hombre si quiere seguir manteniendo la relación con su hermano en secreto. "Pondré un príncipe en vuestra barriga". Ay, Euron, demasiado tarde, me temo.

Con Bronn como protagonista y tres mujeres sin nombre llega la escena de desnudos femeninos y sexo gratuitos del episodio. Pero la diversión para Bronn no dura mucho porque llega el maestre Qyburn, la Mano de la reina, para trasladarle un encargo de parte de la reina: matar a sus hermanos con una ballesta si es que la guerra no termina con ellos. "Qué jodida familia", exclama Bronn.

Reencuentro número... he perdido la cuenta: Theon y Yara. Tras matar a un puñado de soldados, Theon llega hasta su hermana y la rescata. La siguiente escena los muestra en su barco camino de su casa, que Yara quiere mantener a salvo por si Daenerys y los demás necesitan un lugar seguro tras la llegada de los zombis. Pero Theon pondrá rumbo a Invernalia para luchar en el lado de los Stark.

Un mundo ideal... sobre dragones

En Invernalia, más norteños empiezan a dar la espalda a los Stark porque su lealtad es con Jon, no con Daenerys. Pero Jon y Dany viven su particular luna de miel helada. A ella le preocupa tener a Sansa en contra. Pero sobre todo, que sus dragones no comen lo suficiente y no parecen felices en el Norte. Entonces, llega uno de los momentos más esperados: ver a Jon montando a un dragón. Con bastantes dificultades y a duras penas, lo consigue en un vuelo entre acantilados helados y paisajes negados con unos efectos visuales un poco reguleros en los momentos en que aparecen ellos sobre un dragón. El vuelo termina al lado de unas cascadas con beso apasionado incluido, vigilados siempre por los dragones. "Aquí hace frío para una chica del sur". "Pues abrigad a vuestra reina". Ay los tortolitos...

¿No habíamos visto suficientes reencuentros? Pues van más: Arya se acerca a la forja y allí se encuentra con El Perro. "Qué zorrilla más fría. Quizá por eso sigues viva". No podíamos esperar palabras más amables por parte del Perro. Y perdón por el palabro, pero ¿a que no soy la única que shippea [que ve una posible relación romántica] a Arya y Gendry?

Aegon Targaryen

Otra vez Sansa deja clara su desconfianza de Daenerys ante Jon. Mientras, la Khaleesi va a agradecer a Sam que curara en el pasado a Jorah y le sale el tiro por la culata: termina reconociendo que mató a su padre y su hermano. Un lloroso Sam sale al patio y tiene la mala suerte de encontrarse con el imperturbable, Bran, que le dice que es la hora de decirle a Jon quién es en realidad y que debería decírselo él, aquel en el que más confía.

Así que pasamos a otro reencuentro más, el que protagonizan Jon y Sam en la cripta de Invernalia. El encuentro arranca complicado porque Sam le echa en cara que Daenerys ejecutara a su padre y su hermano. Y así como quien no quiere la cosa, la conversación termina llevando a que Jon no es que debiera ser Rey en el Norte, es que debería ser rey de los Siete "jodidos" Reinos. De boca de Sam, Jon descubre que no es Jon, que es Aegon Targaryen, hijo de Lyanna Stark y Rhaegar Targaryen, y que es el heredero del Trono de Hierro, ese por el que pelea Daenerys. "Renunciaste a tu corona por salvar a tu pueblo. ¿Haría ella lo mismo?", plantea Sam.

El Muro en ruinas

Para nuestra tranquilidad, y aunque ya lo intuíamos, Tormund y Beric Dondarrion sobrevivieron al paso del ejército de zombis por el Muro y ahora evalúan daños. Todo está destrozado. En ese recorrido, se encuentran con el joven Umber clavado en un muro a modo de advertencia de los Caminantes. Pero el niño no estaba muerto, está zombi, y entre ruidos espantosos y movimientos de retorcimiento, lo queman. Otro niño que vemos arder en esta serie, aunque este era zombi en realidad.

Y para terminar, la llegada a Invernalia de un caballero encapuchado atrae nuestra atención: sí, es Jaime Lannister, por supuesto, que pisa territorio Stark. Y ¿quién es el primero que se encuentra? ¡Chorprecha, Bran Stark! ¡Ese niño que en el capítulo 1 tiró desde una torre y pensaba que había matado! El mejor de los reencuentros, por supuesto, había quedado para el final.

En definitiva, un episodio con mucha chica (solo quedan otros cinco capítulos, no hay tiempo que perder, como dijo Bran), en el que nos situamos de nuevo en el mapa de alianzas y enfrentamientos, y que coloca a los personajes en situación de afrontar los episodios venideros. La Gran Guerra se acerca.

Recuento de muertes:

Siete u ocho soldados de la Compañía Dorada. Asesinos: Theon y sus soldados. Forma de morir: asaeteados.

El joven Umbre. Asesinos: ejército de zombis (y asesinos definitivos, Beric y compañía). Forma de morir: clavado en un muro y quemado posteriormente.

Recuento de resurrecciones:

Es un clásico en los recaps de Quinta Temporada. Somos gente que no perdemos la fe en que muertos varios vuelvan a la vida en esta serie. De momento, ninguno. Pero veremos en el futuro.