‘Juego de tronos’ 8x03: ‘La larga noche’

La espera ha merecido la pena. Si has pinchado aquí, o bien ya has visto la batalla entre los muertos y los vivos o vienes buscando primeras impresiones para saber si ha estado a la altura antes de verlo. En ambos casos, la respuesta se contesta con la palabra que era trending topic según terminó el episodio a las 4.20 de la madrugada, hora española: capitulazo. La Batalla de Invernalia es toda una experiencia que hay que vivir sabiendo lo menos posible. Hay muerte y destrucción, por supuesto, eso se daba por descontado. También hay sorpresas. Y mucha tensión. Y emoción. Y un episodio muy oscuro (a veces cuesta saber qué está pasando: pero es de noche, es lo que tiene la noche) y muy emocionante. ¿Lo mejor? Que aún nos quedan otros tres capítulos por delante. ¿Lo peor? Que solo nos quedan tres capítulos por delante. Vamos con nuestro resumen de lo ocurrido en el 8x03 de Juego de tronos. Como siempre, una última advertencia obvia: esta entrada contiene muchos spoilers.

Tensión antes del choque

Va a ser difícil resumir un episodio que es todo él una gran batalla, así que vamos a intentar contar lo más destacable y cómo termina la cosa en cada flanco. La acción arranca en el momento en el que dejamos el episodio anterior, con el ejército de muertos cerca de Invernalia pero todavía a cierta distancia. En la fortaleza, los soldados corren para situarse en sus lugares. Theon lleva a Bran hasta el árbol para cumplir con su función de cebo del Rey de la Noche. Los dragones sobrevuelan Invernalia. Los inmaculados, las catapultas, los dothrakis. Todos están listos.

Cuando ya están todos en formación, alguien aparece a lo lejos: ¡Melisandre! Nos habíamos olvidado de la bruja roja (ni siquiera la habíamos metido en nuestra quiniela de posibles bajas en este episodio). Invocando al Señor de la Luz, prende en llamas las espadas de los dothrakis, los hombres más adelantados en la formación. Dentro de las murallas, el reencuentro con Davos es tenso, pero le advierte de que no tiene que preocuparse mucho, "habré muerto antes del alba". Así que ya sabemos una baja segura de esta larga noche que tenemos por delante. Inquietante es la mirada que se echan Arya y ella. Más adelante tendrá todo el sentido del mundo.

Empieza la acción

Los dothrakis con sus espadas en llamas se lanzan hacia la oscuridad. Les acompañan bolas de fuego lanzadas desde las catapultas. Pero según llegan a un punto, todas las llamas se van apagando poco a poco. El ejército de zombis hace estragos entre los pobres dothrakis. La cosa va en serio, y se nota en las caras de preocupación de los que han quedado atrás. Daenerys, todo impaciencia, no puede más y va hacia su dragón. Jon monta también en el suyo.

Los muertos ya están encima, la lucha es encarnizada. Por un lado, tendremos la lucha en tierra. Por otro, la persecución y lucha de dragones en el aire. De vez en cuando veremos la espera de Bran y Theon. Y también echaremos de vez en cuando un ojo a la cripta, donde aguardan mujeres y niños y, de nuestros conocidos, Varys, Tyrion, Missandei, Gilly y se une también Sansa, muy a su pesar, enviada ahí por su hermana Arya. Y empiezan las bajas. El primero en caer es Edd el Penas, que muere atravesado por una espada delante de su amigo Sam.

Retirada dentro de las murallas

Con los inmaculados como protectores, el ejército de humanos inicia la retirada para refugiarse tras las murallas de Invernalia. Con imágenes aéreas vemos esa retirada y cómo empiezan a prender fuego a las trincheras. Pero es Melisandre quien, invocando de nuevo al Señor de Luz, enciende un círculo de fuego alrededor del castillo. Sin embargo, los zombis no son tan tontos y se quedan al otro lado esperando. Pero poco después, se cansan de esperar y empiezan a andar hacia el fuego y hacia las murallas, comenzando a trepar poco a poco.

En la cripta, mientras, Tyrion se desespera porque cree que sería más útil fuera. Sansa no está tan segura. Ella le dice que ha sido el mejor marido que ha tenido. "¡Qué terrible!", exclama él. Pero es totalmente cierto. "No habría salido bien", asegura Sansa. Quién sabe si habrá una nueva oportunidad en el futuro... (spoiler, estos dos no mueren hoy).

Mientras, en el árbol, Theon se disculpa con Bran y Bran le dice que lo que ha hecho le ha traído hasta aquí, así que todo bien. "Ahora debo irme". A partir de aquí y hasta casi el final del episodio, Bran estará con los ojos blancos atrayendo al Rey de la Noche hacia él.

Muerte y destrucción en Invernalia

Se desata el caos ya dentro de la fortaleza. Jaime y Brienne luchan codo con codo. Arya entra en acción, cortando cabezas, clavando estacas... El Perro está en shock, pero Beric Dondarrion logrará sacarle de ese estado para salir en ayuda de Arya. Un gigante zombi entra en Invernalia y Lyanna Mormont, que ya habíamos visto varias veces en su salsa en este episodio, se lanza contra él. El gigante la coge, la espachurra con una mano, pero antes de morir, Lyanna le clava un palo en el ojo y los dos caen muertos. Bravo por la pequeña Mormont.

En el cielo, mientras, Jon y Dany siguen detrás del dragón del Rey de la Noche, que ya está casi encima de Invernalia. Se lanzan fuego entre ellos una y otra vez.

La tensión se traslada ahora con Arya a los pasillos de la fortaleza, a los que también han llegado los muertos. En una especie de biblioteca, Arya inicia una especie de juego del escondite con los muertos y consigue escapar de ellos, pero cuando ya está en el pasillo llegan muchos más y tiene que salir corriendo. El Perro y Beric se encontrarán con ella en apuros y a duras penas, El Perro logra salvarla y llegar, con Beric malherido por múltiples espadazos, a otra habitación. Aquí fallece Beric, que ya ha cumplido su misión, como dice Melisandre acto seguido (que, casualmente, también estaba encerrada en esta habitación). "El Señor lo resucitó por un motivo. Ahora ha servido a ese motivo". Arya y Melisandre se reconocen mutuamente y recuerdan que dijeron que se volverían a ver en un momento en el que se cerrarían "muchos ojos marrones, negros... y azules", frase que Melisandre termina con una sonrisa que hace presagiar cosas buenas. También recuerdan ese "¿qué le decimos al dios de la muerte? ¡Hoy no!".

The Walking Dead

Mientras, en las alturas, el dragón de Jon y del Rey de la Noche están enzarzados en una pelea durante la que el Rey de la Noche se suelta. Jon también termina en el suelo. Daenerys aprovecha el momento para hacer un "dracarys" sobre el Rey de la Noche, pero este no se inmuta, y de hecho sonríe condescendiente. Jon saca su espada y corre tras él, pero se vuelve antes de que llegue. Entonces, el Rey de la Noche decide usar su gran poder: convertir a todos los muertos (y hay unos cuantos ahora mismo en el campo de batalla) en zombis de su ejército. Vemos a Edd zombi. A Lyanna zombi. Incluso en la cripta de los Stark, los muertos vuelven a la vida y cunde el caos.

Jon está rodeado de muertos, y el dragón de Daenerys echa fuego sobre él para matar a los zombis (como él es Targaryen, no arde). Pero los muertos alcanzan al dragón de Daenerys y esta cae al suelo y es salvada por Jorah Mormont.

A través de los ojos de Jon vemos cómo los humanos están más que en apuros en este momento según va avanzando por Invernalia. Tyrion y Sansa, escondidos en la cripta, se miran, Tyrion besa la mano de Sansa y esta saca una daga, cogiendo fuerza para lo que venga. El dragón zombi está sobre la fortaleza con su fuego azul. Y todas estas escenas están acompañadas por una música de piano sobrecogedora que hace todo más épico aún.

El Rey de la Noche llega hasta Bran mientras Theon sigue matando y matando zombis sin parar. Cuando ya está el Rey de la Noche delante, Bran vuelve en sí. "Theon. Eres un buen hombre. Gracias". El joven Greyjoy se lanza con su espada hacia el Rey de la Noche, que coge la espada y se la clava atravesando el pecho de Theon.

Mientras, Jorah sigue tratando de defender a Dany de los ataques de muertos, y recibe varias heridas graves en esa lucha. Jon está cara a cara con el dragón zombi. Todo está al borde del colapso.

En ese momento, el Rey de la Noche y Bran se miran, están muy cerca. Y de la nada, de repente, aparece... ¡Arya! Salta sobre el Rey de la Noche, que la agarra pero ella logra por debajo sujetar la espada y clavársela en el cuerpo, matando así al Rey de la Noche y, de paso, a todos los muertos que había convertido, incluido el dragón zombi que amenazaba a Jon.

La acción heroica de Arya no ha podido librar a Jorah una muerte en brazos de Daenerys, que llora desconsolada la muerte de su amigo. La cámara nos muestra a algunos de los supervivientes: El Perro, Melisandre, Jaime, Brienne, Gusano Gris, Sansa, Tyrion, Jon, Davos...

Pero la última escena del capítulo está reservada a la sacerdotisa roja, que camina entre los muertos que ha dejado la batalla ante la mirada de Davos. Se quita su collar, lo tira al suelo y recupera la edad real que tiene (ya la habíamos visto así hace tiempo en otro capítulo). Ella es la última baja que deja este episodio en el que es imposible contar los muertos en combate y que deja todo listo para que se cierren tramas con las luchas y alianzas entre casas sin tener la amenaza de los Caminantes Blancos encima. Tres capítulos. Todavía tres capítulos. Solo tres capítulos. Ay.

Recuento de muertes:

Cientos y cientos. Imposible contarlos. Así que vamos a repasar solo los muertos con nombre:

- Edd el Penas. Asesinos: zombis. Forma de morir: Atravesado por la espalda tras salvar a Sam.

- Lyanna Mormont. Asesino: gigante zombi. Forma de morir: Espachurrada por la mano de un gigante, al que mata antes de morir.

- Beric Dondarrion. Asesinos: zombis. Forma de morir: Con heridas varias producidas por los muertos mientras protegía a Arya.

- Theon Greyjoy. Asesino: Rey de la Noche. Forma de morir: Atravesado por su propia espada.

- El Rey de la Noche. Asesina: Arya Stark. Forma de morir: Apuñalado con una daga de acero valyrio.

- Jorah Mormont: Asesinos: zombis. Forma de morir: Con heridas varias producidas por los muertos mientras protegía a Daenerys.

- Melisandre. Asesino: nadie. Forma de morir: Se quita su collar, recupera su edad real y, por tanto, muere.

Recuento de resurrecciones:

Cientos también, en forma de zombis. Eso sí, poco después han muerto definitivamente.

