¿Qué series han sido renovadas y canceladas?

NBC

Es la primera en presentar sus novedades, y lo hará el día 13 de mayo. Y a estas alturas ya ha anunciado el destino de bastantes de sus series. Entre los regresos de la próxima temporada, todas las Chicago y la veteranísima Ley y Orden: Unidad de víctimas especiales (que estará acompañada el próximo curso por un nuevo título de la franquicia: Law & Order: Hate Crimes). También volverán comedias como Brooklyn Nine-Nine, Superstore, The Good Place o Will y Grace. Manifest, que estaba dudosa, tendrá más capítulos. A la espera de conocer su destino está, entre otras, This Is Us.

Renovadas: The Blacklist, Brooklyn Nine-Nine, Chicago Fire, Chicago Med, Chicago P.D., The Good Place, Ley y Orden: SVU, Manifest, New Amsterdan, Superstore, Will y Grace, Good Girls.

Canceladas/Última temporada: Marlon, Midnight Texas, Reverie, Trial & Error.

Sin decidir: Abby's, A.P. Bio, Blindspot, The Enemy Within, I Feel Bad, The InBetween, This Is Us, The Village.

FOX

También el 13 de mayo será el turno de Fox. Está por ver todavía cómo afectará a las series del canal la compra de Fox por parte de Disney. De momento, Los SImpson ya está renovada por dos temporadas más (la 31ª y 32ª), y también tienen asegurado su futuro por un año más otras series de animación para adultos como Bob's Burgers y Padre de familia. Los superhéroes de The Gifted han caído dentro de la limpieza del canal, así como Gotham, que ya sabía que esta sería su última temporada. Y pendientes de destino están títulos como Empire o Arma letal, que el año pasado dio muchos problemas por el despido de uno de sus protagonistas y parece una candidata probable para caer.

Renovadas: 911, Bob's Burgers, Padre de familia, Last Man Standing, The Resident, Los Simpson (renovada por dos temporadas).

Canceladas/Última temporada: Gotham, The Gifted, Rel

Sin decidir: The Cool Kids, Empire, Arma letal, The Orville, The Passage, Proven Innocent, Star.

ABC

El 14 de mayo será el turno de ABC y del resto de canales propiedad de Disney (ESPN, Freeform, FX y National Geographic). Aquí quedan muchas cosas por decidir. Pero de momento, The Good Doctor ya sabe que tendrá tercera temporada. The Conners, el spin off de Roseanne, también regresará con una segunda entrega. Y Modern Family ya sabe que la próxima será su última temporada. En el limbo están todavía un montón de series, aunque algunas tienen más posibilidades de volver que otras: Anatomía de Grey, Cómo defender a un asesino, The Rookie, Station 19, Whiskey Cavalier, black-ish...

Renovadas: The Conners, A Million Little Things, The Good Doctor, Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. (la sexta temporada se estrena en mayo), Modern Family (última temporada).

Canceladas/Última temporada: Take Two.

Sin decidir: American Housewife, black-ish, Bless This Mess, The Fix, For the People, Fresh Off the Boat, The Goldbergs, Grand Hotel, Anatomía de Grey, Cómo defender a un asesino, The Kids Are Alright, The Rookie, Schooled, Single Parents, Speechless, Splitting Up Together, Station 19, Whiskey Cavalier

CBS

Hasta el día 15 tendrá que esperar CBS para presentar su nueva parrilla. Pero varias de sus series ya conocen su destino. Mentes criminales, por ejemplo, está renovada por una 15ª que pondrá fin al veterano procedimental. Doble renovación se han ganado Mom y El joven Sheldon, que tienen aseguradas dos temporadas más cada una. En mayo terminará The Big Bang Theory, mientras que Elementary arrancará en breve la que también será su última tanda de capítulos.

Renovadas: Mentes criminales (última temporada), FBI, God Friended Me, Magnum, Mom (renovada por dos temporadas), NCIS, NCIS: Los Ángeles, NCIS: Nueva Orleans, The Neighborhood, El joven Sheldon (renovada por dos temporadas), Blue Bloods

Canceladas/Última temporada: The Big Bang Theory, Elementary, Salvation

Sin decidir: Bull, The Code, Fam, Happy Together, Hawaii Five-0, Instinct, Life in Pieces, MacGyver, Madam Secretary, Man With a Plan, Murphy Brown, Ransom, SEAL Team, S.W.A.T.

The CW

La cadena enfocada en el público juvenil no suele hacer sufrir a sus seguidores y llegará a su presentación (el 16 de mayo) con los deberes totalmente hechos y después de haber repartido solo alegrías entre sus espectadores. Dejando a un lado las series que ya sabían que este año emitían sus últimas temporadas, no habrá ninguna cancelación en esta ocasión. Todas sus series regresarán el próximo año, aunque algunas de ellas, como Arrow y Supernatural, ya saben que será para sus temporadas de despedida.

Renovadas: Arrow (última temporada), Black Lightning, Burden the Truth, Embrujadas, DC's Legends of Tomorrow, Dinastía, The Flash, Legacies, The Outpost, Riverdale, Supergirl, Supernatural (última temporada), Los 100, Roswell, New Mexico, All American, In the Dark.

Última temporada: Crazy Ex-Girlfriend, Jane the Virgin, iZombie.

Canales de cable y plataformas online:

Aunque los upfronts de mayo se centran en las cadenas en abierto y el pago y las plataformas online llevan su propia agenda de confirmaciones y renovaciones, repasamos el estado de algunas de las principales series del pago y plataformas para completar este recorrido por el estado de la ficción televisiva estadounidense.

Renovadas: The Good Fight, Hanna, Barry, Killing Eve, Por 13 razones, Jack Ryan, The Marvelous Mrs. Maisel, After Life, Altered Carbon, American Gods, Atlanta, Ballers, Better Call Saul, Better Things, BoJack Horseman, Bosch, Castle Rock, The Crown, Curb Your Enthusiasm, Divorce, Dirty John, You, GLOW, Grace and Frankie, The Handmaid's Tale, Homecoming, Insecure, El método Kominsky, Mayans MC, Mindhunter, Mr. Mercedes, Narcos:México, Outlander, Ozark, Search Party, Sex Education, Shameless, The Sinner, Stranger Things, Succession, The Terror, The Umbrella Academy, The Walking Dead, Westworld, Younger

Canceladas/Última temporada: Future Man, Preacher (la cuarta temporada será la última), Vikings (la sexta temporada será la última), Legión (la tercera temporada será la última), Suits (la novena temporada será la última), Mr. Robot (la cuarta temporada será la última), Shadowhunters, Broad City, Channel Zero, Nightflyers, Killjoys (la quinta temporada será la última), Amigos de la Universidad, Jessica Jones (la tercera temporada será la última), The Punisher, Travelers, Unbreakable Kimmy Schmidt, Día a día, Hap and Leonard, Transparent, Juego de tronos, Veep, Crashing, Man in the High Castle, The Affair (la quinta temporada será la última), Homeland (la octava temporada será la última), SMILF, Into the Badlands, Counterpart, Schitt's Creek (la sexta temporada será la última), The Deuce (la tercera temporada será la última), Camping