‘The Gifted’, ambigüedad moral en un mundo mutante

Cuando Stephen Moyer (Brentwood, Reino Unido, 1969) aceptó un papel protagonista en la nueva serie del universo de la Patrulla X, el actor sabía que tendría que contestar la misma pregunta una y otra vez: "¿Aparecerá tu mujer Anna Paquin en la serie?". Pero no lo preguntaban por simple cotilleo, no. La actriz, ganadora del Oscar en 1994 por El piano y ahora en Alias Grace, ha interpretado a la mutante Pícara en cuatro de las cintas de X-men, la última hace solo cuatro años en Días del futuro pasado, y siempre deja la puerta abierta a regresar.

Ver las películas de su esposa fue, de hecho, parte de los deberes a los que se enfrentó Moyer antes de ponerse en la piel del padre coraje con hijos mutantes que interpreta en The Gifted: Los elegidos, que emite Fox los viernes (21.25): "Era una broma recurrente en casa. Anna siempre me decía que demostraba abiertamente que no me gustaba su trabajo. Así que por fin lo hice. Me senté con mi hija mayor y las vi todas. Fue muy divertido", cuenta por teléfono a EL PAÍS desde Atlanta, donde rueda los 13 capítulos de la primera temporada y a donde volverá para preparar la segunda, ya confirmada.

Paquin y Moyer se conocieron precisamente en True Blood, otro drama fantástico sobre gente poderosa donde encarnaban a una telépata y un vampiro enamorados. "Nos hemos ganado cierto prestigio en el género. No hay seguidores más fieles. No buscaba volver a él, pero no pude decir no a un proyecto que me deja hablar de tantas cosas", subraya.

Anna Paquin como Pícara, en 'X-men: días del futuro pasado'.

En el drama creado por Matt Nix, que sigue las andanzas de una familia obligada a escapar a la clandestinidad cuando descubre que los poderes de sus vástagos, no es extraño escuchar, por ejemplo, mensajes contra la opresión de un estado policial, dilemas sobre el terrorismo o la palabra refugiados, como hizo también la temporada pasada Supergirl con un mensaje claro contra las políticas de Donald Trump y su muro. Todo, eso sí, embellecido por poderes espectaculares, persecuciones y desamores juveniles.

"Comenzamos con el misterioso 7/15, un evento similar al 11-S donde murieron muchos civiles por culpa de los mutantes. Una de las víctimas es la hija de uno de los policías protagonista. Así, aunque sean del otro bando, tratamos de entender por qué quieren perseguirlos. Por qué mi personaje ha ido en su contra hasta ahora", explica el actor. Su personaje, muy relacionado con la mitología de la Patrulla X en los cómics, no tiene poderes y es odiado por la comunidad mutante, por su pasado como fiscal encargado de llevar a la cárcel a los perseguidos, pero su mundo se derrumba cuando descubre que sus hijos portan el gen: "Siempre pensó que hacía lo correcto, que seguía la ley. Cuestionar el bien y el mal es lo que me atrajo, entender las dos partes. Él ha estado en ambos bandos, unos lo veían como hombre perfecto y otros como enemigo, aunque siempre intenta hacer lo correcto. Todo por proteger a sus hijos".

El actor tiene eso muy presente también en la vida real. Incluso fue lo que le hizo dudar de elegir esta producción que le ha llevado lejos de Los Ángeles, donde viven sus hijos pequeños. Lo que define al personaje, según Moyer, es esa paternidad: "Tengo hijos de la misma edad que los de la ficción, 17 y 15, así que para eso no tuve que documentarme. Me salió solo". Su trabajo se centró en recorrer los lugares donde trabajaría y viviría Reed Strucker, así como descargarse la aplicación en la que Marvel ofrece sus cómics para leer las aventuras de los personajes que lo acompañan, y también de Pícara.

Porque la pregunta llegaría: ¿aparecerá Pícara en The Gifted? "Me encantaría trabajar con Anna, con ese personaje u otro, pero las circunstancias tendrían que ser las correctas, no un truco narrativo. Además están preparando una película de Gambito, su pareja en los cómics. Quizás la veamos allí". Los mutantes tienen todavía mucho por vivir, sea en el medio que sea.