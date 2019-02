Netflix pone fin a sus series con Marvel y cancela ‘Jessica Jones’ y ‘The Punisher’

Era una noticia esperada y ya es oficial. Tras las cancelaciones de Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, el destino de Jessica Jones y The Punisher no era nada optimista. Ahora ha llegado la confirmación de que The Punisher no tendrá tercera entrega y que Jessica Jones concluirá con su tercera temporada, ya preparada pero pendiente de emisión.

Con ellas, Netflix pone fin al universo de historias surgidas a raíz de su acuerdo con Marvel que tiene su origen en 2013, del que también fue fruto la miniserie The Defenders, que reunía a los cuatro superhéroes de las historias originales (The Punisher se sumó a posteriori). A través de la web especializada Deadline, Netflix ha confirmado que The Punisher no tendrá más capítulos. Un comunicado de la plataforma destaca el trabajo del equipo de la serie y del protagonista, Jon Bernthal, y asegura que su trabajo estará disponible en la plataforma durante años. "Además, revisando nuestra programación de Marvel, hemos decidido que la próxima tercera temporada será la última de Jessica Jones", continúan desde la plataforma. De paso, agradecen a Marvel los cinco años de fructífero trabajo en equipo y el seguimiento que ha tenido por parte de los fans.

Por su parte, Marvel también ha enviado un comunicado en el que dejan la puerta abierta a continuar con estas historias: "nuestra plataforma socia puede que haya decidido que no quieren continuar contando las historias de estos grandes personajes... pero conocéis a Marvel mejor que eso. Como el padre de Matthew Murdock dijo una vez: 'La medida de un hombre no está en la forma en la que lo tiran a la lona, sino la forma en que se levanta'. ¡Continuará!".

Estas cancelaciones coinciden con la puesta en marcha de Disney+, plataforma de vídeo bajo demanda que prepara la compañía a la que pertenece Marvel, que podría querer recuperar todas sus propiedades para tenerlas en su propia plataforma y continuar ahí con las historias empezadas en Netflix. A pesar de eso, tanto con la cancelación de Daredevil como en este doble anuncio, Netflix ha puntualizado que las series se mantendrán en su plataforma "durante años". Tras la cancelación de Daredevil, Marvel se apresuró a decir que el personaje "seguirá vivo en futuros proyectos", lo que dejó abierta la puerta a su aparición en otras series basadas en los cómics o incluso a su resurrección en el futuro dentro de la nueva plataforma.

Por su parte, Disney+, que verá la luz a lo largo de 2019, ya ha anunciado varios proyectos propios. Tom Hiddleston protagonizará una serie centrada en el dios nórdico y villano Loki, personaje que ya ha encarnado en el cine, en la saga Vengadores. Elizabeth Olsen encabezará una miniserie centrada en la heroína la Bruja Escarlata. Además, Diego Luna protagonizará, más allá de Marvel, una serie precuela sobre su personaje de Rogue One: Una historia de Star Wars, que se unirá a The Mandalorian, otra serie del universo Star Wars ya en rodaje que escribe Jon Favreau y protagoniza Pedro Pascal (Narcos).