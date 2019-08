La última juerga, este domingo, en ‘El País Semanal’

BIENVENIDOS A LA última noche de soltería. Un Resacón en Las Vegas, versión ibérica. Con la llegada del buen tiempo, diversos rincones de la geografía española se llenan de grupos de chicos y chicas dispuestos a brindar una buena farra a los candidatos a casarse. Nada nuevo bajo el sol, pero la vieja tradición de las despedidas de soltero ha evolucionado hacia nuevos negocios que preparan la fiesta con planes tan disparatados como exóticos.

Un boyante negocio no exento de polémica que modela el perfil de pequeñas ciudades que ven sus calles invadidas cada fin de semana por pandillas en busca del anonimato que no encontrarían en otros lugares. Además, el exdirector de The Guardian rememora sus vibrantes últimos años al frente del rotativo británico, que coincidieron con la cobertura de asuntos como el escándalo de Wikileaks. Y un reportaje ahonda en el complejo día a día de quienes viven sin ser capaces de detectar los sabores.