Los hombres son de jazz y las mujeres, de rock: esta es la música que más nos motiva en la cama

Si eres de esas personas para quienes ponerse de acuerdo con su pareja precisa un debate digno de una comisión de trabajo de la ONU, quizá prefieras no encender la radio durante los momentos de intimidad, pues parece que los hombres y las mujeres no parecen ponerse de acuerdo a la hora de elegir el tipo de música con el que prefieren meterse en la cama en compañía. Al menos eso es lo que muestra un barómetro de la marca de juguetes sexuales Tenga, en el que han participado 10.000 personas de nueve países del mundo, de las que 1.012 son españolas. Según los resultados de la encuesta, los hombres españoles dicen que prefieren acompañar los momentos de intimidad con música de jazz, mientras las mujeres aseguran que lo suyo es el rock. En lo que respecta a los músicos y los grupos, concretos, el trabajo señala que ellos suelen elegir a Madonna o a Bad Bunny, y ellas, a Queen y The Weeknd.

La encuesta —que también contenía preguntas sobre cuáles eran las celebrities con las que más fantaseaban los participantes- no solo se ha ocupado de los hábitos sexuales de los españoles, también ha dibujado un bosquejo de cómo son los de los alemanes, los franceses, los británicos y los estadounidenses. Las diferencias son patentes. En el país galo, son ellos los que prefieren el rock, y sus grupos favoritos para mantener relaciones sexuales son Queen y Scorpions. A las francesas también les gusta escuchar a la banda de rock alemana, y su cantante favorito es Marvin Gaye.

En el caso de los alemanes, las respuestas oscilan desde géneros más relajantes como la música de ambiente hasta el rock. Ellos prefieren a Pink Floyd y a la cantante alemana Helene Fischer. Ellas son más de Carpendale y de Nightwish. Los hombres británicos eligen a The Weeknd y a Drake, mientras ellas prefieren no poner música durante la relación sexual. Solo 11 de las mujeres reconocieron darle al play cuando se van a la cama con sus parejas y los artistas que suelen preferir son Ed Sheeran, Enya, The Black Keys, Ellie Goulding o Kings of Leon, entre otros.

Las mujeres y los hombres estadounidenses parecen estar más de acuerdo con la hora de elegir la música que los del resto de nacionalidades. El género preferido de ambos es el R&B; y el cantante favorito, R Kelly. También coinciden con otros artistas como The Weeknd y Bon Jovi.

