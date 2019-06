Más empleos en el sector biotecnológico español

2018 se ha caracterizado por la inversión internacional en el sector biotecnológico, según el informe de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio) presentado este martes en Madrid. Se consolida así, una tendencia que ha ido en aumento en los últimos años. La patronal ha contabilizado 30 operaciones por un importe que supera los 98 millones de euros (un 1% más que en 2017), lo que supone el tercer año consecutivo de crecimiento en el sector biotecnológico. Además, las empresas dedicadas a la industria biotech crearon el año pasado 2.400 nuevos puestos de trabajo, lo que supone un aumento del 10,6%.

Asebio ha destacado que en 2018 se han producido dos operaciones corporativas sin precedentes en España. La farmacéutica japonesa Takeda adquirió la compañía en terapia celular TiGenix 520 millones de euros. También destaca la compra de la empresa de diagnóstico Stat-Dx por el conglomerado tecnológico holandés Qiagen por 154 millones de euros.

Además, el informe de la patronal biotecnológica, que se publica anualmente desde 1999, señala que las colaboraciones con empresas europeas alcanzan un 27% del total, porcentaje que desciende al 8% en las alianzas estratégicas con Estados Unidos y un 3% tanto en Latinoamérica como en Asia.

El informe destaca el compromiso de las empresas de biotecnología con la innovación y la I+D+i que se traduce en un impacto en la economía española de casi 7.000 millones de euros (0,7 % del PIB) y casi 2.500 millones de euros para las arcas públicas. El año pasado se pusieron a la venta 86 nuevos productos y servicios en áreas como la medicina personalizada, la seguridad alimentaria o los bioproductos y biomedicamentos. Además, durante 2018 se crearon 40 empresas biotech. (El País Vasco y Cataluña encabezan la lista de creación de compañías de este sector con 10 y 9 empresas respectivamente).

Sin embargo, la inversión pública mantiene un presupuesto similar al de años anteriores. En 2018 la inversión creció un 1% (de un 29,1% en 2017 a un 29,2% en 2018). “No se puede invertir en I+D+i un año y estar tres sin hacer nada porque es inútil incluso el año que se ha invertido si se tiene parado posteriormente”, aseguró Ion Arocena, el director de Asebio. Además añade que la innovación siempre es a largo plazo y demanda un pacto social para que ocurra, y explica que no quiere hablar de pacto de Estado "porque nunca ocurre". “Para ello debemos instaurar el tema de la innovación en el debate público si no, no vamos a avanzar”, añadió Jordi Martí, presidente de la patronal.

Alto porcentaje de mujeres en 'biotech' El Instituto Nacional de Estadística (INE) destaca una alta participación de la mujer en la biotecnología, ya que el 57,7% de los empleados en actividades de I+D+i son mujeres. Las investigadoras en el sector biotecnológico alcanzan un porcentaje mayor al de la media nacional en cualquier otro tipo de investigación con un 56,7%.

Tras los peores años de la crisis, el informe recoge un repunte en la internacionalización, es decir, las operaciones financieras con inversores internacionales. 2018 obtiene un nuevo récord en estas operaciones cifrado en 74 millones de euros. En 2017 eran 70 millones y en 2016, 68,8 millones. El sector biotecnológico prioriza como mercados objetivo los que hoy se consideran con mayor estabilidad como la Unión Europea, EE UU y Japón, con un fuerte descenso de Reino Unido (donde el 57% del sector considera que el Brexit tendrá un gran impacto en temas de regulación) y los países latinoamericanos.

Naciones Unidas estima que en 2050 la población mundial alcanzará los 10.000 millones de personas. “El diagnóstico y la cura de enfermedades, la seguridad alimentaria, la terapia génica o la reducción de los gases de efecto invernadero pueden encontrar respuestas en el sector de la biotecnología”, concluye Martí.