Si dos gemelas tienen hijos con dos gemelos, ¿los primos serían genéticamente idénticos?

No, los hijos de cada una de las parejas serían genéticamente diferentes. Hay una buena forma de verlo, una pareja, la misma pareja, tiene hijos genéticamente diferentes, ¿no? Los hermanos de una misma familia no son genéticamente idénticos. Pues eso mismo ocurriría si dos hermanas gemelas tuvieran hijos con dos hermanos gemelos, sus hijos no serían iguales, como no lo serían los distintos hijos de cada una de esas parejas de gemelos a no ser que fueran gemelos ellos mismos.

Cada vez que se produce una célula germinal, un óvulo o un espermatozoide, cuya unión va a dar lugar a un nuevo ser humano, es como una lotería en la que la probabilidad de que la combinación salga dos veces igual es infinitamente pequeña porque tenemos muchos cromosomas para mezclar. Nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, cada célula germinal tendrá uno de estos dos pero no tendrá siempre los mismos y en el mismo orden. Por ejemplo, uno de la madre y otro del padre, luego dos de la madre, uno del padre, etc… Es decir, con 23 pares de cromosomas las posibilidades de combinación dan como resultado un número gigante. Pero además durante la formación de estas dos células germinales que son el ovocito y el espermatozoide, pueden intercambiar material, es decir, lo que se llama entrecruzamientos de los cromosomas que consiste en recombinación y a partir ella sale, por ejemplo, un cromosoma que era de la madre pero con un trozo del padre y esto aumenta las probabilidades infinitamente. O sea que la probabilidad de que salgan dos personas genéticamente iguales de la misma pareja es tan infinitamente pequeña que en la práctica es imposible.

La única posibilidad de que los hijos sean genéticamente iguales es la de los gemelos. En castellano tenemos dos palabras: gemelos y mellizos. Los mellizos son producto de dos fertilizaciones por lo que genéticamente son diferentes, exactamente igual que ocurre con cualquiera otros hermanos. Lo que ha sucedido para que nazcan mellizos es que la madre ha ovulado dos veces, en vez de sacar un solo óvulo en un ciclo, ha sacado dos que son fertilizados por dos espermatozoides y por lo tanto tiene dos hijos al mismo tiempo pero que no son genéticamente iguales. En el caso de los gemelos sí son resultado de una única célula, es decir, se juntan el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre, se fecunda y lo que ocurre normalmente es que de ese huevo, surge una persona. Pero a veces hay errores y esos errores pueden hacer que ese huevo se divida una vez más, muy, muy temprano y por lo tanto salen dos clones, dos personas que son genéticamente iguales. Aunque lo normal es que no sean idénticas porque el ambiente también influye: lo más frecuente es que no pesen lo mismo e incluso pueden no tener la misma altura porque el ambiente tiene efectos sobre la genética. Nosotros no somos solo los genes.

Pero cuando ellos tienen hijos empieza la lotería otra vez, se barajan todas las cartas y van saliendo cada una por separado. Eso en un organismo como el humano hace que las probabilidades de combinación sean infinitas.

Sofía Araújo es doctora en Bioquímica, investigadora en Genética del departamento de Genética, Microbiología y Estadística de la Universidad de Barcelona.

Pregunta enviada vía email por la clase de Biología de 4º de la ESO A/B del IES Villa de Aspe (Alicante)

Nosotras respondemos es un consultorio científico semanal, patrocinado por la Fundación Dr. Antoni Esteve, que contesta a las dudas de los lectores sobre ciencia y tecnología. Son científicas y tecnólogas, socias de AMIT (Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas), las que responden a esas dudas. Envía tus preguntas a nosotrasrespondemos@gmail.com o por Twitter #nosotrasrespondemos.

Coordinación y redacción: Victoria Toro