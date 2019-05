Comparativa | Los mejores auriculares inalámbricos de alta gama

Nuestros experta ha elegido los Sennheiser Momentum True Wireless como los mejores auriculares sin cables de los cinco modelos analizados, debido a su gran calidad de sonido y su comodidad. Ofrecen un volumen bastante equilibrado, son compatibles con Siri y Google Assistant y tienen un diseño de calidad gracias a los materiales premium con los que están fabricados.

Hace unas semanas comparamos seis modelos de auriculares 100% inalámbricos que tenían en común su precio reducido. Ahora le toca el turno a los modelos de alta gama, caracterizados por una construcción de mayor calidad, una estupenda calidad de sonido y diversos extras de gran utilidad para el día a día.

Nuestra selección

Para seleccionar los modelos participantes en esta comparativa, he recurrido a las firmas de audio más populares del momento y también a algunos de los modelos más vendidos. Se trata, en orden alfabético, de los Apple AirPods V2 (8,5), B&O Beoplay E8 2.0 (8,25), Bose Soundsport Free (8,75), Sennheiser Momentum True Wireless (9) y Sony WF-SP900 (7,75).

Durante las pruebas se han valorado los mismos criterios que en el caso de los modelos económicos.

· Diseño. Además de su estética, bastante subjetiva, he puesto a prueba su resistencia, la posibilidad de adaptarlos a los distintos tamaños de oreja y, por supuesto, la comodidad de uso durante largas jornadas.

Además de su estética, bastante subjetiva, he puesto a prueba su resistencia, la posibilidad de adaptarlos a los distintos tamaños de oreja y, por supuesto, la comodidad de uso durante largas jornadas. · Calidad de sonido. En distintos estilos de música, durante la práctica deportiva, en volúmenes variados...

En distintos estilos de música, durante la práctica deportiva, en volúmenes variados... · Calidad en las conversaciones. Todos disponen de micrófonos con los que disfrutar de conversaciones en modo manos libres. ¿Qué tal se escuchan?

Todos disponen de micrófonos con los que disfrutar de conversaciones en modo manos libres. ¿Qué tal se escuchan? · Control. Algunos incorporan controles táctiles, otros integran botones, otros se manejan con la voz, etc.

Algunos incorporan controles táctiles, otros integran botones, otros se manejan con la voz, etc. · Autonomía. No todos tienen la misma autonomía ni tampoco se cargan de la misma manera o incorporan indicadores para saber si es el momento de enchufarlos a la corriente.

No todos tienen la misma autonomía ni tampoco se cargan de la misma manera o incorporan indicadores para saber si es el momento de enchufarlos a la corriente. · Estuche de carga. Todos los auriculares true wireless vienen junto con un estuche que sirve para guardarlos de forma segura y que también incorpora una batería adicional para recargarlos sobre la marcha.

Así los hemos probado

Durante las pruebas, cada uno de los auriculares se han convertido en mi principal dispositivo de audio durante un mínimo de 10 días. Así, los he empleado para escuchar música en el transporte público, en las horas de oficina, al salir a pasear, para ver películas y series desde la tableta e, incluso, en el gimnasio.

El modelo ganador ha sido el Sennheiser Momentum True Wireless, cuya calidad de sonido hace que sobresalga sobre el resto. Viene apoyado en un diseño muy bien acabado, un sistema de control por voz y la posibilidad de ajustar la ecualización.

Sennheiser Momentum True Wireless: nuestra elección

Hay una clara razón para su primer puesto (aunque ajustado, eso sí): su calidad de sonido. Y es que, aunque todos los modelos que participan en esta comparativa son muy buenos en este aspecto, este destaca sobre el resto. Con una tecnología de transductores de 7 mm propia de la firma, ofrece un audio muy limpio y nítido, a un buen volumen y bastante equilibrado. Tampoco se aprecia latencia cuando se visualizan contenidos multimedia. En caso de que se quiera variar un poco la ecualización es posible a través de una app instalada en el teléfono móvil, que también sirve para hacer ajustes adicionales en la configuración de algunas funciones.

FICHA TÉCNICA Dimensiones: 78,6 x 45 x 35 mm. Tiempo de carga: 1.5 horas; autonomía hasta 4 horas. THD: <0,08% (1kHz / 94dB). Sensibilidad: 107 dB SPL. Conectividad: Bluetooth 5.0. Perfiles soportados: A2DP, AVRCP, HSP, HFP. Otros: Certificación IPX4. Página web: www.magnetron.es

El control se realiza con la voz (es compatible con Siri y Google Assistant) o desde los paneles táctiles que incorpora cada uno de los auriculares. En general, responde muy bien al tacto, aunque es cierto que hay que practicar para que haga exactamente lo que queremos en cada momento. Una de las posibilidades más interesantes es la de dar un doble toque sobre el auricular derecho para dejar pasar las voces sin necesidad de quitártelos; algo adecuado para alguna conversación puntual o en entornos en los que sea importante no aislarse del todo.

Su precio está entre los más altos de esta comparativa, algo que también se justifica con un diseño con calidad y materiales premium en el que incluso el estuche de carga está forrado de tela. Tienen certificación IPX4, lo que supone resistencia al polvo, salpicaduras y al sudor, aunque no lo recomendamos para la práctica deportiva. Porque aunque ajustan bastante bien al oído y son realmente cómodos de llevar (vienen con cuatro tamaños distintos de almohadilla), tienden a salirse con los movimientos bruscos. Por último, hablemos de autonomía: los auriculares proporcionan cuatro horas, que se multiplican hasta las 12 (una cifra muy ajustada) gracias al estuche. 17% de descuento, ahorra 50 euros.

Lo mejor: Entregan un sonido de calidad y son muy cómodos de llevar. Lo peor: Su precio es uno de los más altos de la comparativa y su autonomía es ajustada. Conclusión: Con una magnífica calidad de audio, son ideales para aquellos a los que no les importe pagar el precio por ella y por una construcción sólida y materiales premium.

Compra por 249 euros en Amazon

Bose Soundsport Free: la alternativa

Estos auriculares hacen justicia a la fama de la popular firma de audio americana: suenan maravillosamente bien. Es así porque cuentan con una tecnología de procesamiento digital de la señal y un sistema de ecualización optimizado que consiguen un audio claro y de rango completo a la vez que ajustan la calidad en función del volumen.

Con un precio muy competitivo, han sido diseñados pensando en todos aquellos que escuchan música mientras practican deporte. Así, son resistentes al sudor y al agua (para ello cuentan con un recubrimiento basado en una malla especial hidrófoba que repele el agua y mantiene el circuito integrado a salvo). Además, cuentan con unos adaptadores —que la firma llama puntas— de silicona en tres tamaños diferentes que hacen que queden perfectamente sujetos en las orejas pero que sigan siendo igualmente cómodos. Incluso cuando parece que por su diseño (algo abultado) no van a mantenerse en su sitio, todo lo contrario: no se caen y tampoco molestan.

Cuentan con casi cinco horas de autonomía y se acompañan de una funda con indicadores LED que carga su batería dos veces más. En cualquier caso, cada vez que te los pones te informan de viva voz de la batería restante. Se complementan con una app para ajustar algunos parámetros o para rastrearlos si se extravían. Sólo les ponemos una pega: el método de control. Y es que optan por unos controles físicos que están bastante duros y no ofrecen un uso cómodo.

Compra por 163,80 euros en Amazon

Apple AirPods V2

Con el mismo diseño que la primera versión, son muy ligeros y resultan muy cómodos de utilizar durante horas: te olvidas que los llevas puestos. Su diseño abierto no aísla del exterior, por lo que se escucha perfectamente lo que ocurre alrededor. El sonido es muy nítido y a buen volumen, pero esa característica hace que en algunos entornos sea necesario subir mucho el volumen para escuchar bien. Además, no se mueven de su sitio por muchos movimientos que hagas, incluso si los utilizas para el gimnasio o para hacer deporte. Eso sí, no son resistentes al sudor ni al agua, por lo que no están recomendados para este uso (aunque muchos usuarios los utilizan para ello sin consecuencias a corto plazo).

El responsable de todas sus funciones es un chip (H1) diseñado especialmente para los auriculares. Gracias a él, por ejemplo, se puede emplear el comando de voz Oye, Siri para iniciar el asistente del teléfono y gestionar la reproducción de música o hacer cualquier pregunta. Los primeros días es una función un poco confusa, porque el dispositivo tarda unos segundos en responder y parece que no te ha escuchado, aunque lo haya hecho.

Por otro lado, se consigue una mejor gestión del consumo energético, por lo que la batería de los auriculares alcanza casi las cinco horas de reproducción de música; una cifra que se extiende hasta 24 horas gracias a la batería del estuche de carga. Este complemento está en dos versiones: una normal y otra compatible con la carga inalámbrica. Hemos probado la segunda, compatible con el estándar Qi: la carga se produce a un máximo de 5V, lo que supone que tarde algo más de tres horas en completar el proceso, frente a las dos necesarias cuando se emplea el conector Lightning y el cargador del iPhone. Un último detalle de la batería, en este caso de los auriculares: cuentan con una función de carga rápida que consigue que, tras solo 15 minutos en el estuche, puedan reproducir tres horas de música.

Compra por 226 euros en PcComponentes

B&O Beoplay E8 2.0

Están caracterizados por un diseño exquisito, algo a lo que la firma nos tiene acostumbrados (también al alto precio). Así, tanto en los auriculares como en el estuche de carga predominan materiales como piel, aluminio, acero inoxidable y tejido trenzado. Su forma es realmente parecida a la del modelo de Sennheiser que ha resultado ganador de la comparativa, así como alguna de sus funciones. Por ejemplo, cuenta con un modo transparencia que permite escuchar el exterior a la vez que se escucha la música. Puede personalizarse, aunque en este caso el resultado está algo menos conseguido. También se controlan a través de gestos realizados en la superficie táctil de los auriculares. La respuesta es muy positiva en este aspecto. Sí tuve algunos problemas con la vinculación con el teléfono móvil (un iPhone XS), pero finalmente lo conseguí gracias a la aplicación.

Ofrecen un sonido rico que ha sido calibrado por los ingenieros de la firma al que le pediríamos bajos más equilibrados. Aun así, y gracias a una app instalada en el móvil, es posible realizar múltiples ajustes para que se adapte mejor a nuestros gustos: viene con modos de audio predefinidos (clear, workout, podcast…) y la posibilidad de ajustarlo de forma manual. En cuanto a su autonomía, ofrecen algo más de cinco horas que se amplían hasta 16 gracias al estuche.

Compra por 350 euros en Amazon

Sony WF-SP900

Se trata de un modelo completamente orientado a la práctica deportiva, para lo que cuentan con un diseño similar al de Bose: el adaptador de silicona se completa con una especie de aleta (desde Sony la llaman soporte en arco) que ayuda a asegurar el auricular en la oreja. Con cuatro tamaños de tapones y tres de soportes, se adapta muy bien y consigue una sujeción segura durante el ejercicio. Además, trae otros cuatro tapones adicionales identificados con una zona en color verde que están indicados para las actividades en el agua. De hecho, este modelo también es adecuado para los deportes acuáticos tanto en piscina como en el mar.

Una de sus características diferenciales es que cuentan con 4 GB de almacenamiento interno en los que se pueden almacenar más de 900 canciones para poder utilizarlos sin ningún otro dispositivo cerca, ofreciendo unas 6 horas de autonomía (y 21 horas con la funda de carga). Para transferir las canciones es necesario emplear un programa en el ordenador; para ajustar el sonido de los auriculares, por otro lado, hay que utilizar una app instalada en el dispositivo móvil. Y hablando de audio: es sin duda el aspecto más flojo de este modelo comparándolo con el resto, ya que resulta bastante plano y su volumen no es demasiado alto. 26% de descuento, ahorra 74 euros.

Compra por 206 euros en Amazon

¿Por qué debes confiar en mí? Soy periodista con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología. Además, durante los últimos años me he especializado en el análisis de productos para distintos medios —incluido EL PAÍS—, lo que me ha llevado a probar cientos de ellos, de todo tipo y gama: desde los smartphones más económicos hasta los más punteros, ordenadores, sistemas de sonido, televisores... En lo que a auriculares se refiere, he probado de todo tipo de modelos para multitud de medios: de tipo botón, supraaurales, deportivos y, por supuesto, también inalámbricos. De hecho, hace algunas semanas analicé y comparé seis modelos True Wireless con un precio inferior a 100 euros para El País Escaparate.

Suscríbete a la newsletter de El PAÍS Escaparate.