Nuestros expertos han elegido los Pioneer SE-C8TW como los mejores auriculares sin cables por menos de 100 euros, debido a su gran calidad de audio y su comodidad. Gracias, además, a su resistencia contra los golpes, el agua y el sudor ha recibido la mejor valoración media (8,25) de los seis modelos analizados.

Hace un par de años, la moda eran los auriculares grandes, de tipo diadema, con diseños de lo más variopintos y coloridos. Pero Apple lanzó su modelo inalámbrico, los AirPods. Y ese fue el punto de inflexión que hizo que quien más y quien menos pasara a desear unos sin cables, y propició que una buena parte de los fabricantes de este tipo de dispositivos incluyeran en sus catálogos una o varias versiones de este tipo.

A pesar de lo que pueda parecer a simple vista, no es necesario gastarse mucho dinero para contar con unos auriculares con estas características, como lo demuestran los productos analizados en esta comparativa, cuyo precio no supera en ningún caso los 100 euros. Si bien es cierto que no pueden igualar en calidad de sonido o en acabados a los más avanzados, poco a poco han ido mejorando y ya es posible encontrar algunos modelos que se defienden bastante bien en el apartado sonoro e, incluso, que incorporan características como el control táctil.

Nuestra selección: los 6 mejores

A la hora de hacer la selección de los auriculares true wireless —llamados así porque realmente son inalámbricos, pues no tienen ni un solo cable— para esta comparativa, hemos consultado con las firmas cuál es su modelo más avanzado con el límite de precio preestablecido —100 euros—.

Estos son los criterios que hemos tenido en cuenta:

Diseño. Además de su estética, bastante subjetiva, hemos puesto a prueba su resistencia, la posibilidad de adaptarlos a los distintos tamaños de oreja y, por supuesto, la comodidad de uso durante largas jornadas.

Además de su estética, bastante subjetiva, hemos puesto a prueba su resistencia, la posibilidad de adaptarlos a los distintos tamaños de oreja y, por supuesto, la comodidad de uso durante largas jornadas. Calidad de sonido. Aunque, como hemos avanzado, no pueden igualar en este aspecto a los modelos con un precio superior, sí hay diferencias sustanciales entre las distintas propuestas.

Aunque, como hemos avanzado, no pueden igualar en este aspecto a los modelos con un precio superior, sí hay diferencias sustanciales entre las distintas propuestas. Calidad en las conversaciones. Todos disponen de micrófonos con los que disfrutar de conversaciones en modo manos libres. ¿Qué tal se escuchan?

Todos disponen de micrófonos con los que disfrutar de conversaciones en modo manos libres. ¿Qué tal se escuchan? Control. Algunos incorporan controles táctiles, otros integran botones.

Algunos incorporan controles táctiles, otros integran botones. Autonomía. No todos tienen la misma autonomía, ni tampoco se cargan de la misma manera o incorporan indicadores para saber si es el momento de enchufarlos a la corriente.

No todos tienen la misma autonomía, ni tampoco se cargan de la misma manera o incorporan indicadores para saber si es el momento de enchufarlos a la corriente. Estuche de carga. Todos los auriculares true wireless vienen junto con un estuche que sirve para guardarlos de forma segura y que también incorpora una batería adicional para recargarlos sobre la marcha.

A partir de estos criterios, consideramos que los mejores auriculares sin cables por menos de 100 euros son los Pioneer SE-C8TW, que destacan por ofrecer un sonido superior al resto de sus competidores y por estar entre los más cómodos, por lo que los hemos valorado con una media de 8,25. Completan la selección los modelos Energy Earphones Urban 4 True Wireless (7,75), Vieta VHP-TW15 Case (7,75), Motorola Stream Sport (7,25), Cellularline Attitude (7) y SPC Ebon (7).

Así los hemos probado y analizado

Para probar los distintos modelos, los hemos convertido en nuestros compañeros de viaje (y de oficina) durante los dos meses que han durado las pruebas. De esta forma, hemos comprobado la comodidad de uso durante distintos periodos de tiempo, su autonomía, la calidad de sonido con distintos tipos de música y distintos niveles de ruido exterior, y durante las llamadas en formato manos libres, entre otros. A partir de este análisis, exponemos a continuación nuestras conclusiones.

1. Pioneer SE-C8TW: los de mejor sonido y comodidad

El principal aspecto que ha convertido a estos auriculares de Pioneer en nuestros favoritos y, por lo tanto, en ganadores de la comparativa, es su sonido. Sin duda alguna ofrecen la mejor reproducción de entre todos los productos probados, con una calidad bastante aceptable en todos los estilos musicales. Pero no es lo único positivo. También están entre los más cómodos —el puesto se lo disputa con el modelo de Energy Sistem— y cuentan con un acabado engomado que aporta mucha resistencia —de hecho, han sufrido un par de caídas sin consecuencias— y permite que podamos utilizarlos mientras hacemos deporte, ya que los hace resistentes al sudor.

Ficha técnica Sonido: Driver dinámico de 6 mm (1/4), 2,4 GHz, respuesta de frecuencia 4 Hz – 22 kHz Códec audio: Soporta códec AAC y SBC Conectividad: Bluetooth 4.2 (perfiles A2DP/AVRCP/HFP/HSP App: Pioneer Notification App, compatible con Android Batería: Tres horas de autonomía; una hora de recarga Estuche de carga: Autonomía para dos cargas, indicador de batería restante Peso: 12 g Conectividad: USB tipo C Otros: Tres almohadillas de distintos tamaños (S, M, L), compatible con asistentes de voz

Para su control, incorporan teclas físicas: Según sea la pulsación —corta, doble, larga— y el auricular elegido, se inicia o pausa la reproducción, se avanza o retrocede de canción, etcétera. El sistema es bastante sencillo de utilizar, aunque al principio cuesta recordar si era necesario tocar el derecho o el izquierdo para saltar de una pista a la siguiente y no al revés. Por otro lado, y siempre que los utilicemos junto con un smartphone con Android, también podremos emplear una app para que lea los correos electrónicos, los mensajes u otro tipo de textos.

Sin embargo, no son perfectos. La calidad durante las llamadas en formato manos libres es ajustada —se escucha bien, pero el interlocutor lo hace a un volumen muy bajo— y la autonomía es limitada: tres horas en los auriculares en sí mismos y unas seis más gracias a su estuche de carga. Como este complemento es, además, grandísimo, hubiera sido interesante aumentar esa capacidad. Un detalle de su acabado es que, al proteger el conector USB tipo C que integra para la carga de la batería, hay una tapa de goma que no termina de encajar bien, por lo que suele quedar mal cerrado.

Lo mejor: Son uno de los modelos más cómodos y destacan por su calidad de sonido. Lo peor: La autonomía es muy ajustada y su estuche de carga es bastante voluminoso. Conclusión: Son ganadores de esta comparativa por su calidad de sonido y la comodidad durante las largas jornadas de uso. Tendrás que cargarlos asiduamente.

2. Energy Earphones Urban 4 True Wireless: los de mejor relación calidad-precio

Disponibles en varios colores y con un diseño muy juvenil, son los más económicos de la comparativa y ofrecen una relación calidad-precio que no encuentra igual entre los modelos elegidos. De hecho, son los únicos que ofrecen control táctil; es suficiente con tocar suavemente sobre su superficie para pausar o reanudar la reproducción, avanzar o retroceder de canción —el derecho sirve para lo primero y el izquierdo, para lo segundo—, responder o colgar llamadas. Además, son muy ligeros y su diseño compacto y redondeado hace que destaquen por su comodidad. Además son resistentes al sudor y a las salpicaduras de agua.

Con una autonomía de algo más de dos horas, pueden recargarse hasta tres veces (para conseguir una autonomía total de ocho o nueve horas) en su estuche de carga, el más compacto de entre toda la selección. Cuando los estamos utilizando y la batería está por debajo del 10%, avisan para que sepamos que hay que ponerlos a cargar.

Hablemos del sonido que es, quizá, su punto más débil, ya que no iguala en calidad a los mejores de esta comparativa. Esta sensación se percibe sobre todo en pistas musicales con protagonismo de los bajos, que se escuchan poco integrados en la melodía general. La misma experiencia se repite durante las llamadas manos libres, en las que los micrófonos cogen demasiado sonido ambiente, provocando que el interlocutor no escuche la voz de forma clara.

3. Vieta VHP-TW15 Case: los de mejor diseño

A simple vista, son posiblemente los que más llaman la atención entre todos los seleccionados. En primer lugar, debido a su estuche de carga, que tiene un tamaño compacto, con acabado engomado en el exterior —plástico en el interior—, un indicador LED para saber de un vistazo el estado de la carga y una cuerda para engancharlo a cualquier hebilla. En segundo, por el diseño de los propios auriculares, muy cuidado y bastante cómodo. Y, sobre todo, porque está disponible en colores como el burdeos —también en azul, rosa, gris o negro—, muy elegante y discreto, pero a la vez diferente a lo habitual. Buena parte de su superficie exterior es un botón que sirve para controlar la reproducción, iniciar el asistente de voz o gestionar las llamadas telefónicas, según cómo se presione. Dos detalles más en cuanto a diseño: Son resistentes a las salpicaduras de agua y al polvo y entre las almohadillas de silicona que incorpora se encuentran unas algo más pequeñas de lo normal, un detalle que nos ha gustado especialmente.

Con una autonomía de unas tres horas —y nueve adicionales gracias al estuche—, están en la media en cuanto a calidad de audio: no son los mejores, pero tampoco los peores. De hecho, agudos, graves y tonos medios están bastante equilibrados, aunque se percibe cierto sonido enlatado.

4. Motorola Stream Sport

Como han sido pensados para utilizar mientras se practica deporte, su diseño está orientado a ello. Son muy ligeros, resistentes a las salpicaduras de agua y sudor e incluyen unos ganchos para las orejas que afianzan la sujeción durante el ejercicio. Nos ha sorprendido de manera positiva la calidad de su sonido; a nuestro juicio, son los segundos mejores en este aspecto. Además, aíslan muy bien del exterior gracias a un sistema DSP de reducción de ruido y cancelación de eco. Muy interesante es, por otro lado, la posibilidad de utilizar los auriculares de forma conjunta —como un par estéreo— o por separado —como dispositivo mono—, incluso durante las llamadas en formato manos libres, cuyo sonido es quizá el mejor de la selección.

Cuando la batería —que tiene una autonomía aproximada de dos horas, ampliables cuatro más gracias al estuche de carga— está a punto de agotarse, un mensaje por voz avisa de la situación. Este modelo, además, es compatible con los asistentes de voz Siri, Alexa y Google Assistant, e incluye botones multifunción para regular el volumen, pausar la reproducción o cambiar de archivo de audio.

5. Cellularline Attitude

Si sueles tener problemas para encontrar un tamaño de almohadilla que se adapte a tus orejas y garantice que los auriculares quedan bien sujetos, pero que no molestan, el modelo de Cellularline seguramente tenga una respuesta: Incorpora nada menos que seis pares de diferentes tamaños que hacen que sea imposible no encontrar unas adecuadas.

Son, además, un claro ejemplo de que, en ocasiones, las apariencias engañan. Decimos esto porque, al ver por primera vez el estuche de carga, parece que son los menos cuidados, pero nada más lejos de la realidad. Nos explicamos: Tienen una forma diferente a lo que estamos acostumbrados, como el de un bote con tapa de silicona. Al manipularlo vemos cómo cada pieza encaja a la perfección en su sitio de forma segura. Incluso cuentan con un indicador de la carga restante en su interior —y esto es algo que no integran todos los modelos— y es compatible con la carga rápida, por lo que rellena su batería al 25% de su capacidad en unos 15 minutos.

Los auriculares, por su parte, proporcionan una calidad de sonido en línea con la competencia, comparten ese acabado engomado que transmite sensación de resistencia y poseen una forma ovalada bastante original, pero cómoda a su vez. Además, esconden botones de control y disponen de certificación IPX5, que garantiza su impermeabilidad al sudor y al agua.

6. SPC Ebon

Si por algo destaca este modelo de SPC es por su amplísima autonomía. Y es que, aunque la de los auriculares se queda en unas tres horas —3,5, según la firma—, se multiplica de forma exponencial gracias a la base de carga, con capacidad para hasta 13 cargas adicionales. En total, se consiguen más de 45 horas de música. Esta base es precisamente el elemento más logrado en cuanto a acabado (engomado) y funcionalidad porque, además, sirve como powerbank para llenar la batería de todo tipo de dispositivos, incluido el smartphone. Solo echamos de menos algún indicativo de la carga restante, que hubiera sido muy interesante como complemento de esta característica —sí tiene un pequeño LED junto al conector que informa de si están cargados—.

La construcción de los auriculares, en sí, es básica, con predominio del plástico. Vienen junto con tres juegos de almohadillas de silicona que aíslan bastante del exterior e incorporan protección IPX5, por lo que pueden utilizarse mientras se hace deporte o en días de lluvia: los protege contra salpicaduras y chorros de baja presión durante tres minutos. Con botones para iniciar el asistente de voz y utilizarlos como manos libres, esta económica propuesta tiene su punto débil en la calidad del sonido, más ajustada que en otros modelos.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 18 de marzo de 2019.

