No sabemos lo que tenemos en nuestro armario. Así de concluyente es el estudio de Los españoles y su armario que ha analizado los hábitos de consumo de ropa de los españoles y el conocimiento que tenemos de nuestro propio guardarropa entre una muestra de 1.018 españoles y que también se ha realizado en Suecia, Italia, Francia y Polonia.

El estudio, realizado por Sondea por encargo de AEG, nos aporta datos reveladores y a la vez demoledores como que 6 de cada 10 españoles compran ropa mensualmente con un gasto medio de 90,5 €. Desconociendo, en general, de qué material está hecha esta ropa, salvo ropa interior y camisetas, y desconociendo a su vez, un 80% de los encuestados, qué valor tiene su armario aunque en caso de tener que estimarlo la media estaría entorno a los 2.480,7 € y casi un 59% tiene más de 35 prendas en su armario.

La prenda que más tienen los españoles en su armario es la camiseta

A pesar de todo este consumo mensual y la cantidad de ropa que hay en nuestros armarios el estudio revela que un 70% de los encuestados se pone semanalmente su outfit favorito, es decir, vamos con la misma ropa. Un 47,15% reconoce tener prendas de más de 10 años de antigüedad y que el resto nos lo ponemos una media de 3 veces para luego abandonar o desechar.

Si hablamos de la prenda que más tienen los españoles en su armario la ganadora es la camiseta (28,49%), tanto en hombre como mujeres aunque este porcentaje baja a medida que aumenta la edad. Para las mujeres la segunda prenda son los vaqueros con un 15,35%, siendo la camisa para los hombres con un 18,82%. También la camiseta es la reina en el resto de países analizados con un 38,4% en Suecia, 31,85% en Polonia y un 34,33% en Francia. Sin embargo en Italia el líder es el vaquero con un 20,04%.

¿Y esto ocurre solo en España? Resultados de los otros 4 países analizados:

· A excepción de Suecia, de nuevo los otros tres países analizados compran mensualmente, siendo Polonia con un 72,70% el país que lo hace en mayor medida. Italia con un 58,24% y Francia con un 45,61% tienen un comportamiento similar a España. Por el contrario un 55,40% de los suecos afirma comprar solo anualmente y solo el 36% lo hace semanalmente.

· Sobre el número de prendas en el armario los que afirman que tienen más de 35 son los suecos en un 66,1%; los polacos en un 60,84%; los franceses en un 53,3%, finalizando con los italianos en un 50,6%.

· De nuevo la mayoría de los encuestados reconoce tener prendas de más de 10 años en su armario: 55,4% en Suecia, 32,28% en Italia y 39,52 en Francia. Sin embargo, los polacos consideran en un 27,89% que la prenda más antigua de su guardarropa tiene entre 4-5 años aunque un porcentaje similar, 26,90%, expone que tiene más de 10 años.

En definitiva, no sabemos lo que tenemos en el armario, no tenemos conocimiento del consumo inútil en ropa que luego no nos ponemos y además que causa un daño medioambiental y social grave. Consumimos ropa por encima de las posibilidades del planeta.