Contra la paranoia de que te destripen el final de 'Juego de Tronos': no es tan grave

Desde hace cinco semanas, con la vuelta de Juego de Tronos, Internet y las redes sociales se convierten cada lunes en lugares oscuros y llenos de secretos. Cualquier historia de Instagram o post en Facebook puede destripar el destino de alguno de los personajes sin dar advertencia alguna. Cuando esto ocurre, es inevitable que cierta ira se apodere de nosotros. Sobre todo si tenemos en cuenta que muchísimas personas llevan casi una década siguiendo una serie que no ha dejado de dar sorpresas. Sin embargo, el hecho de conocer lo que va a ocurrir no va a hacer que dejemos de ver el siguiente capítulo ni tampoco de disfrutarlo, según concluyó un estudio, llevado a cabo por la Universidad de San Diego (California, EE UU) en 2011. Antes de nada, avisamos: este artículo no contiene spoilers de la serie.

Bajo el título Story Spoilers Don't Spoil Stories (Los spoilers no arruinan las historias), la investigación, que fue publicada en Phsycological Science, cuenta con los testimonios de 819 participantes (643 mujeres y 176 hombres) a los que se les pidió que realizaran tres pruebas en las que tenían que leer un total de 12 historias cortas de autores como Agatha Christie o Roald Dahl. Algunas de ellas acababan con un giro repentino, otras eran de misterio, y las últimas, literarias.

Además de haber distintos tipos, las narraciones se les facilitaron de tres formas distintas. Algunas llevaban los spoilers en el texto de introducción. Otras venían acompañadas de un segundo texto donde se revelaba el final. Por último, la tercera opción no contenía ningún tipo de spoilers. Los resultados mostraron que los participantes preferían tener acceso al final de las historias antes de acabar de leerlas, sin importar el género de las mismas.

Al parecer, conocer de antemano lo que va a ocurrir hace posible que nos fijemos más en los pequeños detalles que componen la narración, en lugar de centrarnos principalmente en cómo acabará y cuál será el destino de los personajes. O, al menos, eso cree Jonathan D. Leavitt, investigador líder del estudio, quien concluye que "podría ser porque una vez conocemos cómo acaba, es más fácil procesar la información y centrarnos en una comprender de forma más profunda de la historia".

En definitiva, si te destripan el final de Juego de Tronos quizás disfrutes más capítulo. O, al menos, eso dice la ciencia.

Puedes seguir Buenavida en Facebook, Twitter, Instagram o suscribirte aquí a la Newsletter.