‘Producciones’ Obama anuncia sus proyectos de cine y televisión

Netflix ya intuyó que Barack Obama era un filón para su plataforma de televisión como personaje. A finales de 2016 estrenó Barry un biopic, que titulado con el apodo con el que conocían sus amigos al expresidente, repasaba sus años de estudiante en la Universidad de Columbia en un ambiente cargado de racismo. Pero desde mayo de 2018 Barack y Michelle Obama son más que personajes para Netflix, porque desde entonces entre la pareja que ocupó la Casa Blanca entre 2009 y 2017 y la plataforma de cine y televisión existe un acuerdo para producir en exclusiva documentales, series y películas originales.

Con la trayectoria de Barack y Michelle Obama y su compromiso con los derechos civiles, nadie podía imaginar que sus proyectos se quedaran limitados a la vía del entretenimiento. Y las expectativas no han defraudado cuando casi un año después han anunciado los siete primeros proyectos que pondrán en marcha junto a la plataforma de streaming: tres películas y cuatro series que incluyen documentales, ficciones y programas dirigidos a los niños.

Bautizada como Higher Ground Productions, la productora del matrimonio Obama aprovecha el poder del cine y la televisión para tocar temas como “la raza y la clase, la democracia y los derechos civiles…, no van solo a entretener sino que educarán, conectarán y nos inspirarán a todos”, dijo en su momento Barack Obama. Su esposa Michelle, añadió que hay contenidos “para todos: para mamás y papás, para niños curiosos y para cualquiera que simplemente esté buscando ver algo interesante e inspirador al final de un ajetreado día”.

Bloom es uno de estos proyectos. Se trata de una serie ambientada en Nueva York después de la Segunda Guerra Mundial y en el mundo de la moda, en una época en la que las mujeres y los negros debían sortear numerosos obstáculos. El proyecto lleva la firma de Callie Khouri, guionista de Thelma y Louise.

Overlooked es otra serie que, inspirada en la columna de obituarios de The New York Times que lleva el mismo nombre, se encargará de dar a conocer las historias de importantes personalidades cuyas muertes han pasado desapercibidas.

Michelle Obama trabajando en el huerto que se instaló en la Casa Blanca durante el mandato de su marido. GtresOnline

Listen to your vegetables & eat your parents, que significa literalmente escucha a tus verduras y cómete a tus padres, es una serie destinada a los niños que viajará por todo el mundo para relatar las historias que hay detrás de lo que comemos.

Y en este listado de series no podía faltar una dedicada a Donald Trump, porque The fifht risk, adapta el libro homónimo de Michael Lewis que en España publicó la editorial Deusto con el título Un viaje a las entrañas de la Casa Blanca de Trump. Un párrafo de la sinopsis del libro es suficiente para entender por dónde irá el contenido de la serie documental: “Es una historia tan increíble que a veces parece mentira, Michael Lewis relata la peligrosa combinación de ignorancia, desprecio a la ley e intereses privados que guiaron los primeros pasos del gobierno de Donald Trump”.

Además la asociación de la productora Higher Ground y Netflix han anunciado tres películas. Han adquirido los derechos del documental American Factory, que se presentó en la última edición del Festival de Cine de Sundance, y cuenta la nueva fábrica que abre un multimillonario chino en la que fue la planta de General Motors y el choque que se produce entre los obreros americanos y las tecnologías que trae el empresario asiático.

Otro de sus filmes se centrará en la historia de Frederick Douglass, un afroamericano que escapó de la esclavitud y se convirtió en un defensor del movimiento abolicionista.

El último proyecto de carácter cinematográfico es una película documental: Crip camp, que repasará el nacimiento del movimiento de defensa de los derechos de las personas con discapacidad en Estados Unidos gracias a las acciones de un campamento de jóvenes con estas características en los años setenta.