Nace la primera plataforma de cine africano a la carta en castellano

Durante la primera edición del Festival de Cine Africano Tarifa-Tánger, hace 16 años, un asistente le dijo a la directora, Mane Cisneros, que muy pocos iban a ver sus películas porque el suyo era un festival "de cine escrito". Por los subtítulos. Que la gente, por no leer, no lee ni los pies de fotos de las revistas del corazón, aseguraba el interlocutor. "Un periodista incluso me llegó a preguntar si desde Tarzán (que es cine mudo, de 1918) se había vuelto a rodar una película en África", ríe ella divertida. Pero ahora, en 2019, el certamen ha crecido y con él, el número de personas interesadas en ver y conocer las películas de origen africano, afroamericano y afrodescendiente. Tanto es así que la dirección de este evento anual ha dado un paso más en la difusión de esta rama del séptimo arte y ha lanzado este viernes desde Tarifa el Canal de Cine Africano: la primera plataforma de cine a la carta hecho por africanos y su diáspora subtitulado en castellano.

Al Tarab, la asociación sin ánimo de lucro organizadora del FCAT, cuenta después de más de década y media de actividad con un fondo fílmico de más de mil películas, aunque la mayoría todavía no están disponibles. Así lo ha asegurado Cisneros este jueves durante la presentación de la iniciativa en el marco de las charlas de El árbol de las palabras, una sección que este año aborda la distribución del cine más minoritario. "Tenemos flexibilidad absoluta, y estamos negociando título por título porque la prioridad es que la película esté. Si la distribuidora nos la puede dar un mes, aceptamos, porque queremos que se vea". No obstante, se están firmando acuerdos por un año y tres años para España y América Latina, incluyendo Brasil a petición de las propias distribuidoras. Más adelante, quizá se abra a Estados Unidos por la gran presencia de hispanohablantes.

En el momento de su apertura, la plataforma cuenta con 33 títulos, pero se ampliará. "Nuestro sueño sería que todo el archivo fílmico de Al Tarab estuviera disponible en línea. Sabemos que no todos podrán estar, pero es probable que podamos cerrar el año con un centenar de películas", completa Cisneros. El acceso será siempre de pago: entre dos y cuatro euros por una disponibilidad de visionado de 72 horas, sin posibilidad de descarga. Los beneficios económicos obtenidos servirán para mantener el servicio. "Nuestro interés no es comercial, nos movemos como festival y solamente necesitamos un porcentaje de lo que se cobra". Las traducciones y subtitulados se están llevando a cabo con alumnos en prácticas de la Universidad de Sevilla y están incluidos documentales, largometrajes documentales y de ficción, y cortos. "Creemos que es importante que los cortos circulen".

Una idea con solera

El FCAT es el único festival en competición del mundo hispanohablante dedicado a los cines de África. Desde su nacimiento, ha observado las reacciones, los hábitos de los consumidores, los cambios en las audiencias... Y poco a poco sus organizadores se fueron adaptando a las exigencias de los nuevos tiempos."En seguida nos dimos cuenta de que necesitábamos una competición oficial; luego vimos que no era suficiente y creamos un dispositivo de difusión en el ámbito no comercial con el que llevamos ya 12 años", resume la directora del FCAT. "El siguiente paso eran las plataformas digitales".

Esta iniciativa responde a la demanda del público. "Me ha encantado esta película. ¿Dónde la puedo volver a ver?", preguntaban los asistentes del FCAT a su fundadora. Y Cisneros se pasó 16 años contestando lo mismo: "salvo que en tu ciudad se programe dentro de algún circuito de cine, en ninguna parte".

Era evidente la necesidad de crear un canal bajo demanda. "Lo hemos intentado durante años y buscamos fondos, pero nunca los conseguimos", reconoce Cisneros. Por suerte, las tecnologías han ido cambiando. Todas las cintas que pasan por el festival se subtitulan al castellano, se digitalizan y alojan en una plataforma privada dentro de Vimeo. "Esto me hizo pensar que esta plataforma podía tener la solución, y es lo que hemos hecho", anuncia la directora.

En ningún caso este nuevo servicio pretende acaparar el mercado. Todo lo contrario. "Nuestro interés es multiplicar las ventanas de acceso y difusión de los cines de África, no pretendemos ser los únicos sino uno más, porque queremos que la gente siga yendo a las salas de cine", indica Cisneros. Para ello, ha pedido la complicidad de los distribuidores y ha señalado que esta también puede ser una respuesta para los cineastas afrodescendientes que tiene dificultades para mover sus obras. "Que vengan a hablar conmigo luego los que estén por aquí", ha solicitado.

Durante la presentación de esta nueva plataforma también ha intervenido Bernard Yameogo, creador de un canal de cine africano en francés llamado TV África Visión que nació en 2001 para dar servicio a africanos en la diáspora. Su artífice ha advertido, por experiencia propia, que gracias al auge de dispositivos móviles en África, existe la posibilidad de visionar películas a partir de teléfonos y esto puede a jugar a favor, porque es una manera más de llegar al espectador, pero también en contra, porque las grandes compañías telefónicas como Orange, muy bien establecida en África occidental, ofrecen compras a través de sus canales, y también películas gratis o muy baratas para atraer al cliente. "Hay una pequeña rivalidad porque yo solo puedo ofrecer mi plataforma a través de Google", ha señalado.

Al final y, como ha descrito Cisneros, esta herramienta supone "un paso más" para construir audiencias para todos estos cines. "Queremos que la gente que pasa por este festival se vaya con ganas de ver más. Porque cuando ve más no solo ve más cine africano, ve más cine en general".

