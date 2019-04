Ingeniería a favor de la naturaleza

"La evaluación de impacto ambiental siempre se tiene en cuenta, pero según la potencia instalada del parque eólico o la superficie de la planta solar cambia el nivel de exigencia al promotor", explica Jorge Meltzer, biólogo y profesional independiente encargado de este tipo de estudios de seguimiento ambiental. "Las renovables están en auge, pero hace falta una planificación basada en provocar el mínimo impacto y una legislación ambiental adecuada y que no dependa de quien gobierne. Las plantas solares y los parques eólicos no son inocuos; las especies de fauna y flora que habitaban el espacio que ocupan a menudo se ven mermadas o desaparecen", apunta. Para Meltzer, "en un sentido amplio, la evaluación de impacto ambiental debe ser un proceso preciso y pormenorizado que permita elegir las alternativas que respondan a las necesidades reales de la ciudadanía y a la vez tengan un menor impacto ambiental". Y pone un ejemplo: "De algunas especies amenazadas se sabe mucho, pero de otras, como los murciélagos, se sabe poco. Si lo hace alguien que no entiende de esa especie, obviará que muchos mueren por colisión y barotrauma, o no tendrán en cuenta que en los campos de cultivo donde se instalan las granjas solares viven muchas especies que o se adaptan o tendrán que marcharse".