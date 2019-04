Escapa de la lluvia en Semana Santa: accesorios imprescindibles para el mal tiempo

Estar preparados ante los cambios de tiempo durante las vacaciones de Semana Santa suele ser una prioridad entre los que disfrutan de ellas en cualquiera de sus destinos. Aunque hemos arrancado el primer fin de semana de estas fiestas con un tiempo espléndido "caluroso y casi sin lluvia" en la mayor parte de España, las previsiones para los próximos días y, en especial, el Jueves y Viernes Santo, dan un parte meteorológico cambiante, con lluvias generalizadas y bajadas de temperaturas en algunas zonas del país.

Por eso, desde EL PAÍS Escaparate hemos elegido una selección de artículos para combatir los chaparrones de última hora así como las mañanas o tardes lluviosas que pueden aguar los planes de muchos, ya sean en pareja, en familia o en solitario: fundas antilluvia para el móvil, protectores para paseos en bicicleta o chubasqueros para los más pequeños de la familia, son solo algunos de los productos que presentamos a continuación:

Para toda la familia

Poncho 3 en 1: Chubasquero, manta para picnic y toldo

En unos días tan vacacionales como los de Semana Santa nunca se sabe en qué momento se puede estropear el tiempo. Para evitar complicaciones de última hora, sobre todo si vas en familia, este poncho es una gran opción de viaje. Su peso al transportarlo es muy liviano pero su tamaño es de más de dos metros largo y de casi uno y medio de ancho. Sus dimensiones sirven no solo como chubasquero, sino como manta para picnic (en caso de querer usarlo en suelos mojados) y como toldo, ideal para la práctica de la pesca o para protegerse del agua a modo de tienda de campaña. Impermeable y transpirable, todas sus costuras están revestidas de PVC para evitar fugas. Lo hay en tres colores: negro, azul y naranja.

Paraguas pequeño y resistente

Con el tiempo tan cambiante siempre es bueno echar mano del paraguas en cualquier momento. Este que hemos seleccionado es ideal para guardarlo en el bolso, en una banderola o, incluso, llevarlo en el bolsillo amplio de un abrigo. Los usuarios de Amazon lo certifican otorgándole la mayor calificación lo que le ha servido para posicionarse como el más vendido de su gama. Pese a su tamaño plegado (no llega a los 30 centímetros), se acciona en unos segundos, está equipado con 8 varillas de acero y fibra de vidrio y soporta bien las rachas de viento. Además, el mango lleva un revestimiento antideslizante para un óptimo agarre.

Funda exterior para el coche

El hielo, la lluvia o el granizo pueden colarse en el álbum de fotos esta Semana Santa. Por eso, tan importante es protegernos nosotros como cuidar al máximo el vehículo que usemos para desplazarnos. Gracias a esta funda, con un buen acabado y acolchado, cumpliremos sin problemas. En cuatro sencillos pasos, viene con un manual de instalación para los más despistados, se coloca sobre la superficie del coche. Además del agua, repele los posibles arañazos o abolladuras que suelen dejar las tan temidas bolas de granizo. El modelo cuenta con dos tamaños (M y L). Gracias a su hebilla central fija el viento no nos dará disgustos.

Protector antilluvia para la cámara

Es hora de probar la cámara reflex que nos trajeron los reyes o nos regalaron en el último cumpleaños. Los días de lluvia también pueden ser momentos para ser recordados. Si no queremos arriesgarnos, lo ideal es que utilicemos este protector antilluvia impermeable, ligero y manejable. Apta para dispositivos medianos y grandes, la cubierta es impermeable y cuenta con unos manguitos a los lados para un manejo adecuado. Ambos manguitos disponen de un cordón ajustable. Se adapta a la lente y se ajusta con libertad. Y, lo más importante, lleva un plástico transparente para visionar la pantalla de la cámara.

Pack de 3 fundas impermeables para el móvil

El smartphone es un elemento indispensable en todo tipo de situaciones: consultar los mensajes, hacer fotos, videollamadas, subir post a las redes sociales… y para no llevarnos sustos inesperados en mitad de las vacaciones, este pack de fundas protegerá nuestro móvil de posibles chaparrones o de caídas accidentales en ríos o zonas acuáticas que visitemos. La bolsa es impermeable y transparente y contiene un brazalete deportivo por si queremos adaptarlo a cualquier actividad al aire libre: como piragüismo o, incluso, submarinismo.

Para salir de paseo

Chubasquero impermeable unisex con forma de dinosaurio

En tonos amarillo o rojo, los más pequeños de la casa disfrutarán de esta confortable prenda los días más frescos y lluviosos. De color brillante y con una peculiar forma de dinosuario que le confiere sus accesorios, es un complemento divertido, completo y práctico al disponer de dos bolsillos laterales.

Chubasquero impermeable estampado con capucha para niña

Elaborado en poliéster y algodón de alta calidad, esta prenda está disponible hasta en 16 estampados diferentes. Su capucha es desmontable, prescinde de cremallera delantera ya que se abotona y se encuentra en diferentes tamaños: desde los 9 meses hasta los 5 años. Algunos de los comentarios de los usuarios de Amazon indican lo “práctica” que es así como su originalidad: “Nos gusta el acabado que tiene y los colores tan vivos”. Hay tres productos disponibles.

Chubasquero con capucha bomber para niño

Elaborado en material suave (algodón de alta calidad, poliéster y nailon) cuenta con un estampado a base de animales de colores. El chaquetón antilluvia viene equipado con una cremallera de manga larga y dos bolsillos. Las tallas abarcan hasta los siete años de edad. En una de las opiniones que recoge el artículo se destaca el uso de la cremallera. “Es un punto muy importante para quitarlo con rapidez”.

Chubasquero compacto y ligero para bicicleta

En caso de optar por la bicicleta en estas vacaciones una buena opción para no terminar calado hasta los huesos es elegir este chubasquero portátil y compacto. Olvida llevar en tu maleta los pantalones adecuados para lluvia y gana mayor espacio gracias a una prenda elaborada con poliéster de alta densidad, equipada con capucha incorporada en su diseño y con una cremallera delantera con costura sellada para evitar que se filtre el agua. La gorra con capucha dispone de bordes reflectantes así como en sus extremos para circular seguro en días oscuros. Puedes adquirirla en una variada gama de colores.

Pack de dos: Chubasquero para adultos unisex

Tanto en color negro como en blanco, este chubasquero no debe faltar en la maleta de viaje. Elaborado con un material respetuoso con el medio ambiente, es de manga larga y dispone de un gran diseño de su capucha equipada con cordón para mantener la cabeza completamente seca. Se encuentra en cinco colores diferentes y dispone de una talla única tanto para hombres como para mujeres. Los comentarios de los usuarios resaltan su gran capacidad para repeler el agua: “Lo hemos probado estas vacaciones recorriendo el norte de Alemania y es una maravilla. Ya se podía caer el cielo que nosotros seguíamos secos”.

Cubrecalzado impermeable con suela antideslizante

Uno de los inconvenientes que más nos pueden frenar en vacaciones es la posibilidad de padecer una lesión. Para no llegar a sufrir un infortunio así, os proponemos este cubrecalzado impermeable cuya suela viene equipada de un material antideslizante. Su uso está indicado para insertar en ellos el calzado habitual con el objetivo de no llegar empapado a nuestro siguiente destino. Vale tanto para agua como para nieve por su material resistente. Los comentarios en la plataforma de venta también hacen hincapié en sus otros usos alternativos. “Lo estoy utilizando para los días de lluvia en la moto y es una gozada no llegar con los zapatos encharcados”.

Protector para bebés Cocoon Black

Este cobertor hará las delicias de un paseo por el campo o la ciudad sin temer que su bebé sufra las inclemencias del tiempo. Impermeable, cumple a la perfección con la función de cortavientos. Las dimensiones son 65 x 42 cms lo que permite un tamaño interior espacioso. Protege del frío gracias a una capa de forro polar y dispone de dos tiras reflectantes en las costuras. A la hora de recogerlo se dobla sobre sí mismo y cuenta con un bolsillo para tal efecto. Está indicado para ser utilizado a partir de los seis meses de edad.

Protector de lluvia para carrito de bebé universal

Con independencia del tamaño, la marca o el modelo del carrito de su bebé, con este protector antilluvia se olvidará de los habituales chaparrones del mes de abril. Cumple dos funciones muy importantes: proteger al niño de la lluvia y también del viento. Dispone de una abertura frontal y una visera de protección. cuenta con costuras impermeables y reforzadas y es fácil de fijar gracias a sus dos velcros anterior y posterior. Los usuarios destacan también su almacenamiento: “Trae dos pequeñas bolsitas para guardar los plásticos y así evitar llevarlos en la cesta inferior”.

Para tu mascota

Chubasquero impermeable para perros

Si su perro tiene un tamaño mediano o grande este protector antilluvia es el que está buscando para evitar que coja frío esta Semana Santa. Disponible en tres colores (rojo, amarillo y azul), el tejido exterior es 100% impermeable que, junto al forro de malla transpirable, lo mantendrá seco y nada incómodo bajo la lluvia. Además, dispone de ranura para arnés de collar y de tiras reflectantes en la parte posterior. Viene equipado con un bolsillo para almacenar pequeños objetos, como golosinas o las bolsas para la recogida de excrementos.

Botines antideslizantes e impermeables para perros

Aunque está pensado para las razas de Labrador y Husky, los usuarios que han adquirido este artículo aconsejan su uso también en otras razas de canes. Estas pequeñas "botas caninas" son resistentes al agua y llevan una goma antideslizante, por lo que son ideales para evitar resbalones inesperados así como salvaguardar las heridas en las patas y mantenerlas en un buen estado de salud. Son de color rojo y están equipadas con doble velcro para una mayor sujección.

Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 15 de abril de 2019.

