Comparativa | Las mejores máscaras de pestañas del mercado

Nuestra experta ha elegido el producto Benefit BADgal BANG! como la mejor máscara de pestañas de las seis analizadas. Con una valoración media de 9,25 sobre 10, destaca por conseguir pestañas muy negras y con volumen que duran todo el día intactas.

¿Sabías que las primeras máscaras de pestañas estaban compuestas de una mezcla de carbón y vaselina de petróleo y se aplicaban con pincel? Hace más de un siglo de eso y, como no podía ser de otra manera, este producto diseñado para alargar las pestañas y dar profundidad a la mirada ha cambiado (y mucho) durante todo este tiempo.

En la actualidad, son un imprescindible de los estuches de maquillaje de muchas mujeres. Y hay cientos diferentes de otras tantas marcas: unas alargan las pestañas, otras dan espesor... Por eso, hemos decidido iniciar la búsqueda de la mejor entre todas ellas. El primer paso es esta comparativa en la que participan las más vendidas de seis marcas distintas que pueden considerarse de gama alta.

¿Cuáles hemos elegido?

Para realizar la selección hemos preguntado a distintas marcas cuál es su máscara más vendida, y las hemos probado tras asegurarnos de que pueden encontrarse fácilmente en comercios online.

En concreto, hemos contado con: Benefit BADgal BANG! (puntuación media 9,25), Kat Von D Go Big or Go Home (8,75), Marc Jacobs Beauty Velvet Noir (8,75), Charlotte Tilbury Legendary Lashes Vol.2 (8,5), Too Faced Better Than Sex (8,5) y Mac In Extreme Dimension Lash Mascara (8,25).

¿Qué podemos valorar de un producto como este? Sobre todo, aspectos relacionados con la aplicación, la durabilidad y, por supuesto, el resultado:

Facilidad de aplicación. No todos los cepillos son iguales y, por lo tanto, también difiere sutilmente en la aplicación de las máscaras. La fórmula (las hay más líquidas y más espesas) también tiene mucho que decir al respecto.

Duración. Aunque la mayoría de las máscaras de pestañas que hemos probado duran hasta que se desmaquillan, en ocasiones no lo hacen en perfectas condiciones: pueden ir desapareciendo progresivamente, dejando residuos en la ojera, reduciendo el curvado…

Resultado. Rizado, alargamiento y espesor son sus tres principales beneficios. Cada máscara suele destacar en uno de estos aspectos.

Desmaquillado. Si se desmaquillan bien, si dañan las pestañas, etc.

Así las hemos probado

Las pruebas para esta comparativa han consistido en algo ‘tan sencillo’ como utilizarlas a diario en jornadas de entre 8 y 12 horas. En este proceso hemos probado tanto los resultados con una sola capa como al aplicar varias y, en ningún caso, hemos rizado las pestañas previamente. Durante las más de tres semanas que han durado las pruebas, además, hemos realizado fotografías para poder comparar de forma más precisa basándonos en resultados y no solo en sensaciones.

Por otro lado, hemos comprobado cómo de bien se desmaquillan. Para ello hemos empleado un desmaquillante bifásico específico para los productos resistentes al agua e indicado para el maquillaje de ojos.

Las pruebas realizadas hacen que nos decantemos por una ganadora: Benefit BADgal BANG! Aunque ha tenido grandes contrincantes, es la elegida por el equilibrio entre los resultados y la duración del look. Así, con ella las pestañas quedan muy oscuras y con volumen y se mantienen intactas durante todo el día. Luego, se desmaquilla fácilmente y sin dañar las pestañas.

Benefit BADgal BANG!: nuestra elección

Aunque la firma establece su duración en 36 horas, no hemos puesto a prueba este punto: consideramos que desmaquillarse a diario es completamente necesario, por lo que al final de cada jornada es tarea obligada. Durante el día sí hemos experimentado una estupenda durabilidad: las pestañas se han mantenido intactas siempre y, en ningún caso, han aparecido residuos en la zona de la ojera.

Centrada en dar volumen, su fórmula contiene aeropartículas (un material muy ligero utilizado en la tecnología espacial), es una de las más fluidas, de un negro muy intenso y resistente al agua. El gupillón, por otro lado, es de silicona muy flexible, fino y bastante alargado y con un total de 300 púas muy pequeñitas. La aplicación es muy cómoda —es necesario adaptarse a la flexibilidad del cepillo— y los resultados son igualmente interesantes. ¿Qué notamos al aplicarla? Las pestañas quedan muy oscuras y se nota un alargamiento importante. Al ser una fórmula tan líquida es fácil mancharse. No aparecen grumos y resulta sencillo aplicar varias capas para intensificar los resultados, aunque al final las pestañas tienden a pegarse y se pierde definición. Además, contiene provitamina B5 para incrementar el grosor y la longitud, aunque entendemos que estos resultados se notarán a largo plazo.

Por último, hablemos del desmaquillado. Con el producto bifásico no hemos experimentado ningún problema y, además, no percibimos daño en las pestañas. Al ser resistente al agua nos hemos visto obligados a emplear siempre esta opción, ya que un desmaquillante genérico no consigue retirar el maquillaje.

Lo mejor: Consigue pestañas muy negras y con volumen y duran todo el día intactas. Lo peor: No es la que más volumen deja en las pestañas. Conclusión: Ofrece un equilibrio perfecto entre resultados y durabilidad.

Kat Von D Go Big or Go Home

Vegana y Cruelty Free, la fórmula de esta máscara está compuesta de grasas vegetales (aceite de oliva y de girasol en lugar de cera de abejas), es bastante densa y tiene cierto acabado empolvado. Con un tono negro muy pigmentado, aporta muchísimo volumen con una sola capa. Su cepillo, con cerdas de fibra onduladas muy tupidas, permite llegar muy bien a todas las pestañas y hace difícil mancharse durante la aplicación. Coge muchísimo producto, por lo que es necesario descargarlo bien para evitar los grumos; tomando esta precaución, no hay problema en este aspecto.

Aunque las pestañas se mantienen negras y separadas durante muchísimas horas, durante las pruebas hemos notado que a partir de las 6 horas comienzan a caer residuos sobre la zona de la ojera. Es algo muy sutil, pero es necesario tenerlo en cuenta.

Por último, hablemos del ‘packaging’. A simple vista se aprecia que es mucho más grande que el resto de opciones y no es simplemente algo estético: tiene consecuencias directas en la cantidad de producto. En su interior contiene 10 ml, mientras el resto cuenta con entre 8 y 9.

Marc Jacobs Beauty Velvet Noir: la que más alarga las pestañas

Es uno de los productos estrella de la firma. Su gupillón tiene una forma peculiar, en forma de reloj de arena (por el centro es más estrecha) y eso permite llegar a todas las pestañas y conseguir un volumen intenso. De hecho, es la que más nos ha gustado en un aspecto: no hay ninguna otra que las haya alargado tanto, manteniéndolas separadas, con una única capa. Según la firma, estos resultados se deben a que la fórmula está compuesta por varias ceras untuosas y geles que dan cuerpo a las pestañas.

A la hora de aplicar la máscara hay que tomar ciertas precauciones, porque coge demasiado producto y conviene descargarlo un poco antes de aplicarlo: de otra manera, es muy difícil trabajarla para que quede bien y que las pestañas se vean separadas. Con una segunda capa, el resultado es realmente llamativo, aunque ya es inevitable que se agrupen, haciendo que el aspecto sea mucho más artificial. Con una durabilidad muy alta, no mancha según pasan las horas ni en el párpado móvil ni en la zona de la ojera. Desmaquilla bastante bien, aunque tiende a dejar algunos restos que aparecen al lavar la cara con agua.

Too Faced Better Than Sex

Promete conseguir unas pestañas muy negras, con gran volumen, longitud y rizado gracias a una combinación de pigmentos de carbón y péptidos de un color negrísimo y polímeros que crean una película protectora a prueba de manchas. Y lo hace durante unas seis horas aproximadamente, en las que notamos todos estos beneficios. A partir de ahí, la máscara empieza a ‘deshacerse’. Se pierde un poco de la curvatura y, además, deja algunos residuos en la zona de la ojera. Tiene tratamiento, lo que significa que su uso prolongado puede tener beneficios para nuestras pestañas (que sólo pueden comprobarse a largo plazo). La marca afirma que, gracias a que incorpora colágeno, ayuda a definirlas y rellenarlas. Por otro lado, el extracto de árbol de acacia de Senegal las nutre, espesa y curva.

Para la aplicación cuenta con un cepillo en forma de reloj de arena de un tamaño bastante grande que permite que las fibras de la máscara lleguen a todas las pestañas. El tamaño hace que sea fácil mancharse en el proceso; pero se soluciona teniendo un poco de cuidado. La fórmula, además, tiene una densidad perfecta para que se aplique fácilmente sin que aparezcan los grumos. Luego, se desmaquilla sin dañar las pestañas.

Charlotte Tilbury Legendary Lashes Vol.2

La marca afirma que incrementa el volumen de las pestañas un 507% y su grosor un 108% aunque, en nuestras pruebas, no hemos experimentado el efecto ‘wow’ que esperábamos con esa afirmación. Sin perder nunca el aspecto natural, sí hemos notado un aumento importante del volumen con una sola pasada, aunque no ha sido la mejor en este aspecto. Además, nos ha gustado especialmente que las pestañas se mantienen flexibles.

Su gupillón es muy tupido, y tiene cerdas de múltiples tamaños para llegar a todas las pestañas y separarlas de forma individual. La fórmula es espesa, por lo que hay que trabajarla muy bien para que no haga grumos, sobre todo si queremos dar una segunda capa que aporte más dramatismo a la mirada. En ese caso, las pestañas comienzan a agruparse y provocan un aspecto más artificial. Con un color negro muy intenso, esta fórmula además es resistente a la humedad, que no es lo mismo que al agua. Durante las pruebas ha demostrado su larga duración: aguanta durante todo el día intacta. Luego, se desmaquilla realmente bien.

Mac In Extreme Dimension Lash Mascara

Empecemos con lo que dice de ella la firma: “Su fórmula ligera aporta volumen, longitud y curvatura, al mismo tiempo que acondiciona las pestañas para conseguir mayor suavidad y flexibilidad. El gran aplicador moldeado permite aplicar la máxima cantidad de producto en cada pasada, evitando al mismo tiempo la formación de grumos. El resultado final: una dimensión extrema, para unas pestañas sin apelmazar, ni manchar ni cuartear”.

Con respecto a la fórmula, efectivamente es bastante ligera, no demasiado líquida y con un negro intenso (aunque no la más intensa entre todas las probadas). El aplicador, por su parte, es de silicona y tiene cercas de varios tamaños diferentes: todas son bastante cortas, eso sí, facilitando llegar a todas las pestañas y haciendo que no sea fácil mancharse los párpados durante la aplicación.

Con ella, notamos sobre todo que se multiplica el volumen en la raíz de las pestañas, por lo que no la recomendamos para todas aquellas personas con las pestañas cortas. Como no se alargan en exceso, el resultado es bastante natural. Estas sensaciones se potencian al aplicar una capa adicional, a la vez que se multiplica la curvatura. Se mantiene intacta durante todo el día y cuesta un poquito desmaquillarla completamente.

¿Por qué debes confiar en mí?

Soy periodista con más de 10 años de experiencia. Durante este tiempo, he elaborado reportajes, artículos y todo tipo de contenidos relacionados con los más variados aspectos relacionados con la tecnología (mi principal campo de especialización), pero también con otros proyectos de la más variada índole: alimentación, belleza... De hecho, en el pasado formé parte de un proyecto centrado en el análisis de productos de maquillaje y cuidado personal, de los que además soy usuaria desde hace más de 15 años.

