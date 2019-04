7

Un camión de basuras pasa frente al Ayuntamiento, donde un grupo de mujeres subcontratadas para despejar la arena de las carreteras protesta por no recibir su sueldo. "No nos pagan desde hace tres meses, y no podemos seguir así", se quejan entre varias. Fuentes municipales alegan que la empresa subcontratada no les está transifiriendo el salario.