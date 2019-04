Este diccionario no te convertirá en ‘influenser’, pero te ayudará a entender a tu nieto y sus ‘guatsaps’

Quizá no sepan aún lo que es un ‘influenser’ (influencer), se líen con al mandar mensajes por ‘guatsap’ (WhatsApp) y no tengan claro porqué a su nieta le importan tanto los ‘laiks’ (likes) que los ‘fologüers’ (followers) dejan en ‘feisbuk’ (Facebook) cuando se hace un selfi en el ‘smartfoun’ (smartphone),pero es posible que a partir de ahora se orienten mejor con ‘gúguel maps’ (Google Maps), o al menos no pongan cara de póker cuando su hijo o su nieto hablen de ello. Las nuevas tecnologías han cambiado nuestra forma de relacionarnos y han incorporado a nuestro vocabulario no pocos términos que para algunos mayores son difíciles de entender. Para ellos precisamente –para comprenderlos y también saber pronunciarlos– se ha lanzado el primer Diccionario Tecnológico para Abuelos, una iniciativa de la empresa de servicios sociosanitarios Joyners.

Si Internet es una herramienta habitual para la inmensa mayoría de los españoles (el 92% de las personas entre 16 y 64 años lo han usado en los últimos tres meses, según datos del Instituto Nacional de Estadística), la situación cambia radicalmente a partir de los 65: menos de la mitad de los ciudadanos mayores de 65 años han recurrido a él en el mismo plazo de tiempo. Una brecha generacional que, más allá de lo puramente tecnológico, dificulta a veces la comunicación con hijos o nietos, aunque no es una distancia insalvable: “Los mayores de hoy en día son gente innovadora que se pone al día muy rápido, aunque a los demás puede que no se lo parezca. Por eso creamos este pequeño glosario, para ayudarles a que estén a la última”, cuenta Oriol de Pablo, CEO de Joyners.

A lo largo de una veintena de términos, algunos tan frecuentes como ‘página web’, email (‘imeil’) o ‘GPS’, el diccionario usa un tono desenfadado, gráfico e inclusivo para familiarizar a los mayores con la tecnología. Así, un meme es un “chiste en una foto o en un vídeo breve; como una viñeta en un periódico, pero en Internet. Suelen ser chistes de temas de actualidad. Por ejemplo, hay memes de políticos, de futbolistas, de famosos”.

No se trata tanto de convertirles en usuarios avanzados de ‘tuiter’ (Twitter) o ‘icomers’ (e-commerce), como de limar esa brecha de comunicación intergeneracional y de conseguir mejorar su calidad de vida a través de videoconferencias con familiares que están lejos, por ejemplo, o de poder realizar gestiones con el móvil: “Nosotros somos una aplicación de reserva de cuidadores para mayores y personas en situación de dependencia, y un 25% de las reservas las hacen la gente mayor con sus propios teléfonos móviles”, explica De Pablo. “Nos dimos cuenta de que había mayores que tenían dificultades con algunos conceptos. A veces, estar a la última cuesta”.

El diccionario, disponible en la web de Joyners, ya ha circulado por WhatsApp, y la acogida ha sido muy positiva entre sus usuarios. “Hay gente [de más de 70] que se lo tomaba como un test, y nos decía: “Yo me las sé todas”; otros, que la mitad, e incluso algunos que habían aprendido un par “que les hacían gracia”, comenta De Pablo. Se trata, en definitiva, de una iniciativa para potenciar los aspectos positivos de las nuevas tecnologías. “La gente tiene ganas de aprender, sobre todo si es para mejorar su vida (…) Ahora, la comunicación y los servicios son instantáneos, y lo que es bueno para alguien de 20 también lo es para alguien de 70”.