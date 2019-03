Todos los recuerdos que tengo de mi infancia más temprana tienen como coprotagonista a uno de mis abuelos. Esas personas que me querían sin esperar nada a cambio y cuyo papel era mucho más complaciente que el de mis padres. No es que me dejaran hacer lo que quisiera, sino que eran más comprensivos y esa sensación de libertad era estupenda. Ese vínculo con ellos fue fundamental para entender ahora mi papel de madre y mirar con otros ojos a la mía, ahora superabuela. Mis años trabajando como psicóloga también me han enseñado la importancia de esa relación entre abuelos y nietos, descrita como alivio para los progenitores y como disfrute absoluto, aunque cansado también, para los más mayores.

Obviamente, no todo el mundo ha conocido a sus abuelos, pero quien tiene la fortuna de vivir algunos años con ellos tiene un tesoro. Fomentar esa relación a partir de la lectura es un plus para que ambas generaciones entiendan por lo que está pasando cada una de ellas, sus sentimientos y circunstancias. También las más penosas, producidas por la dificultad de conciliar de los padres con la consiguiente carga para los mayores y el hecho de que la enfermedad y la soledad suelen estar más presentes más allá de los sesenta y tantos. Pero en esta ocasión quedémonos con lo bueno. Aquí van siete libros para fortalecer el vínculo entre abuelos y nietos.