Visto en Instagram: los ocho interiores que más nos han gustado este mes (y dónde puedes comprarlos)

Ese sofá sobre el que posa la instagramer que sigues, la lámpara en casa de un diseñador que quedaría perfecta en tu salón, la alfombra de ese post de una cuenta de plantas que es justo lo que necesitabas o el sillón que aparece en un rincón de la última foto de tu amigo. Instagram te enamora, y te mata, porque al mismo tiempo que cada vez hay más fotografías con dirección de arte, donde ningún objeto es casual, y rápidamente se convierten en una necesidad perentoria, crece la frustración por todas esas cosas maravillosas que no sabes por dónde empezar a buscar o si aún se fabricarán.

Por eso inauguramos esta sección, en la que cada mes vamos a traerte los interiores más interesantes vistos en Instagram y te vamos a contar dónde puedes comprar los muebles u objetos de decoración que aparecen en ellos; y, ya puestos, te mostraremos algunas cuentas que pueden servirte de guía de compra.

1. 'Deco' en Nueva York

Radnor nació en 2016 para contradecir aquello de que las piezas artesanales no pueden ser asequibles. Desde entonces, esta firma estadounidense lleva entre manos dos colecciones, siempre de edición limitada, en las que colaboran hasta 11 estudios y diseñadores. Su perfil de Instagram los reúne a todos en un apartamento de Nueva York —en la residencia The Bryant, del arquitecto David Chipperfield—, lo que permite imaginar cómo quedarán los productos de Radnor en el salón de casa (salvando alguna que otra distancia, claro está).

Pero lo que aquí importa, si sirve de consuelo, no es el continente sino el contenido. Y en todas las publicaciones de este Instagram viene especificado su nombre exacto. Para que luego sea mucho más fácil dar con él en la web. Allí está el sofá Mae del post de la imagen, del diseñador Adam Rogers, disponible en seis acabados (nogal, ceniza ebonizada, roble blanco y arce natural o blanqueado). O el revistero Nutty Magazine Rack, del estudio Egg Collective, en acero, bronce o latón satinado, que descansa sobre la alfombra Halyard, de Bunn Studio, hecha a mano con seda y lana de Nueva Zelanda.

Los tres productos se fabrican solo sobre pedido y cada uno necesita entre 12 y 14 semanas para finiquitarse. En la fotografía (de izquierda a derecha) les acompañan los maceteros Vayu, en el suelo, y Archromo, sobre el mueble blanco, de la diseñadora Farrah Sit; el macetero Ikebana, de Julianne Ahn, alargado y en arcilla color rojo terracota; el cuadro con los monoprints del diseñador Pat Kim; la lámpara de mesa Pris, del estudio Pelle, con una led de doble cara. Y, colgando del techo, las Lodge Flush Mount, del estudio Workstead.

Nutty Magazine Rack, de Egg Collective, se adquiere bajo pedido en su web, a partir de 4.000 euros. Medidas: 35,56 x 28 x 28 cm). | EGG COLLECTIVE

2. Una antigüedad en cinco años

Viendo los proyectos victorianos en los que ha trabajado Rose Uniake, es fácil pensar que esta mujer ya ha alcanzado el cupo del clasicismo británico. Hasta que luego uno se da cuenta de que ella fue, además, la que reformó la villa que los Beckham se compraron en Holland Park, al oeste de Londres. O que su cuenta de Instagram, llena de chimeneas, cortinas kilométricas y escaleras de caracol, distraería a cualquier protagonista de Downton Abbey durante la hora del té. Pero esta interiorista y diseñadora también ha creado muchas piezas que podrían convivir en tu casa. Por muy alejada que esté de una campiña inglesa.

La cuestión consiste en colocar sus productos en cuentagotas. Máximo, dos por estancia. Como demuestra la imagen que subió a su perfil el pasado febrero, con la lámpara Bubble Lantern y la Drapers Table. La primera, de vidrio de Murano soplado a mano y de tamaño XL, está inspirada en una antigüedad que Uniacke se encontró en mal estado. La mesa que preside la sala es de madera de roble, con un caballete de acero. Atención a lo que dicen de ella en la web de la interiorista: "Está hecha para ser utilizada. La superficie solo tiene una capa ligera, de cera o aceite, que acumula el desgaste diario para que se refleje con el tiempo. Con paciencia, en 18 meses se verán los resultados. Y, en cinco años, la mesa podría pasar perfectamente por una antigüedad".

La mesa Draper, de Rose Uniake, desde 6.323,31 euros, está disponible en tres tamaños (2, 2,5 y 3 metros de largo). | Rose Uniake

3. Una alfombra a prueba de bebés

Amandine es, ante todo, una madre orgullosa de su bebé. Y lo fotografía a cualquier hora del día: echándose la siesta, posando con el perro, yéndose de paseo o intentando comerse los dedos con cara de "creo que no saben tan bien como pensaba". Cuando el niño se las apaña a solas, esta francesa aprovecha para compartir en redes cada uno de los rincones de su casa. Especialmente el del salón-comedor, con la alfombra circular Coss de la firma barcelonesa Kave Home. Está trenzada en yute, que es la misma fibra que se utiliza para las suelas de las alpargatas. Así que resistirá a cualquier adversidad. Incluido el temido día en que tu hijo empieza a gatear.

Alfombra Coss, de Kave Home, en yute de color natural (1,5 metros de diámetro; 74 euros). | Kave Home

4. Abrazos gratis

Es sueca, trabaja como estilista en Estocolmo y a nadie le importaría entrar a vivir en los interiorismos nórdicos que monta para Elle Decoration, Wallpaper* o The Crafts Reports. Probablemente tú tampoco rechazarías sentarte en la butaca Pelican que ha compartido la dueña de este Instagram (a raíz de una publicación suya en la revista Magasinet Rum Design). La pieza la diseñó el danés Finn Juhl en 1940, inspirándose en el escultor Jean Arp, con una forma orgánica que imita el perfil de un pelicano a ras de suelo.

Su idea era que el respaldo tapizado del sillón, que se prolonga hacia los laterales en tela o cuero, abrazara a todo el que se siente y le diera estabilidad, gracias a las patas en madera de roble o nogal. "Casi como un cuerpo que sostiene a otro cuerpo", explican en la web de House of Finn Juhl. En España, el modelo lo distribuyen Maximina, En Línea Barcelona, Batavia, Naharro y tiendas especializadas en Vigo, Santander o Murcia.

La butaca Pelican, de House Finn Juhl, fue diseñada por Finn Juhl en 1940. En España la distribuyen, entre otros, Maximina y Batavia (desde 5.000 euros). | Finn Juhl

5. El ojo del estilista

Aquí va otro estilista. Colin King trabaja para revistas como Wallpaper*, Architectural Digest o T Magazine del New York Times. Y casi 22.000 personas le siguen ahora mismo en Instagram. Lo cual significa una cosa: este estadounidense sabe qué es lo que les gusta a unos cuantos cuando piensan en la vivienda que jamás podrán tener. Las imágenes que publica en su perfil, sin embargo, no son solo carne de inspiración. También etiqueta a las firmas de muebles para que los compre quien esté en facultades de hacerlo.

Para hacerte una idea, echa cuentas: en esta imagen de un piso de Nueva York, tanto la lámpara Oscar (que se articula a partir de un gran plato de latón) como la mesa redonda Dining Kant (disponible en seis tipos de madera y cinco de metal) son de Roman and Williams Guild. Las dos se han fabricado en Francia y también tardan entre 12 y 14 semanas en llegar a casa desde que se piden por Internet. Cualquier otra consulta la resuelve Colin King. Al menos, él es de los pocos influencers que contestan a los comentarios de sus seguidores.

Lámpara Oscar, de Roman and Williams Guild, por 3.300 euros. Medidas: 26 cm de altura x 61 de diámetro. | Roman and Williams Guild

6. Su casa es mejor que la tuya

Que dos años antes de fundar el estudio New Tendency en Berlín, en 2011, sus componentes se llamaran My Bauhaus is better than yours ("mi Bauhaus es mejor que la tuya", jugando con la fonética inglesa de house ['jaus'], "casa"), explica por qué todos los muebles que diseñan ahora tienen mucho de la escuela alemana, y bastante del movimiento moderno de antaño. En 2018 volvieron a reformularlo con el Standard Sofa de la imagen del post. Su base es de aluminio, su cojín lleva el tejido Vidar 3 que Raf Simons utilizó para la colaboración con la compañía danesa Kvadrat, y el resto de la estructura está hecha de lana y poliéster. Lo venden en negro, verde oscuro o naranja.

Lo acompañan las mesitas Meta, de acero recubierto en polvo, disponibles en ocho colores.

La mesa auxiliar Meta, de New Tendency, disponible en ocho colores: naranja, negro, teja, rosa palo, tierra, blanco, pizarra y verde oscuro, además de una edición especial en metal pulido sin pintar (Meta Truth to Materials). Puedes conseguirla en su web por 380 euros. | New Tendency

7. "La luz de nuestros orígenes"



Lo que empezó siendo un blog de lifestyle, y una afición en la etapa del instituto, se ha convertido para la californiana Jenni Kayne en una compañía que defiende, desde Beverly Hills, "el minimalismo de Los Ángeles". Y aunque nadie sabe muy bien todavía qué tendrá que ver una cosa con la otra, el portal Rip & Tan vende de todo un poco en su plataforma ecommerce. Desde varias líneas de ropa, zapatos y complementos, hasta muebles de madera y accesorios rústicos para el hogar.

La lámpara Akari 1AG, de Isamu Noguchi, que Jenni Kayne compartió en redes no está a la venta en su web (la produce y comercializa Vitra). Se la encontró cuando visitaba la casa de Lauren Snyder, la fundadora de The Primary Essentials, para un nuevo post de su sección Home Tours. Pero la luminaria de 1951, hecha con papel de washi y la ayuda de artesanos japoneses, sí encaja con la filosofía que hay detrás del Instagram de la empresaria. Es más, combina con todo lo que comparte de Rip & Tan: textiles de lino, alfombras blancas y beige, vajillas, jarrones de flores, la revista Kinfolk y velas con olor a lavanda y albahaca, para que tu espacio personal te represente cuando lo compartas en público. Ahora bien: de ahí a que sea minimalista, ya es otro cantar.

Las Akari Light Sculptures (1951) de Isamu Noguchi son una serie de lámparas hechas a mano por artesanos japoneses con papel de washi. "La crudeza de la luz eléctrica se transforma, gracias a la magia del papel, en la luz de nuestros orígenes: el sol", dijo Noguchi. (295 euros). | Vitra

8. De religión, sofisticado

Al estudio italiano de diseño Dimore Studio lo avalan apartamentos en el barrio Saint Germain de París o en la Piazza Grandi de Milán. También varias tiendas de Fendi repartidas por Europa y algunos espacios de Hermès en Italia. Mientras sacaban adelante todo lo anterior, a sus autores les sobró tiempo para dedicárselo a la colección Progetto Non Finito, que incluye lo necesario en el caso de que quieras montarte tu propia versión contemporánea de la villa Necchi Campiglio.

Si te lo propones, la reforma podría empezar por el sofá Divano 016. Así lo describieron cuando lo compartieron en su cuenta de Instagram: "Es capaz de robarle el protagonismo a cualquier espacio. Porque difícilmente pasará desapercibido". Visto de frente en ese escenario, el modelo del año 2007 podrá recordarte a los bancos rectangulares de una iglesia cristiana. Hay que analizarlo de lado para comprobar que la estructura curva de su tapicería, acolchada con espuma de poliuretano, se sostiene sobre dos finísimas láminas de latón oxidado. "Es un ejemplo de sofisticación", concluyen en el post. Este sofisticado sofá está disponible en dos tamaños distintos.