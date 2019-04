15 básicos para el fondo de armario por menos de 45 euros

El fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, el ex presidente de Estados Unidos Barack Obama o el director de cine Christopher Nolan son algunos personajes con proyección pública que han explicado su decisión de vestir cada día con la misma ropa. Lo hacen, dicen, porque así evitan dedicar un tiempo cada mañana a decidir qué ponerse. Obama, por ejemplo, alternaba en sus looks trajes azules y grises, y Zuckerberg, en una línea más informal, recurre a diario a camisetas de algodón de color gris.

Aunque no hayamos llegado aún al extremo de vestir igual cada día, sí es cierto que disponer en el armario de ciertas prendas básicas puede facilitar mucho esta tarea. Camisetas básicas de algodón, pantalones de vestir en varios colores, cárdigans o vestidos neutros que combinen con todo… En EL PAÍS Escaparate hemos realizado una selección de artículos neutros y económicos para completar el fondo de armario.

MUJER

Pack de 2 camisas de algodón elástico

Una camisa blanca o azul es perfecta para adaptarse a cualquier estilismo. Estas de Asos Design con cuello italiano y corte clásico están elaboradas en algodón elástico. Las mangas tienen una longitud tres cuartos y se cierran con botones en el frontal y las mangas. Están disponibles desde la talla 36 a la 46.

Pack de 2 camisetas con cuello redondo

En blanco y negro e ideales para combinar con el resto de prendas del armario. Se trata de dos camisetas básicas con cuello redondo, manga corta y un corte estándar que no queda ni demasiado holgado ni demasiado ajustado. Forman parte de la línea Eco de Asos y han sido elaboradas dentro de la iniciativa Better Cotton que garantiza unas buenas condiciones para las personas que cultivan el algodón en distintas partes del mundo y respeta el medio ambiente. En Asos este pack se puede comprar en tallas desde la 32 a la 46.

Pack de 3 camisetas con cuello de pico, Berydale

Un modelo muy similar al anterior, solo que en este caso el cuello termina en forma de V. Son muy fáciles de combinar y se presentan en tres colores: blanco, negro y gris claro. Se pueden lavar a máquina, a una temperatura inferior a 30 grados, y están confeccionadas en algodón 100%. Una prenda imprescindible en cualquier armario que está disponible en tallas de XS a la XXL.

Pack de 2 camisetas de tirantes, Iris & Lilly

Bien como camisetas interiores, bien como prendas para lucir cuando aprieta el calor esta prenda también será de gran utilidad en los meses de primavera y verano. Con un tirante ancho y un largo hasta la cadera, tienen un acabado muy suave al tacto y están elaboradas en un 95% algodón y un 5% elastano. Las tallas en las que se comercializa en Amazon van de la XS a la XXL y, además de en negro, también se pueden comprar en otros colores como blanco, gris o azul.

Pantalón ancho negro

Todo un clásico, en este caso adaptado a las temperaturas cálidas de la primavera o el verano, ya que está elaborado en tejido de lino al 55% combinado con viscosa. Se puede lavar en la lavadora a 30 grados. Tienen un corte ancho con raya en la pernera y se cierran en la cintura con un botón. Está disponible en varias tallas: desde la 36 a la 46 y también en otros dos colores: blanco y beige.

Pantalón fluido

Otra opción más casual de pantalón básico es este modelo de corte capri. Se ajusta a la cintura con un cordón, tiene una largura hasta media pierna y el corte es ligero, adaptándose al movimiento. El acabado es muy suave y está elaborado en tejido modal 80% y 20% de poliéster. Es un modelo de Find, la marca propia de Amazon, que se puede comprar en tallas desde la 36 a la 48.

Minivestido amplio reversible

Un diseño de Asos Design perfecto para lucir en ocasiones especiales o adaptarse a looks más desenfadados. Con un diseño reversible, presenta un cuello en V y mangas en los volantes. El corte es holgado, pero no llega a ser extragrande. El little black dress nunca pasa de moda y es un candidato de peso para colarse en cualquier armario. Se puede adquirir en Asos en tallas que varían de la 32 a la 46.

Falda elástica plisada, Urban GoCo

Una prenda suave, muy cómoda de llevar, y que se adapta a diferentes ocasiones. Tiene una cintura elástica que se acomoda al cuerpo, aunque la marca recomienda adquirir una talla más de la habitual. Con un estilo patinadora, esta falda, además de en negro, está disponible en Amazon en otros 32 colores y estampados. Las tallas van desde XS a la XL. Cuenta con más de 100 valoraciones entre los usuarios de Amazon como esta: “ Me ha gustado muchísimo. Pensaba que la tela era lisa, pero no lo es, aún así me gusta. Queda muy bien puesta”.

Cárdigan de punto, Only

Se trata de una chaqueta muy versátil y a la que sacaremos gran partido en las jornadas de entretiempo o en las noches de verano en las que refresca. Está elaborada en algodón 100%, tiene un efecto calado y no lleva botones ni cierres en el frontal. Los usuarios que han valorado el producto en Amazon destacan su calidad: “Muy contenta con el producto. Llego en perfectas condiciones. Es de muy buena calidad. Tiene muy buena lavada (...) No dudaría en comprarla de nuevo en otro color. La recomiendo 100%”. Se puede adquirir en tallas que van desde la 36 a la 44.

HOMBRE

Multi-pack de 5 camisetas de tejido orgánico

Granate, gris, azul marino, blanco, negro son los colores en los que se presenta este paquete de cinco camisetas básicas de manga corta para hombre. Con un corte estándar y un acabado en algodón orgánico son perfectas para adaptarse a cualquier look y combinar con colores neutros. Están disponibles en Asos en tallas que van desde la XXS a la XXXL.

Pack 5 camisetas de manga larga, Maat Mons

El mismo concepto que el anterior, pero en esta caso con manga larga. Tienen un corte de ajuste slim fit, cuello redondo y el material es 100% algodón. Es una prenda muy versátil, que se puede lavar en la lavadora y que combina los colores negro, blanco y gris. Las tallas disponibles varían de la M a la XXL. “Me parece una ganga por este precio 5 unidades. Las uso para el trabajo, suaves, elásticas, cómodas y la medida como era de esperar”, explica en las reseñas uno de los usuarios de Amazon que ya las han utilizado.

Pack de 2 pantalones de vestir de corte ajustado

En negro y azul marino estos pantalones son una buena opción para acudir al trabajo y combinarlos tanto con camisas, camisetas o jerseys. El cierre, a la cintura, es con corchetes, llevan bolsillos laterales y dos bolsillos en la parte posterior y bragueta con cremallera y botón. El corte es pitillo y ajustado al cuerpo. La confección es a base de material 63% poliéster, 33% viscosa y 4% elastano. Las tallas varían desde las 28 a la 38 y también se pueden elegir varios largos de pernera.

Pack de 2 chinos slim

Con un estilo un poco más casual que los anteriores estos pantalones de corte chino se presentan en dos colores también muy ponibles: azul marino y piedra. Están elaborados en un tejido de sarga de algodón ligeramente estructurado y muy versátil. El corte es slim, la bragueta va oculta, y cuentan con bolsillos laterales y en la parte posterior. Están disponibles en tallas de la 26 a la 38 que se pueden combinar con distintas larguras.

Jersey con cuello de pico

Otro básico del armario masculino que siempre se convierte en un buena adquisición: el jersey de punto fino. Este de Find en algodón 100% tiene un estilo casual pero elegante, corte recto y elástico en los puños y el bajo. En el cuello, además, lleva un remate con contraste. Es un producto que se puede lavar a máquina a menos de 30 grados. En Amazon las tallas van de la S a la XXL y también está a la venta en otros colores como gris, negro, camel o verde.

Americana entallada

La americana ha dejado de ser una prenda exclusiva para lucir en ocasiones especiales y ahora también se puede combinar con unos vaqueros o una camiseta. Este modelo, en concreto, tiene un corte entallado estilo blazer, cuello con solapa y cierre con dos botones en el frontal. Está elaborada en poliéster 69%, 29% viscosa y 2% elastano. Es un artículo que se recomienda lavar a mano y que se puede adquirir en color negro o azul marino en tallas de la S a la XXL.

*Todos los precios de compra incluidos en este artículo están actualizados a 2 de abril de 2019.

